Pai e filho faturam R$ 14 milhões com viagens para idosos. Agora, planejam abrir 100 franquias

Especializado em viagens em grupo para idosos, a Pastore Turismo anuncia nesta sexta-feira, 2, a entrada no mercado de franquias. No mercado há mais de 30 anos, a operadora faturou mais de R$ 14 milhões em 2023 e agora se prepara para aumentar o raio de atuação e o número de viagens nacionais e internacionais. Para isso, planeja abrir 100 franquias nos próximos cinco anos.

Conhecida como uma operadora de viagens para o público 50+, a maioria dos clientes da Pastore tem mais de 60 anos -- e uma parcela considerável entre 70 a 90 anos. A expectativa da Pastore é terminar o ano com faturamento de R$ 16 milhões.

De acordo com projeção da Organização Mundial da Saúde, até 2030, cerca de 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo terão 60 anos ou mais. No Brasil, esse número chegará a 66,5 milhões. Segundo dados do Ministério do Turismo, os brasileiros com 60 anos ou mais preenchem 15% do turismo doméstico e 10% das viagens internacionais -- percentual que chama a atenção das lideranças da Pastore.

“Estamos em um momento de muita maturidade, o que nos possibilita olhar com clareza e positividade para o futuro. Ano a ano, a expectativa de vida da população brasileira aumenta. São pessoas com qualidade de vida e maior poder aquisitivo, que buscam investir em experiências, não em aquisições materiais”, diz Rodrigo Pastore, Co-CEO & sócio da Pastore Turismo.

Como vai funcionar o modelo de franquia

A empresa familiar conta hoje com uma unidade em São Paulo e forte presença digital. Com o modelo de franquia, a ideia é ganhar capilaridade e levar viagens para o público 50+ para o país todo.

O investimento inicial em uma franquia da Pastore é em torno de R$ 161.000, com projeção de faturamento de R$ 218.000 no primeiro ano, podendo chegar a R$ 437.000 no médio prazo. O prazo de retorno do investimento está previsto para 19 meses.

“O modelo de franquias está diretamente ligado ao nosso foco em expansão. Nos últimos anos, com investimentos em marketing digital, ampliamos consideravelmente a nossa operação de viagens e prospecção de clientes, o que nos leva a crer que, seguindo a mesma estratégia com as franquias, o sistema todo tem muito espaço para crescer", diz Rodrigo.

O co-CEO também destaca o suporte aos novos franqueados: central de atendimento ao franqueado, time de expansão focado em potenciais investidores e suporte para campanhas de marketing.

Como a Pastore Turismo foi criada

Da mesma maneira que entrar numa dieta ou seguir uma rotina de atividades físicas, muito raramente o ato de empreender é algo linear, cuja execução é fiel ao planejamento. Pelo contrário: o usual é ter que fazer ajustes de rota até aparecerem os resultados. A Pastore Turismo é um desses casos.

Em 1992, quando foi fundada pelo empreendedor Maurício Pastore, a empresa tinha o foco em viagens de formatura. Mas não demorou muito tempo para o negócio focar num nicho que até então não era notado pelo mercado: o público 50+.

"Depois de muito estudar o mercado e ir em várias comunidades de terceira idade, associações e encontros de pessoas 50+ em igreja e clubes, percebi que havia um campo enorme para explorar. Foi um trabalho de formiguinha", conta o fundador.

A Pastore migrou para esse novo ramo, visando oferecer assistência e mais opções de lazer e entretenimento para idosos Brasil afora. Ao todo, mais de 30.000 pessoas viajaram com a operadora paulistana.

O grande salto de crescimento da empresa aconteceu com a chegada do filho Rodrigo Peres Pastore, em 2019. "Ele trouxe ideias novas e uma nova cara para a agência, tornando-a muito bem estruturada e moderna, pronta para crescer ainda mais", diz Maurício Pastore.

Entre os diferenciais da Pastore, visando personalizar ao máximo seus roteiros para o público 50+, estão:

hospedagem em hotéis 4 e 5 estrelas

roteiros que intercalam visitas e entradas a pontos turísticos, restaurantes confortáveis e eventos realizados no período da viagem, como shows, jantares especiais e atividades recreativas

"Diferente de uma agência de viagens, que recebe os roteiros das operadoras, nós temos autonomia para, por exemplo, montar um roteiro que seja 100% personalizado e respeitando o ritmo do público 50+. O que é ótimo para o nosso público", diz Rodrigo.

Entre os destinos nacionais mais procurados estão Porto de Galinhas, Jericoacoara e Maragogi, todos destinos paradisíacos no Nordeste. Ao redor do mundo, a Itália é um destino mais tradicional e requisitado. O ticket médio é de R$ 6.000 no Brasil e cerca de R$ 16.000 no exterior.