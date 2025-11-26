Brasil bate recorde histórico com 8 milhões de turistas internacionais

Por volta das 11h30 desta segunda-feira (24), dois contadores foram inaugurados simultaneamente — um em frente à Biblioteca Nacional, em Brasília, e outro na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim que foram revelados, os visores revelaram um recorde histórico: 8 milhões de turistas estrangeiros recebidos pelo Brasil desde o início do ano.

O anúncio no Museu de Arte do Rio (MAR) foi conduzido pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que celebrou o avanço e ressaltou o peso econômico do setor. “É um número extraordinário. O Brasil nunca tinha chegado a 7 milhões de turistas em um ano e agora se aproxima de 9 milhões — um salto de mais de 40% em relação ao ano passado. O mais importante é que isso se converte em emprego e renda.”

Questionado sobre o caminho até esse resultado, Freixo destacou um conjunto de fatores. “A Embratur desenvolveu uma inteligência de dados em parceria com diversas universidades, que nos permite entender como cada país enxerga o Brasil — e como cada turista se comporta quando chega aqui: quando vem, quanto gasta, o que busca”, explica. “Isso nos permitiu fazer um planejamento muito mais aprofundado, além de viabilizar a expansão da malha aérea.”

Gilson Fumaça ao lado da mãe e de Freijo: guia do Morro Santa Marta há 15 anos, ele celebra a mudança de narrativa sobre a favela (EMBRATUR/Divulgação)

Um povo acolhedor

Freixo também destacou um fator cultural e humano: “A vibe do brasileiro faz diferença. Em qualquer destino — da Chapada à Amazônia, das praias do Nordeste às cataratas — o acolhimento do povo brasileiro aparece nas pesquisas que fazemos mundo afora.” Como exemplo dessa recepção, citou o vendedor de doces e influenciador Vasconzinho, conhecido por vender em vários idiomas: “Ele aprende expressões regionais e encanta os visitantes; isso gera atenção e impacto nas vendas.”

O efeito do turismo na vida das comunidades ficou evidente nas falas de trabalhadores locais. Gilson Fumaça, guia do Morro Santa Marta há 15 anos, celebra a mudança de narrativa sobre a favela: “Estou muito feliz — depois de 15 anos mostrando o Santa Marta, vejo que derrubamos o paradigma de que a favela é só um lugar perigoso. O turismo não só paga minhas contas, como me permitiu conhecer pessoas do mundo inteiro e viajar. Outras pessoas da comunidade também puderam estudar e se capacitar para receber turistas internacionais.”

Vaconzinho: o influenciador ficou conhecido por vender seus doces em vários idiomas (EMBRATUR/Divulgação)

Freixo reforçou o peso econômico do setor: “O recorde de receita anterior era da Copa do Mundo de 2014, com US$ 6,8 bilhões; no ano passado foram US$ 7,3 bilhões. Com o recorde de entradas neste ano, devemos ultrapassar US$ 8 bilhões. É uma cadeia ampla: do motorista de aplicativo ao dono do hotel, muitos se beneficiam — geração de emprego e renda em diversas pontas.”

Prêmio Embratur Visit Brasil

Marcelo Freixo anuncia o Prêmio Embratur Visit Brasil: iniciativa vai reconhecer os melhores na promoção turística do Brasil no exterior (EMBRATUR/Divulgação)

Para ampliar ainda mais o movimento, a Embratur lançou nesta segunda-feira o Prêmio Embratur Visit Brasil, iniciativa inédita em correalização com a EXAME.



O prêmio vai reconhecer instituições e personalidades que fortaleceram a imagem do país no exterior entre 1º de novembro de 2024 e 30 de novembro de 2025 nas seguintes categorias: Destinos, Companhias Aéreas, Hotelaria, Aeroportos e Convention & Visitors Bureaux, além de temas estratégicos como Prática Sustentável, Turismo Regenerativo, Soluções Tecnológicas e Liderança Feminina.



“Esse prêmio é um reconhecimento importante para quem garante a boa experiência do turista, especialmente aquelas pessoas que atuam na ponta, em comunidades e territórios”, disse Freijo.

As inscrições para o Embratur Visit Brasil vão até 25 de janeiro de 2026 e podem ser feitas pelo site da premiação. Os vencedores serão anunciados em março, durante o Visit Brasil Summit, em Brasília.