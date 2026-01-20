'Rio de Janeiro virou moda' e lidera buscas para o Carnaval

Rio de Janeiro: ruas cariocas são as mais procuradas durante o Carnaval 2026 (Fernando Maia/Riotur/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07h05.
Para quem quer curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, conseguir hospedagem se tornou tarefa árdua. O município é o destino mais buscado por turistas brasileiros e estrangeiros para o período entre 14 e 17 de fevereiro, segundo dados da plataforma de hotelaria Booking.com.
Essa demanda intensa se reflete na taxa de ocupação da rede hoteleira da capital fluminense. A cidade chegou à metade de janeiro com esse número em 73,19% para o período de Carnaval, de acordo com pesquisa do HotéisRIO, o sindicato patronal do setor no município, publicada na sexta-feira, 16.
Entre as regiões mais procuradas durante a folia estão o Centro (83,74%), Ipanema/Leblon (81,10%), Leme/Copacabana (78,80%), Flamengo/Botafogo (78,30%) e Barra/Recreio/São Conrado (63,90%).
Em 2025, o Brasil chegou a um número recorde de turistas estrangeiros: 8 milhões. Entre os maiores beneficiados por esse mercado aquecido, estava o Rio de Janeiro.
O estado registrou um novo marco no turismo internacional: entre janeiro e outubro do último ano quase 1,8 milhão de visitantes estrangeiros visitaram a região, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo. Esse volume representa alta de 48,8% em relação ao mesmo período de 2024.
"Nós ainda estamos a um mês do Carnaval, então parece que teremos um recorde de turistas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou moda, essa é a verdade", diz o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, à EXAME.
A crescente de visitantes foi sentida por cariocas. É comum ouvir de moradores que "a cidade está cheia".
Lopes, porém, afirma que a rede hoteleira está sempre preparada, "até porque nesse momento estamos entrando na altíssima temporada em janeiro saindo de um Réveillon de casa cheia".
Um levantamento da Booking.com sobre estadias 14 e 17 de fevereiro de 2026 mostrou que o Rio de Janeiro foi o destino brasileiro mais procurado por todos os grupos de viajantes entre 1° de novembro de 2025 e 8 de janeiro de 2026.
Entre viajantes brasileiros, os cinco destinos nacionais mais buscados para o Carnaval foram os seguintes:
Para brasileiros que pretendem viajar em grupos, a lista muda um pouco, com a presença de Belo Horizonte, outra capital crescendo como destino para Carnaval de rua:
Os casais, aparentemente, também cairão na folia em 2026, com Rio de Janeiro e Salvador se mantendo no top 5:
Para estrangeiros, porém, as cidades nordestinas somem do Top 5, que tem destaque de cidades litorâneas catarinenses, conhecidamente frequentadas por argentinos e chilenos no verão. Isso, porém, não tirou a coroa dos cariocas, que, assim como os paulistanos, ouvirão muito inglês, espanhol e francês nas ruas durante o Carnaval: