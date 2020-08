Revolução do Churrasco: Entramos na ‘Disney do Churrasco’

O 15º episódio da série Revolução do Churrasco, comandada pela jornalista Paty Moraes Nobre, mostra o novo restaurante Fazenda Churrascada, em São Paulo.

Em um imóvel tombado no Morumbi, zona sul da capital paulista, o primeiro espaço fixo da Churrascada, grande festival voltado para o universo da carne, está sendo inaugurado aos poucos.

Atendendo às normas de distanciamento social, um encontro regado a comidas e bebidas para poucos fãs da marca aconteceu no domingo (2).

Novo normal

Para quem está de quarentena em casa, como ainda é o caso de muitos brasileiros, voltar a frequentar um restaurante é algo, no mínimo, estranho. Faz parte do novo normal ver garçons servindo com capacetes de acrílico, luvas e máscara, enquanto crianças brincam ao lado de monitores na cama elástica ou seus pais almoçam sem máscara à mesa. Uma coisa é certa: muitos dos convidados já haviam tido Covid-19.

É o caso do idealizador do projeto, Felipe Aversa. Ele logo avisou que estava “imunizado” no início do tour de apresentação das instalações da “Disney do churrasco” brasileira.

Quer saber mais? Assista ao vídeo a seguir:

Entramos na ‘Disney do Churrasco’ em São Paulo Entramos na ‘Disney do Churrasco’ em São Paulo