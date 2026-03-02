Rio2C traz produtor de 'Friends', Alcione e vencedora do Pulitzer em 2026

Passado o Carnaval, o Rio2C — maior evento de indústria criativa da América Latina — começa a revelar os detalhes de sua oitava edição, prevista para os dias 26 a 31 de maio de 2026. Esse ano, com o tema "Code of Meaning" (Código de Sentido).

De volta à Cidade das Artes, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro - RJ), o evento trará mais de 1.600 palestrantes em 630 sessões de conteúdo neste ano. Grandes players das artes, moda, tecnologia e audiovisual retornam ao pavilhão, vindos de mais de 40 países.

Entre os destaques de 2026 estão nomes como Adam Chase, produtor executivo e roteirista da série Friends; a cantora Alcione; Javier Goméz Santander, cérebro por trás de La Casa de Papel, e Robin Givhan, editora de modanorte- americana e vencedora do Prêmio Pulitzer.

“Nunca tivemos acesso a tanta informação e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil encontrar sentido", pontua Rafael Lazarini, idealizador do evento. "O Rio2C propõe esse espaço de reflexão, onde criadores e pensadores ajudam a sociedade a compreender o que realmente importa — porque criar hoje é, acima de tudo, assumir responsabilidade sobre o mundo que estamos ajudando a construir.”

A grande novidade institucional desta oitava edição é a recepção do Foro Ibero-Americano de Vice-Ministros e Altas Autoridades de Cultura, que pela primeira vez utiliza o Rio2C como sede para articular políticas públicas e cooperação regional entre 13 países.

Confira os principais destaques de 2026

A economia criativa hoje responde por cerca de 3% do PIB global, e o Rio2C consolidou-se como o grande hub desse setor no Hemisfério Sul. No ano passado, foram mais de 55 mil visitantes no evento, 2 mil palestrantes e conexões de 39 países. Ao todo, 66 marcas parceiras, 74 instituições de diferentes setores da indústria criativa e 16 consulados e embaixadas estiveram presentes no evento.

No GlobalStage, o palco principal, o foco é o cruzamento de grandes trajetórias e o impacto social da criação. Estão confirmados nomes como Adam Chase (produtor de Friends), que debate humor com Fábio Porchat, e as showrunners Katharina Eyssen (A Imperatriz, série vencedora do Emmy Internacional) e Javier Gómez Santander (La Casa de Papel), que discutem como narrativas locais e identidades femininas complexas conseguem dominar audiências globais no streaming.

A música e o entretenimento de massa ganham destaque em encontros geracionais e masterclasses exclusivas. O público verá desde o fenômeno do piseiro João Gomes até ícones como Alcione, Iza e Zeca Pagodinho refletindo sobre carreira e legado. Além disso, o palco StoryVillage recebe o diretor do YouTube, Tony Archibong, e o criativo da LEGO, João Wilbert, para falar sobre novos formatos de distribuição e o "futuro do brincar" por meio da tecnologia.

O pilar de Moda e Estilo de Vida retorna com força após o sucesso do ano passado, trazendo vozes críticas como a vencedora do Pulitzer Robin Givhan e o CEO da Dubai Fashion Week, Jacob Abrian. O debate vai além das passarelas, conectando a moda à arquitetura, design e até ritos ancestrais, como exemplificado pela participação do artista ganês Jacob Paa Joe e sua pesquisa sobre arte funerária e identidade.

Audiovisual em alta

Os palcos Writer’s Room, dedicado a roteiros, desenvolvimento e processos criativos e Screening Room, voltado às tendências do mercado audiovisual, produção, distribuição e financiamento, também reservam espaço para grandes nomes do setor.

O primeiro recebe este ano o jornalista Caco Barcellos para revisitar sua trajetória, a escritora Thalita Rebouças para falar dos desafios de quem escreve em tempos de divisão da atenção com as multitelas e como isso afeta a experiência narrativa. Outro destaque é o diretor Wagner Assis, à frente de filmes como “Nosso Lar” (2020), “Kardec”(2019) e “Nosso Lar 2: Os Mensageiros” (2024), que discute como a fé tem sido capaz de reunir um público expressivo em títulos voltados para essa temática, a despeito da pluralidade de crenças.

No mesmo palco, o roteirista e diretor Esmir Filho (“Homem com H”, 2025) conversa com a atriz Marina Ruy Barbosa (que interpretou Suzane von Richtofen na série “Tremembé”, da Prime Video, 2025) sobre as responsabilidades na criação de cinebiografias, os dilemas éticos e artísticos e os delicados limites entre a fidelidade à realidade e a interpretação criativa. A jornalista e escritora Daniela Arbex, a jornalista Malu Gaspar, os atores, e roteiristas do Porta dos Fundos João Vicente e Daniel Belmonte, também diretor da série, são mais alguns destaques do Writer’s Room.

Já no Screening Room estarão nomes como Mônica Pimentel, VP de Conteúdos e Head de Talentos da Warner Bros Discovery, e Victor Machado, Head de TV & Films e Sports do YouTube. Os dois irão debater desafios e transformações do conteúdo ao vivo e as possibilidades de monetização e estratégias para ampliar o alcance ao integrar diferentes plataformas.

Utkarsh Gosain (Tata Communications, EUA) fala sobre IA na transmissão ao vivo, enquanto a diretora de fotografia Julia Equi (“Olhar Indiscreto”, Netflix) reflete sobre o futuro e os novos modelos de filmagem com a presença da IA.

Conteúdo criativo

Para 2026, a estrutura se mantém em quatro eixos estratégicos — Summits (26 de maio), Conferência e Mercado (27 a 29) e Festivalia (30 e 31). São 21 palcos multidisciplinares: GlobalStage, StoryVillage, Brainspace, House of Brands, Biodom, Future.U, Soundbeats, Soundbeats II, Soundbeats III, Screening Room, Arts&Crafts, Writer’s Room, SportsOn, BITS – Broadcast Innovation & Tech Show, Creator Square, além dos palcos exclusivos de Mercado.

O evento tem como principais patrocinadores o Governo do Rio de Janeiro e a Petrobras.