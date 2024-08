30 sugestões de restaurantes para o Dia dos Pais 2024

Pratos brasileiros, italianos ou asiáticos, qual o estilo de gastronomia preferido do seu pai? Para comemorar o Dia dos Pais, celebrado no domingo 11 de agosto, Casual EXAME fez uma seleção com 30 restaurantes para agradar quase todos os paladares. Parte das casas oferece cardápios exclusivos para a data, com sugestões do chef, ou mimos. Outras recomendam os pratos clássicos do menu, para aquele pai que adora repetir o sabor que mais gosta. Confira.

Carlota

No domingo, 11 de agosto, o Carlota abre com receitas especiais que serão servidas exclusivamente nesta data para celebrar o Dia dos Pais. Prestes a completar 30 anos de atividade, o restaurante que busca mesclar a cultura internacional e o sabor local servirá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa selecionados pela chef Carla Pernambuco especialmente para a data. Além das opções do dia, também estará disponível o cardápio normal da casa. A entrada exclusiva do Dia dos Pais é a Abóbora cabochá assada e servida com manteiga defumada, nuts e coalhada (R$50). Na sequência, o prato principal é o Gnocchi com erva doce e linguiça artesanal e fonduta de parmesão (R$90). Na sobremesa, Carla escolheu uma pedida cheia de frescor, mas que combina com as temperaturas mais amenas do inverno: os Morangos assados,creme de chocolate branco e marshmallow (R$39).

Serviço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis. Reservas via WhatsApp (11) 98225-6030. Funcionamento: Terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h30. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 17h.

Los Dos Cantina

Tacos e petiscos mexicanos tradicionais, revisitados com técnicas, sabores e ingredientes inusitados - e boas sacadas -, fizeram a fama da LosDos Taqueria, que funcionou em Pinheiros até abril. Pois a dupla de chefs Caio Alciati e João Gertel, que comanda a marca, agora coloca sua criatividade a serviço de um receituário ainda mais amplo na nova LosDos Cantina. O endereço tem serviço de mesa, um cardápio mais extenso e complexo, além de diversas opções de drinques inventivos, assinados por Günter Sarfert, incluindo variações de michelada. Para a celebração de Dia dos Pais, os chefs criaram o Tamboril adobado, grelhado na folha de bananeira (R$120), que acompanha tortilhas, salsa verde, picles de cebola roxa, avocado e frijoles refritos (pasta de feijão preto com epazote).

Serviço: Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque. Horário: Terça a sábado, das 19h às 23h. Domingo, das 13h às 17h

Ella Fitz

Um dos restaurantes queridinho da Rua dos Pinheiros, o restaurante Ella|Fitz, que tem sob comando a chef Ana Cremonezi, terá duas boas opções para o dia dos pais: o Mignon de Black Angus com purê de batata baroa, crosta de amêndoas e trufa (R$118 com 220g) e a Fraldinha Black a La Plancha, servida com tagliatelle, molho de tomate da casa, emulsão de vinho do porto e queijo duzu (R$139 com 300g). Para acompanhar, além da seleta carta de vinhos, vale aproveitar a lista de coquetéis autorais da bartender Márcia Martins, como o Noisette Old Fashioned (R$45), que combina uísque lavado em manteiga noisette, xarope de açúcar e bitter aromático.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

1 /26 (Tuy Cocina: Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias.)

2 /26 (Tartuferia: Polpettone.)

3 /26 (Selvagem: Prime Rib Angus grelhado (600g), com cake gratinado de mandioquinha e folhas de mostarda, farofa de ovos, azeitonas e jus de carne com tucupi negro)

4 /26 (Ghee Banqueteria: Seleção de queijos e charcutaria.)

5 /26 (Pobre Juan, Menu de Dia dos Pais)

6 /26 (Parigi: burrata com presunto de parma e manjericão.)

7 /26 (Mercearia Amauri: Paleta de Cordeiro)

8 /26 (Torero Valese: Paella Mar & Terra)

9 /26 (Modern Mamma Osteria: Fagottini.)

10 /26 (La Casserole: Filé Rossini sobre brioche com redução de vinho do Porto, aspargos e endívias tostados (R$ 232))

11 /26 (Fasano: Camarões Grelhados (R$155) envoltos com bacon, creme de grão de bico e azeite de alecrim com louro.)

12 /26 (Ella Fitz: Mignon de Black Angus)

13 /26 (Casa Santo Antonio: Ossobuco com risoto com açafrão)

14 /26 (Chez Amis: Caçarola de frutos do mar.)

15 /26 (Bistrot Parigi: boeuf a la wellington.)

16 /26 (Dia Dos Pais - Casa Porteña)

17 /26 (Belô Café: Peixe Grelhado)

18 /26 (Bia Hoi: Bahn Goi)

19 /26 (A Pizza da Mooca: Pizza de Ragú)

20 /26 (Iguarias Urus para o Dia dos Pais.)

21 /26 (Su: Wagyu na pedra vulcânica.)

22 /26 (Loup: Picanha marinada na cerveja com arroz provençal, brócolis e azeitonas ao vinagrete)

23 /26 (Los Dos Cantina: Tamboril adobado, grelhado na folha de bananeira.)

24 /26 (Gero Itaim: Bolo de pistache com sorvete de mel e laranja)

25 /26 (Carlota: Morangos assados, creme de chocolate branco e marshmallow.)

26/26 (Trattoria Fasano: Cannolli com calda de frutas vermelhas)

Modern Mamma Osteria

O badalado restaurante que possui duas unidades na capital, uma no Itaim Bibi e outra em Pinheiros e que teve menu renovado recentemente pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros terá para o dia dos pais, o Fagottini recheado com guanciale e cebola caramelizada, servido com fonduta de pecorino (R$89).

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Grupo Fasano

O clássico restaurante Fasano incluiu em seu menu de entradas Camarões Grelhados (R$155) envoltos com bacon, creme de grão de bico e azeite de alecrim com louro. No prato principal, tem as seguintes opções: Massa fresca garganelli (R$265), com creme de pistache, camarões e tomate, e a Codorna assada (R$225), recheada com tartare de filé mignon, berinjela grelhada no josper e creme de queijo scarmoza defumada. Para a sobremesa, as opções são: Mousse de baunilha (R$60) com abacaxi flambado no conhaque e sorvete de especiarias; e Torta de Pistache (R$60) com geleia de maracujá, mousse e touile de chocolate.

Na Trattoria Fasano, o menu começa com uma entrada clássica, protagonizada pela acidez equilibrada do Steak tartare de filé mignon (R$154). Em seguida, os clientes poderão escolher entre três pratos principais. O primeiro é o Risotto de cogumelos porcini com fonduta de queijo (R$160), já o segundo é o Robalo ao molho de alho poró com lentilha (R$230) e, por fim, o Bacalhau assado ao molho mediterrâneo (R$275) completa as opções. Para a sobremesa, a casa elaborou um autêntico Cannoli recheado com creme de mascarpone e calda de frutas vermelhas sicilian (R$78).

A Burrata com presunto de parma e manjericão (R$170) entra em cena na seção de entradas do Parigi. Para os pratos principais, a casa apresenta duas novidades: o Risotto de bacalhau com brócolis (R$250) e o Stinco de vitela com legumes (R$220). O destaque na parte das sobremesas é o Creme de mascarpone com chocolate e morango (R$98).

O Bistrot Parigi, por sua vez, acrescentou ao menu o Bife Wellington ao molho de vinho e purê de batata (R$320).

Dentre as opções de restaurantes para comemorar o Dia dos Pais em um ambiente acolhedor e com o padrão Fasano de qualidade, o Gero Itaim selecionou o Polvo defumado com limão siciliano, purê de batata, tomate e alcaparras (R$120) e o Carpaccio de filé mignon ao molho de mostarda (R$99) para iniciar as refeições em família.

Os pratos principais são um espetáculo a parte. Afinal, entram em cena a combinação harmoniosa de sabores do Filé de pescada com bisque de camarão e ervas (R$205), a crocante Porchetta assada com feijão branco (R$188) e a cremosa Lasagna de cordeiro e cogumelos com fonduta (R$168).

Para fechar a refeição de forma doce, os clientes podem optar pela convidativa Crostata de Pêra e Amêndoas (R$64) ou pelo sabor intenso do Bolo de pistache com sorvete de mel e laranja (R$49).

Complementando, o Gero Jardins apresenta um menu que inicia com o Creme de Berinjela (R$107). Como prato principal, tem as seguintes opções: o Risotto Barolo com Fondue de Queijo Taleggio (R$ 178), a Agnolotti de Alcachofra com molho de camarão (R$212), e o Medalhão de filé mignon ao molho mostarda e batata ao forno (R$ 221). Para a sobremesa, a Torta de Figo com sorvete de iogurte e redução de balsâmico (R$ 56).

Para garantir a disponibilidade de sua mesa nos restaurantes do Grupo Fasano no Dia dos Pais, sugerimos que realize sua reserva com antecedência.

Serviço: Fasano Rua Vittorio Fasano, 88 - Jardins. Telefone e WhatsApp: (11) 3896 4000. Horário: Segunda a quarta-feira, das 19h à 0h. Quinta-feira a sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Trattoria Fasano. Rua Iguatemi (entre a Rua Joaquim Floriano e a Av. Horácio Lafer), s/n – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3167-3322. Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta-feira e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Parigi Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. Telefone e WhatsApp: (11) 3167-1575. Horário: Segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Bistrot Parigi. Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9440. Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Gero Itaim Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7480. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h. Gero Jardins. Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardim Paulista. Telefone: (11) 3064-0005 / (11) 3064-6317 / (11) 3081-0499. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h à 00h.

Rosewood

O Rosewood São Paulo preparou um brunch especial para o Dia dos Pais. O menu será servido das 12h às 17h nos restaurantes Le Jardin e Blaise. O brunch foi idealizado pela chef Rachel Codreanschi, que dividiu o cardápio em quatro etapas. Para começar, uma mesa com queijos brasileiros, charcuterie artesanal, pães de fermentação natural, compotas caseiras e frutas da estação, na qual os clientes podem se servir à vontade. Como entradas frias, a sequência inclui crudo de atum com vinagrete de gengibre, crudités de pepino e crocante de harumaki; pastrami artesanal com coleslaw, picles de cebola roxa e chips de batata; folhado de camembert com mel de abelhas nativas e trufas negras; e ovos beneditinos com prosciutto di Parma.

Os pratos principais incluem prime rib black angus com rúcula selvagem e molho chimichurri; linguado à la meunière, batatas salteadas com ragu de vagens, aspargos, ragu de pancetta e arroz cremoso. Na seção de sobremesas, a chef pâtissière Saiko Izawa preparou três receitas: tartelette de chocolate e café brasileiros; banoffee com crumble e sorvete de baunilha; e pudim de leite. Bebidas não alcoólicas estão inclusas, além de Champagne Perrier-Jouët Brut e Rosewood Spritz. O brunch também possui uma versão vegetariana. Ambas as versões do brunch custam R$ 550 por pessoa, mais taxa de serviço, e crianças entre 3 e 12 anos podem escolher do menu kids à la carte.

Serviço: R. Itapeva, 435 - Bela Vista. Telefone: 11 3797-0502. Email: saopaulo.restaurantes@rosewoodhotels.com Site: https://www.sevenrooms.com/reservations/rwsplejardin/brand-com

Feriae

Para festejar o Dia dos Pais, o restaurante Feriae oferece uma taça de espumante aos comensais, tanto no almoço como no jantar, para brindarem a data. O restaurante, que traz uma cozinha com o uso de ingredientes sazonais, com aproveitamento total dos alimentos e vindos em sua maioria, diretamente de pequenos produtores locais orgânicos traz entre as sugestões para o domingo sucessos como Papardelle, ragu de coelho, gremolata e queijo kanonenko (R$92), Ancho de porco caipira, purê de couve-flor na brasa, banana, farofa e guanciale (R$98), Arroz frito de shitakes, picles de rabanete, omelete de champignon e furikake (R$72), entre outros.

Serviço: R. Padre Carvalho 171, Pinheiros. Horários de funcionamento: Segunda à quinta das 12h às 15hs e das 19h às 22h30, Sexta das 12h às 15h e de 19-23hs, Sábado das 12h às 23h e Domingo das 12h às 21h. Capacidade: 51 lugares. Reservas: (11) 96381-0171

Ghee Banqueteria

Para trazer praticidade para o Dia dos Pais, a Ghee Banqueteria apresenta um menu especial sob encomenda para comemorar a data. São diversas opções, incluindo entradas, pratos principais, massas, acompanhamentos e sobremesas. De entrada, Mini papas bravas com aioli de páprica (R$ 90/12 unidades), Bolinho de siri catado com camarão, acompanhado de pimentinha artesanal (R$ 160/12 unidades), Cubos de salmão defumado com flocos de pistache, acompanhados de molho de redução de romã (R$ 160/12 unidades), Canapé de figo fresco com queijo de cabra (R$ 160/12 unidades), Terrine de alcachofra com aspargos e pesto, acompanhada de cracker de pão placa (R$ 260) e Seleção de queijos (gorgonzola, conté e brie) e charcutaria (prosciutto, salame e mortadela italiana), acompanhada de mel com especiarias, geleia de damasco, compota de cebola roxa e focaccia rústica (R$ 620).

Os pratos principais, por sua vez, são Bacalhoada de forno (R$ 690/serve até 6 pessoas), preparada com bacalhau Gadus Morhua ao azeite do mediterrâneo com mini batatas, brócolis, tomatinho, cebola, ovos, olivas negras e alho assado, Tagliata de mignon na manteiga de sálvia ao clássico molho roti (R$ 280/500g e R$ 500/1kg), Lombo recheado com tâmaras em fitas de bacon ao molho de mostarda lancienne (R$ 660) e Camarão na moranga (R$ 720/serve até 6 pessoas). Há ainda opções de massas, tortas e guarnições.

Entre as sobremesas há Pudim de leite (R$ 210), Torta waffer de nutella com ganache de chocolate belga (R$ 380), Tiramisú Pandoro (R$ 490), Cheesecake de pistache com frutas vermelhas (R$ 490), Semifredo de dois chocolates (R$ 280) e Mil folhas de limão siciliano (R$ 280).

Serviço: Menu completo de Dia dos Pais: https://www.ghee.com.br/cardapio/dia-dos-pais/ Telefone: (11) 3208-0767. Whatsapp: (11) 99925-7045. E-mail: delivery@ghee.com.br e contato@ghee.com.br

Entregas: São Paulo capital, interior de São Paulo e litoral de São Paulo. As encomendas podem ser feitas até dia 06 de agosto.

1 /17 (Para os pais que gostam de looks exclusivos, as peças da Alfaiataria 706 por Alexandre Won, são limitadas, feitas na Itália e variam entre opções de camisa, calça, blazer, trench coat e costume de linho. Blazer Sol - R$7.900)

2 /17 (Sobrecamisa em Oasi Lino: Tecido com 100% de fibras de linho cultivado em solo europeu e obtido de forma especial, o casaco Chore em Oasi Lino bege-claro eleva um visual inspirado no vestuário de trabalho com o charme distinto do linho puro. Este casaco tailoring apresenta um corte slim e bolsos costurados. Os apontamentos em pele realçam o visual.)

3 /17 (As coleções de couro da Montblanc são o must-have do homem contemporâneo. Esportiva, elegante e espaçosa, as mochilas da coleção Extreme 3.0 oferecem um visual moderno sem abrir mão da funcionalidade e da praticidade. A ousada estampa em fibra de carbono marca presença, enquanto o bolso externo é preso com a fivela M LOCK 4810, inspirada no mundo da escalada. As coleções de couro da Montblanc são o must-have do homem contemporâneo. Esportiva, elegante e espaçosa, as mochilas da coleção Extreme 3.0 oferecem um visual moderno sem abrir mão da funcionalidade e da praticidade. A ousada estampa em fibra de carbono marca presença, enquanto o bolso externo é preso com a fivela M LOCK 4810, inspirada no mundo da escalada. As coleções de couro da Montblanc são o must-have do homem contemporâneo. Esportiva, elegante e espaçosa, as mochilas da coleção Extreme 3.0 oferecem um visual moderno sem abrir mão da funcionalidade e da praticidade. A ousada estampa em fibra de carbono marca presença, enquanto o bolso externo é preso com a fivela M LOCK 4810, inspirada no mundo da escalada.)

4 /17 (Para os pais mais radicais, a marca inglesa Triumph, além de suas motos, conta também com opções de roupas e acessórios para garantir uma aventura perfeita e completa. Luva em couro perfurado, R$ 350.)

5 /17 (IWC Schaffhausen relança um clássico da alta relojoaria: IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 O modelo lançado em 2024 possui caixa de 44mm de diâmetro em ouro branco 18 quilates, mostrador azul Horizon, pulseira em couro bovino azul claro degradé da renomada Santoni. R$ 269.300. Disponível em: iwc.com.br)

6 /17 (Luminor Quaranta BiTempo Goldtech - Pam01641. Em perfeito equilíbrio entre herança e inovação, a novidade atende aos desejos dos fãs da marca com um novo diâmetro ( 40mm ) para u relógio da família Luminor. O modelo Pam01641 também apresenta a função GMT, complicação que permite a visualização de dois fusos horários distintos. R$ 156.000. Disponível em panerai.com.br)

7 /17 (Pandora: Bracelete de Prata Corrente de Links e Fecho Redondo - R$ 1.529)

8 /17 (Para os que gostam de óculos, a Montblanc oferece modelos que agradam desde os mais clássicos como os modelos redondos e quadrados, até os mais descolados como os modelos com lentes mais azuladas e sem aro, mas todos sem perder o charme e elegância da marca. Montblanc - Ref. MB0097s 008 - R$ 2.800)

9 /17 (Guess Eyewear, R$684,36. Óculos de sol retangulares de plástico para homens. Detalhes de metal na barra frontal da armação, inseridos para cercar o novo logotipo Roman G, embelezam esses óculos com personalidade, disponível em cores trendy e modernas.)

10 /17 (. Uma opção infalível para pais que amam ficção científica e vivem com os olhos no futuro é a caneta StarWalker Space Blue. Ela traz as estruturas do Padrão Widmanstätten, uma das criações mais hipnóticas da natureza. As peças metálicas são revestidas de rutênio escuro, acompanhadas de um tom azul profundo, que lembra o céu estrelado. Dentro da redoma, o emblema Montblanc azul é a assinatura definitiva de estilo. https://www.montblanc.com.br/landingpages/presentes/dia-dos-pais)

11 /17 (Burberry Hero Masculino Parfum - R$ 1.019,00 (100ml) e R$ 1.249,00 (150ml). Disponível em sephora.com.br)

12 /17 Alexandrion Experience em parceria com Ava Intimates, lança kit exclusivo para o Dia dos Pais. O Kit inclui dois pijamas xadrez composto por blusa de manga longa com abertura frontal e calça com elástico 100% algodão (Pai e Filho (a)) e uma garrafa do nobre destilado de vinho Romeno BRÂNCOVEANU X.O R$ 1.610,30. R. Oscar freire, 512 – Jardim Paulista ()

13 /17 The Macallan Amber Meadow, integrante do terceiro lançamento da coleção The Harmony, celebra as terras escocesas que unem várias gerações, com a colaboração das irmãs Stella e Mary McCartney. Suas notas de laranjas, ameixas e tangerinas são complementadas por uma sensação de baunilha cremosa na boca, acompanhada de especiarias de carvalho, amêndoas e gengibre. Esta coleção representa uma excelente opção para presentear no Dia dos Pais. R$ 1.500 (The Macallan Amber Meadow, integrante do terceiro lançamento da coleção The Harmony, celebra as terras escocesas que unem várias gerações, com a colaboração das irmãs Stella e Mary McCartney. Suas notas de laranjas, ameixas e tangerinas são complementadas por uma sensação de baunilha cremosa na boca, acompanhada de especiarias de carvalho, amêndoas e gengibre. Esta coleção representa uma excelente opção para presentear no Dia dos Pais. R$ 1.500;)

14 /17 (O blend perfeito de Johnnie Walker Blue Label é feito com alguns dos mais extraordinários e especiais whiskies escoceses, que resultam em uma bebida de perfil de sabor aveludado e profundo. O rótulo é tão diferenciado que apenas um a cada dez mil barris tem a riqueza e qualidade de sabor deste whisky. Um presente de respeito e sofisticação para as pessoas mais queridas. R$ 1.400,90 site oficial TheBar.com)

15 /17 (Para os pais que gostam de arriscar-se na cozinha, a Cesta Fasano (R$678,60) aparece como a opção perfeita. Ela reúne o Bucatini Fasano com spaghetti al nero di seppia Fasano, molho puttanesca Fasano, molho arrabbiata Fasano, vinho Chianti Classico Fasano e azeite de oliva extravirgem Fasano, ingredientes de altíssima qualidade para uma noite italiana. Endereço: Rua Bela Cintra, 2245 - Jardins E-mail: contato@fasanoemporio.com.br Telefone: 11 3896-4300)

16 /17 A St Chico preparou um kit especial para data com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, dois pedaços de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$275 + valor da entrega). Pode ser retirado em qualquer uma das lojas (Para celebrar o Dia dos Pais, a St Chico preparou um kit especial para data com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, dois pedaços de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$275 + valor da entrega). Pode ser retirado em qualquer uma das lojas. 2 unidades + Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis, São Paulo – Fone: (11) 95324-5589)

17/17 (A marca de chocolates artesanais Tchocolatpreparou uma série de produtos exclusivos para o Dia dos Pais. Entre as opções para a data estão a Lata Quadrada Bombons Especiais com 12 unidades nos sabores limão siciliano, marzipã com damasco, capim santo, branco e licorzinho de cereja (R$145). Outro item também perfeito para presentear é o Cartão de Chocolate, com diferentes opções de mensagens e disponível nos sabores ao leite ou meio amargo (R$22), 70% cacau (R$26), branco com cookie (R$24), zero adição de açúcares ao leite (R$21). Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Telefone: (11) 97652-3081)

Urus Steakshouse

Para a data o Urus Steakhouse propõe uma imersão culinária no universo de suas melhores iguarias, as carnes nobres de vaca velha, conhecidas por seu sabor e maciez incomparáveis, servidas com seleção de acompanhamentos à escolha, e vinhos premium. Quem for, poderá escolher dentre uma variedade de cortes, desde uma fraldinha de 300 gramas por R$ 199, para uma pessoa até um T-bone de 900 gramas custando R$ 528, para até 3 pessoas. A oferta do restaurante para a celebração é um corte especial tomahawk que pode pesar até dois quilos e pode servir cinco pessoas, R$ 794.

Serviço: Praça do Vaticano, 321 – Jardim Europa, São Paulo. Reservas: (11) 9 6645.1788.

Nomo

Para o Dia dos Pais, o chef Nando Carneiros recebe o chef Fernando Bertelli e juntos, preparam menu inédito CoCurryKorn para data, com preparações que trazem o frango como protagonista na cozinha e também com preparos na calçada do restaurante. Entre as atrações do cardápio estão a Galinhada (arroz caldoso cozido em caldo de galinha caipira finalizado com picles de pimenta de cheiro, tomate defumado e coentro) R$ 85 e CoCurryKorn (balotine de frango, milho tostado e molho curry) R$ 57.

Serviço: Rua Harmonia, 815, Sumarezinho. Horário de Funcionamento: quarta e quinta das 19h às 23h. Sexta e sábados das 12h às 16h e das 19h às 23h. Telefone para reservar: (31) 991216648.

Mercearia Amauri

Para o almoço dos pais, o chef Luiz Vieira preparou uma sugestão harmonizada. É a Paleta de Cordeiro acompanhada de mousseline de batata, farofa Panko, bacon e mix de vegetais com duas opções de vinho na harmonização: o branco Buenos Aires ou o tinto Quereu Cabernet Sauvignon. A proposta custa R$ 365 e pode ser compartilhada. As novidades do cardápio contam com o Fish & Chips (peixe branco empanado e batata frita ao toque de lemon pepper e aioli de limão siciliano, R$ 65) e o Rosbife de Mignon Selado com Trufa (R$ 95). De sobremesa, a Sundae do Merça com sorvete de creme, calda de caramelo, pedaços de brownie, praliné e canudo waffle, R$ 38.

Serviço: Rua Amauri, 35 - Jardim Europa. Tel.: 11- 93276-5489. Horário de Funcionamento: de terça a domingo das 12hs à 0h.

Loup

Para celebrar o Dia dos Pais, a casa recém recomendada pelo guia Michelin 2024 traz uma criação especial, a Picanha marinada na cerveja com arroz provençal, brócolis e azeitonas ao vinagrete (R$128). E, para presentear os papais, o Loup traz uma mini-garrafa de Negroni.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano. De segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sextas das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sábados das 13h às 16h e das 19h à 00h. Domingo das 12h às 16h30. (11) 3078-1089/0484.

Selvagem

Para celebrar o Dia dos Pais, o chef Filipe Leite criou um prato especial para a data, disponível no almoço do dia 11 de agosto, o Prime Rib Angus grelhado (600g), com cake gratinado de mandioquinha e folhas de mostarda, farofa de ovos, azeitonas e jus de carne com tucupi negro. O prato serve duas pessoas e custa R$ 269. Como sugestões de acompanhamento, a casa sugere o Croquete de porco braseado (com maionese de pequi e pickles de pimenta de cheiro) R$48 com 4 unidades, ou o Queijo lua cheia com geleia de jabuticaba (com amêndoas defumadas, folhas e ervas frescas), a R$74.

Para finalizar, Selvagem (cremoso de chocolate brasileiro 75%, crocante de cacau, creme inglês com cachaça e menta cristalizada), a R$39, e o Julieta Romeu (creme de queijo boursin, goiaba confitada, goiabada e sorbet de goiaba), de R$39.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Torero Valese

Para celebrar o Dia dos Pais, o restaurante Torero Valese aposta nas criações da casa e encomendas para a ocasião. De entrada, a sugestão do chef Juliano Valese é a Milanesa de Atum (com maionese de wasabi e picles de pepino japonês agridoce) por R$59, uma novidade da casa, ideal para compartilhar.

Como prato principal, a Paella Mar & Terra (feita em redução de um rico caldo de polvo servido com short rib de suíno Duroc, legumes da estação e aioli) a R$95, servindo até 2 pessoas. Para a sobremesa, não deixe de pedir a tradicional Tarta de Queso com calda de frutas vermelhas, por R$33.

O restaurante também aposta nas encomendas, que atendem aos clientes que desejam reunir a família no conforto de sua casa. Dentre as sugestões, estão a Paella Camponesa (com cogumelos frescos, bochecha suína, frango caipira e verdura da horta, em um rico saldo suíno) a R$640, que serve entre 4 a 6 pessoas. As cinco primeiras encomendas para o Dia dos Pais ganham um kit especial Estrella Galicia 1906.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Delivery: Terça a sexta, das 18h30 às 22h30; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h30 ; feriados, das 12h às 22h. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556

Su

O restaurante japonês Su apresenta sua receita exclusiva para o Dia dos Pais, dia 11 de agosto, durante o almoço e jantar: o Wagyu na pedra vulcânica (R$66), cortes de wagyu, shoyu amanteigado. Entre as sugestões de acompanhamento: Potato Salad (batata, sunomono, picles de cebola roxa defumada, pó de nori, R$37) e a Salada de Horenso (espinafre, molho de gergelim, R$30).

Serviço: Piso Veiga Filho- Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618. (11) 38232950. Horário de Funcionamento: Segunda a quinta –12h00-15h30. 18h30-23h00-Sexta e sábado: 12h00-16h30/ 18h30- 22:00. Domingo:12h00-16h30. 18h30-22:00

Pobre Juan

Famoso por sua parrilla, o restaurante Pobre Juan nasceu da inspiração de casas típicas na Argentina, onde o destaque vai para a grelha e suas possibilidades de cortes nobres. E para o dia dos Pais terá um cardápio especial para quem quiser comemorar a data. Pelo valor de R$ 329 para duas pessoas, o menu contempla de entrada Salada Jam com mix de folhas, amêndoas, Jamón pata negra e aceto balsâmico, seguido pelo prato principal que é o Gran Pobre Juan, um corte especial da capa de Bife Ancho acompanhado por mousseline de mandioquinha e farofa Pobre Juan. Para finalizar a refeição, de sobremesa a panqueca de Dulce de Leche para compartilhar, tudo preparado pelo chef Geraldo Ribeiro.

É recomendável fazer reserva pelo WhatsApp (11) 97826-1492.

Tartuferia San Paolo

Especialmente para o fim de semana do Dia dos Pais, a criação da chef Daiane Chad, da Tartuferia San Paolo, foi o Polpettone (R$ 93), acompanhado por um Espagghetti alho, óleo e ervas. O prato é feito com um blend de carnes da casa, recheado com muçarela de búfala, empanado, e coberto com pomodoro e muita muçarela. Para harmonizar, a indicação é o rótulo Barbera Lá Quércia (R$ 42 taça | garrafa R$ 168), um vinho tinto seco, aveludado com aromas de frutas vermelhas e violetas, que harmoniza muito bem com o polpetone e a massa.

Serviço: Jardins: Rua Oscar Freire, 155 | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, de 12h-15h e 18h30-23h; às sextas, entre 12h-15h e 18h30-00h; aos sábados, das 12h a 00h; e, aos domingos, das 12h às 21h | WhatsApp: (11) 93202-2662 – Pinheiros: Rua Ferreira de Araujo, 302 | Mesmo horário de funcionamento| WhatsApp: (11) 97486-2644 – Morumbi: Av. Roque Petrone Júnior, 1089, Morumbi Shopping, piso Lazer | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, entre 12h-15h e 18h30-22h; aos sábados, das 12h às 22h; e, aos domingos, das 12h às 21h | Reservas e informações: (11) 97108-7051

Josefa no Paraíso

De sugestão para o Dia dos Pais, a casa recém inaugurada oferece pratos criativos. De entrada, além do imbatível bolovo mar e terra, metade porco, metade camarão, também estará no menu o bolovo de arroz de pato: metade arroz de pato, metade pato desfiado, feito com ovo de gema mole curado em shoyo, dando toque especial na mordida (R$40). Para o prato principal, uma lasanha de cordeiro, molho de tomates frescos e coalhada (R$100), feita totalmente na casa. E para finalizar os especiais do dia, um bolo de floresta negra, feito com Jerez (R$33).

Serviço: Rua Afonso de Freitas, 642, Paraíso, WhatsApp 995459955

Casa Santo Antônio

O Restaurante Casa Santo Antônio preparou sugestões únicas para tornar essa data ainda mais especial. Nos dias 9 de agosto (jantar), 10 de agosto (almoço e jantar), e 11 de agosto (almoço), os clientes poderão desfrutar de 3 sugestões criadas para homenagear todos os pais. Para iniciar as comemorações, a entrada fica por conta da Tostada de focaccia mortadella, stracciatella e pistache (R$45). Para o prato principal, o chef preparou um suculento Ossobuco ao Chianti, servido com um risoto de açafrão e pangrattato (R$119). Para adoçar essa experiência, uma irresistível Torta mousse de chocolate amargo e creme anglaise (R$36). Os pratos podem ser pedidos individualmente ou na sequência como um menu completo perfeito para celebrar a ocasião.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta | Tel.: 11 4328-6205 ou 11 97532 4548

Bia Hoi SP

O restaurante vietnamita comandado pela chef Dani Borges está prestes a completar sete anos desde sua inauguração no centro da cidade. Em meio às comemorações, a casa celebra também o Dia dos Pais. No domingo (11), na unidade do Centro e também na de Pinheiros, será oferecido um menu especial por R$ 92 que inclui um par de Bahn Goi (foto abaixo), deliciosos pastéis típicos do Vietnã, uma Costela Bo Kho e uma garrafa de 500mL da cerveja artesanal da casa.

Serviço: Rua Simão Álvares, 454, Pinheiros | Rua Rego Freitas, 428, Vila Buarque. Horário de funcionamento nas duas casas: Segunda, quarta e quinta das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sexta das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 22h30. Fecha às terças.

La Casserole

Durante o almoço, o icônico restaurante francês que completa 70 anos oferece quatro pedidas especiais para o Dia dos Pais, incluindo uma vegetariana. São elas: Filé Rossini sobre brioche com redução de vinho do Porto, aspargos e endívias tostados (R$ 232), Ragú de cordeiro com especiarias e laranja e couscous marroquino de legumes (R$ 124), Peixe haddock com creme de espinafre e ovo poché (R$ 196) e Fricassé de cogumelo eryngui e portobello, échalotes, mini cenouras, musseline de batata e açafrão (R$ 89). As reservas podem ser feitas às 12h ou 14h30.

Serviço: Largo do Arouche, 346 – Centro. Horário: segunda apenas almoço das 12h às 15h; terças e quartas das 12h às 15h e 19h às 23h; quinta e sexta das 12h às 15h e 19h à 0h; sábados das 12h30 às 16h e 19h à 0h e domingos das 12h30 às 16h30.

Tuy, Cocina

Em homenagem ao Dia dos Pais, a casa de culinária ibérica com endereço no Jardins preparou um prato especial para a data. O domingo vai contar com um saboroso Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias (R$139,90) regado com o próprio molho do cozimento. O prato é acompanhado de fettuccine na manteiga com sal.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 – Jardins, São Paulo | Telefone: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: domingo e segunda, das 12h às 22h, terça a sábado, das 12h às 24h.

A Pizza da Mooca

Em homenagem ao Dia dos Pais, a premiada pizzaria A Pizza da Mooca, traz uma novidade para o menu. Trata-se da nova Pizza de Ragú (R$60), que leva ragu de ossobuco a baixa temperatura com fonduta de grana padano.

Serviço: Mooca: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h. Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h.

Belô Café

O restaurante recém inaugurado nos Jardins, traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões, do brunch ao jantar. Especialmente para o Dia dos Pais, a casa irá oferecer um menu especial completo com entrada, prato principal, sobremesa e welcome drink (R$150 por pessoa). Entre as boas pedidas, vale provar o guioza de frango com milho e dashi de palha assada, para abrir o apetite. De principal, há o Peixe Grelhado com azeite de ervas e mandioca amanteigada cremosa. E para adoçar, o Pavê de Vó, doce clássico com biscoitos, abacaxi caramelizado e creme de confeiteiro, para relembrar a infância.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardins, São Paulo – Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 09h às 17h45 e das 19h às 00h, domingo das 09h às 20h.

Incêndio

O Incêndio, restaurante do chef peruano Renzo Garibaldi com o empresário Guilherme Mora em Pinheiros, oferece excelente gastronomia de forma descontraída e acessível. Para comemorar o Dia dos Pais, a casa servirá uma entrada e um prato principal elaborados especialmente para a data. A celebração começa com croqueta de tomate tostado e aioli de manjericão (R$ 40). Já para principal, a pedida é costela defumada, purê de batata, glace e pangratatto (R$ 85). As receitas estarão disponíveis apenas no segundo domingo de agosto, dia 11.

Serviço: Rua dos Pinheiros 808 – Pinheiros. São Paulo (SP). Tel.: (11) 3062-4209. Horário de funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h30; de terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 18h.