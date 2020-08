Revolução do Churrasco: aprenda a fazer um saboroso pastrami

Os apaixonados por pastrami vão se surpreender com o preparo desse versátil queridinho do universo do churrasco neste 16° episódio de Revolução do Churrasco, série criada e apresentada pela jornalista Paty Moraes Nobre.

Aromática e saborosa, a carne curada e defumada figura nos cardápios das melhores steakhouses do Brasil e do mundo. E, com as dicas do chef e assador Guilherme Trivellato, qualquer pessoa verá que é possível fazer seu próprio pastrami.

Ainda tem a sugestão do drink Rabo de Galo, do André Clemente, da Bitter&Co, e tudo sobre gelo cristal gourmet, com Rodrigo Campos, da Ice4Pros, tendência da coqueteleira.

