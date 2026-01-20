CarnaUOL 2026: veja a programação completa do festival

Kesha: cantora é uma das atrações do CarnaUOL 2026 (Jamie McCarthy/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13h36.
A 11ª edição do CarnaUOL está chegando. No próximo sábado, 24 de janeiro, o festival retorna ao Allianz Parque, em São Paulo, com mais de oito horas de música.
Essa edição conta a apresentações de nomes como Marina Sena, João Gomes, Kesha, Pabllo Vittar e outros no line-up.
Os portões serão abertos às 14h, e a programação segue ao longo da tarde e da noite. Confira os horários das atrações:
Os preços dos ingressos para o festival vareiam entre R$ 47,50 e R$ 675,00. Confira:
Clientes do PagBank contam com 10% de desconto na compra de ingressos, além de condições especiais de parcelamento em até três vezes sem juros. Assinantes do UOL também têm 10% de desconto, válido para a compra de até seis ingressos por CPF (inteira), mediante resgate do benefício no Clube UOL.
As vendas on-line ocorrem na plataforma da Eventim
Há também a opção de comprar os ingressos presencialmente na Bilheteria B do Allianz Parque, no bairro de Perdizes, em São Paulo. O endereço é Avenida Francisco Matarazzo 1750, Portão B. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.