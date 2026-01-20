'Rio de Janeiro virou moda' e lidera buscas para o Carnaval

Para quem quer curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, conseguir hospedagem se tornou tarefa árdua. O município é o destino mais buscado por turistas brasileiros e estrangeiros para o período entre 14 e 17 de fevereiro, segundo dados da plataforma de hotelaria Booking.com.

Essa demanda intensa se reflete na taxa de ocupação da rede hoteleira da capital fluminense. A cidade chegou à metade de janeiro com esse número em 73,19% para o período de Carnaval, de acordo com pesquisa do HotéisRIO, o sindicato patronal do setor no município, publicada na sexta-feira, 16.

Entre as regiões mais procuradas durante a folia estão o Centro (83,74%), Ipanema/Leblon (81,10%), Leme/Copacabana (78,80%), Flamengo/Botafogo (78,30%) e Barra/Recreio/São Conrado (63,90%).

A cidade após os recordes de turismo

Em 2025, o Brasil chegou a um número recorde de turistas estrangeiros: 8 milhões. Entre os maiores beneficiados por esse mercado aquecido, estava o Rio de Janeiro.

O estado registrou um novo marco no turismo internacional: entre janeiro e outubro do último ano quase 1,8 milhão de visitantes estrangeiros visitaram a região, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo. Esse volume representa alta de 48,8% em relação ao mesmo período de 2024.

"Nós ainda estamos a um mês do Carnaval, então parece que teremos um recorde de turistas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou moda, essa é a verdade", diz o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, à EXAME.

A crescente de visitantes foi sentida por cariocas. É comum ouvir de moradores que "a cidade está cheia".

Lopes, porém, afirma que a rede hoteleira está sempre preparada, "até porque nesse momento estamos entrando na altíssima temporada em janeiro saindo de um Réveillon de casa cheia".

A cidade mais procurada para o Carnaval

Um levantamento da Booking.com sobre estadias 14 e 17 de fevereiro de 2026 mostrou que o Rio de Janeiro foi o destino brasileiro mais procurado por todos os grupos de viajantes entre 1° de novembro de 2025 e 8 de janeiro de 2026.

Entre viajantes brasileiros, os cinco destinos nacionais mais buscados para o Carnaval foram os seguintes:

Rio de Janeiro (aumento de 390% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Porto de Galinhas (aumento de 246% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Salvador (aumento de 422% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) João Pessoa (aumento de 296% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Cabo Frio (aumento de 598% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior)

Para brasileiros que pretendem viajar em grupos, a lista muda um pouco, com a presença de Belo Horizonte, outra capital crescendo como destino para Carnaval de rua:

Rio de Janeiro (aumento de 977% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Cabo Frio (aumento de 1114% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Porto de Galinhas (aumento de 491% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Belo Horizonte (aumento de 4172% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Salvador (aumento de 1010% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior)

Os casais, aparentemente, também cairão na folia em 2026, com Rio de Janeiro e Salvador se mantendo no top 5:

Rio de Janeiro (aumento de 375% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Salvador (aumento de 476% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Maceió (aumento de 165% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) João Pessoa (aumento de 209% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior) Porto de Galinhas (aumento de 136% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior)

Para estrangeiros, porém, as cidades nordestinas somem do Top 5, que tem destaque de cidades litorâneas catarinenses, conhecidamente frequentadas por argentinos e chilenos no verão. Isso, porém, não tirou a coroa dos cariocas, que, assim como os paulistanos, ouvirão muito inglês, espanhol e francês nas ruas durante o Carnaval: