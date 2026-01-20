CarnaUOL 2026: veja a programação completa do festival

A 11ª edição do CarnaUOL está chegando. No próximo sábado, 24 de janeiro, o festival retorna ao Allianz Parque, em São Paulo, com mais de oito horas de música.

Essa edição conta a apresentações de nomes como Marina Sena, João Gomes, Kesha, Pabllo Vittar e outros no line-up.

Que horas são os shows do CarnaUOL 2026?

Os portões serão abertos às 14h, e a programação segue ao longo da tarde e da noite. Confira os horários das atrações:

15h – Dilsinho

15h50 – Deekapz

16h15 – João Gomes

17h15 - Deekapz

17h40 – Dubdogz

18h30 - Deekapz

18h55 – Marina Sena

19h50 - Deekapz

20h15 – Kesha

21h15 - Deekapz

21h45 - Pabllo Vittar

Quanto custam os ingressos para o CarnaUOL?

Os preços dos ingressos para o festival vareiam entre R$ 47,50 e R$ 675,00. Confira:

Cadeira Superior - R$ 47,50 (estudante) / R$ 85,50 (pré-venda UOL) / R$ 95,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$137,00 (estudante) / R$ 247,50 (pré-venda UOL) / R$ 275,00 (inteira)

Pista - R$ 187,50 (estudante) / R$ 337,50 (pré-venda UOL) / R$ 375,00 (inteira)

Frontstage Open Bar Petra - R$ 487,50 (estudante) / R$ 637,50 (pré-venda UOL) / R$ 675,00 (inteira)

Clientes do PagBank contam com 10% de desconto na compra de ingressos, além de condições especiais de parcelamento em até três vezes sem juros. Assinantes do UOL também têm 10% de desconto, válido para a compra de até seis ingressos por CPF (inteira), mediante resgate do benefício no Clube UOL.

Como comprar ingressos para o CarnaUOL?

As vendas on-line ocorrem na plataforma da Eventim

Há também a opção de comprar os ingressos presencialmente na Bilheteria B do Allianz Parque, no bairro de Perdizes, em São Paulo. O endereço é Avenida Francisco Matarazzo 1750, Portão B. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.