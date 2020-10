Revolução do Churrasco: casa serve costela recheada com fritas e cheddar

O 24º episódio da série Revolução do Churrasco apresenta o The Circus Bar & Kitchen, na zona leste de São Paulo, estabelecimento no qual o chef Luis Otavio Oliveira desenvolve suas receitas. Ideal para resgatar a criança que existe em qualquer apaixonado por churrasco, a The Circus Baby Back Ribs é destaque no menu. Preparada no sous vide, assada em forno e grelhada na churrasqueira, a costelinha suína com molho barbecue caseiro ganha apresentação inesquecível em formato de coroa, perfeito para acomodar fritas, bacon, cheddar e outros acompanhamentos. Quer pedida melhor para festejar o Dia das Crianças?

Assista ao episódio:

Se no salão tudo é divertido, na cozinha não existem truques: o trabalho é sério desde a seleção de produtos de qualidade até o desenvolvimento das técnicas mais complexas. Oliveira é formado na The Culinary Institute of America, em Nova York, e tem passagens por cozinhas fora do Brasil, como o Le Cellier Steakhouse, restaurante do pavilhão canadense dentro do Parque Epcot Center, na Disney. Isso diz muito sobre as criações do chef.

A grande dupla

A temática circense foi a escolha do casal Mariana Lemos e Luis Otávio Oliveira para acompanhar suas empreitadas gastronômicas desde a abertura de um food truck, em 2015, seguido pelo ponto físico e, pouco antes da pandemia de covid-19, pelo restaurante The Circus Bar & Kitchen, no bairro do Tatuapé. Depois do gap no funcionamento durante o período da quarentena, o local volta a abrir as portas com menu reformulado e novos horários de atendimento.

O espaço é totalmente ambientado como picadeiro, com direito a tenda no teto, iluminação especial, cenografia e detalhes garimpados durante meses em leilões e antiquários, como talheres, pratos, quadros, cadeiras e objetos de decoração.

Para beber

Os milk shakes são tão caprichados que ganharam um menu à parte com sete criações divertidas. Uma delas é o “Hahaha”, que leva cookie artesanal, chocolate, sorvete de baunilha, seringa de Nutella e chantilly de leite Ninho, mostrado no episódio.

O drinque GT The Circus, também presente no programa, é mais um item que surpreende pela apresentação. Na taça tem gin infusionado com bala de urso, um pirulito colorido e uma bexiga.

