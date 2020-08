Revolução do Churrasco: queijo brie derretido na brasa fica perfeito

O 18° episódio de Revolução do Churrasco desafia os apaixonados pela brasa a inovar com o preparo de queijo brie envolto em parma feito na churrasqueira.

Além da entrada inusitada e inesquecível, Rafael Rocha, proprietário do restaurante especializado em churrasco Casa 1982, mostra como harmonizar t-bone (um corte com osso que une contrafilé e filé mignon) e chorizo (contrafilé) com legumes e creme de blue cheese. Aliás, nesse imóvel charmoso da década de 1930, tudo, exceto a sobremesa, é feito na parrilla.

À jornalista ​Paty Moraes Nobre​, criadora e apresentadora da série, o empresário e assador profissional ainda conta que a ideia de abrir o negócio surgiu depois de ele ter sido diagnosticado com Síndrome de Burnout.

