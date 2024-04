Por que Fábio Porchat e Sandy viraram um casal em 'Evidências do Amor'?

"Evidências do Amor", nova comédia romântica brasileira da Warner Bros. Discovery, estrou nos cinemas em abril com um casal pouco provável. À primeira vista, Fábio Porchat e Sandy talvez não sejam o que o imaginário brasileiro vê como um casal "com química". Mas eles conquistaram o público — e se prepararam, juntos, para que o sentimento ali fosse mais palpável.

Pedro Antônio ("Tô Ryca"), que assina o filme como diretor, tinha somente Porchat como escalação obrigatória. O comediante é protagonista da produção e conta também com o maior tempo de tela. Mas partiu dele a ideia de escalar Sandy para o papel romântico. "Pensamos em muitos nomes, mas a gente queria alguém que causasse muito impacto e tivesse uma relação especial com a história", disse o ator à EXAME. "Eu vi uma entrevista da Sandy dizendo que ninguém chamava ela mais para trabalhar como atriz e pensei comigo 'é isso, achei meu par'".

O filme está em quinto lugar na bilheteria nacional e arrecadou, só na semana de estreia, R$ 2,5 milhões. Conta a história de Marco (Fábio Porchat) e Laura (Sandy), que se conhecem em um karaokê e cantam juntos a música "Evidências". Eles se apaixonam e formaram um casal que parecia perfeito, até chegarem ao noivado. Sem entender o que aconteceu, toda vez que "Evidências" toca, Marco viaja em suas lembranças com Laura.

Preparação em conjunto

Assim que Porchat cogitou a cantora para o papel, diz ele, Sandy aceitou entrar no projeto. "Eu só mandei o roteiro pra ela um ano depois, quando o roteiro já tava mais pronto, e foi um encaixe total", declarou o ator.

Para garantir a química, os dois atores passaram alguns dias juntos. Eles se aproximaram, criaram conexões e estudaram o roteiro de tal maneira que, quando começassem as gravações, a interação entre ambos já fosse mais natural. "É um casal que a gente não pensa de primeira", disse Sandy à EXAME. "Mas deu muito certo para a gente. Nos preparamos juntos para que quem visse na tela sentisse essa nossa conexão e o Fábio é uma pessoa muito profissional, muito leve, a presença dele no set é maravilhosa".

Antes de "Evidências do Amor", a cantora não estreava nos cinemas desde 2014, com o longa "Quando eu Era Vivo". Para ela, o retorno teve saldo positivo. "Foi muito emocionante voltar depois de 11 anos. Eu estava ansiosa, sempre quis voltar a atuar e foi uma oportunidade única e mágica, porque uma personagem como a Laura e com essa música, teve tudo a ver comigo", destacou.

Onde assistir 'Evidências do Amor'?

O filme com Fábio Porchat e Sandy está em cartaz nos cinemas.

Quem está no elenco de 'Evidências do Amor'?

Além de Porchat e Sandy, o elenco conta com Evelyn Castro, Jason Packer, Samya Pascotto e Fernanda Paes Leme.

Qual a classificação indicativa de 'Evidências do Amor'?

O filme é indicado para maiores de 12 anos.