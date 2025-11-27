Rio de Janeiro bate recorde e recebe quase 1,8 milhão de turistas estrangeiros em 2025

O Rio de Janeiro registrou um novo marco no turismo internacional: entre janeiro e outubro de 2025, o estado recebeu quase 1,8 milhão de visitantes estrangeiros, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo. O volume representa alta de 48,8% em relação ao mesmo período de 2024 e já supera o total acumulado no ano passado, quando 1,5 milhão de turistas internacionais desembarcaram no estado.

A expectativa é de que, até dezembro, o Rio ultrapasse pela primeira vez a barreira dos 2 milhões de visitantes de outros países. O desempenho é impulsionado, sobretudo, pela ampliação das conexões aéreas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), que voltou a ganhar protagonismo na malha aérea global.

Para o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, a retomada do terminal tem sido decisiva para expandir o acesso ao estado. “Atingir 1,8 milhão de turistas internacionais é a prova de que o Rio voltou a ocupar seu lugar de destaque no cenário mundial. Esse avanço é fruto de um trabalho consistente de promoção em mercados estratégicos”, afirmou o secretário à imprensa.

Apenas em outubro, o estado recebeu 164,5 mil visitantes internacionais, um crescimento de 25,6% na comparação anual. A Argentina segue como principal mercado emissor, com mais de 648 mil viajantes, seguida por Chile, Estados Unidos, Uruguai e França. Além da capital, o fluxo crescente tem beneficiado cidades do interior, impulsionando pousadas, restaurantes, atividades culturais e a economia local.

Plataformas de reserva

O avanço do Rio acompanha o movimento nacional. O Brasil superou, em 2025, a marca histórica de 8 milhões de turistas estrangeiros, resultado que a Embratur passou a divulgar em painéis instalados em pontos de grande circulação, como a Praia de Copacabana.

O interesse crescente pelo Rio também aparece nas plataformas de reserva. Dados do Booking.com mostram que a cidade é o destino nacional mais buscado por estrangeiros para hospedagens entre 20 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026, com aumento de 27% na procura. A expectativa é de que o verão reforce ainda mais o movimento, consolidando a capital como porta de entrada do País.

A Prefeitura do Rio projeta um verão de 2026 ainda mais aquecido. Nos meses de alta estação, entre 2024 e 2025, o município arrecadou R$ 142,6 milhões em ISS ligado ao turismo e a eventos, avanço real de 17,7% sobre o período anterior. Se mantido o ritmo, a arrecadação poderá chegar a R$ 164 milhões na próxima temporada. Durante o verão passado, a cidade recebeu 5 milhões de visitantes, sendo 918,5 mil estrangeiros.

A capital fluminense e o estado serão temas centrais do Seminário Esfera Rio de Janeiro 2025, realizado nos dias 28 e 29 de novembro. O evento promovido pela Esfera Brasil vai debater oportunidades de investimentos, discutir soluções para desafios locais e reforçar o papel estratégico da cidade como motor de desenvolvimento econômico e social. Para acompanhar a transmissão ao vivo, acesse o canal da Esfera no YouTube.