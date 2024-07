Dia dos Pais da Reserva é celebrado em colaboração com memórias de Ayrton Senna

Ayrton Senna é um ídolo nacional admirado por diferentes gerações e, para celebrar 30 anos do legado do piloto tricampeão, a Reserva e Reserva Go, marcas do Grupo AR&Co, lançam hoje, em parceria com Senna Brands, sua campanha de Dia dos Pais. A coleção é inspirada no grande ícone da Fórmula 1 e relembra momentos dos dias de glória do Senna, que uniu muitos pais e filhos para acompanhar as corridas.

Pedro Cardoso, Diretor Executivo de Novos Negócios da Reserva, destaca a motivação para a escolha de Senna para esta campanha especial. "Fazer colaborações é uma das atividades mais bacanas do nosso negócio. O desejo de fazer uma coleção Senna by Reserva já era antigo. Nós não temos muitos heróis brasileiros que atingem a categoria de lenda mundial, e no esporte, o Senna é um desses poucos", diz.

A marca convocou Galvão Bueno, um dos maiores narradores esportivos do Brasil e amigo de Senna, para dar voz à campanha. Das suas 41 vitórias, 35 foram narradas por Galvão.

"Acho que sobram motivos e vontades para juntar a vocação da marca, que é a collab, com um herói brasileiro que virou lenda mundial e que tem muito apelo emocional junto ao nosso cliente", diz Cardoso. "O Senna personificava essa emoção e a música, o tema da vitória ao final de cada manhã, coroava aquele momento de maneira muito bonita."

A collab inclui produtos das marcas Reserva, Reserva Go e Reserva Mini, pensados para pais e filhos. O logo da Reserva, o pica-pau, foi substituído pelo atleta segurando a taça. "Cada detalhe da coleção foi pensado para honrar o legado do grande ídolo que ele foi", diz Rony Meisler, CEO do Grupo AR&Co e cofundador da Reserva. São mais de 40 SKUs, entre camisetas, bermudas, jaquetas e calçados.

Na Reserva Go, os modelos dos tênis Yankee e Heritage ganharam versões em preto e amarelo e em vermelho e branco, inspiradas nas cores dos carros icônicos de Senna. Os tênis também recebem a assinatura do piloto e uma etiqueta especial nas cores de seu capacete.

Reserva Go: modelos de tênis inspirados nos carros de Senna.Para ilustrar as novidades, a Reserva Go lançou um vídeo com a mensagem "Grandes tênis são como grandes carros. Precisam de um piloto extraordinário para fazer história". No filme, os modelos da collab se transformam em carros de automobilismo, remetendo à emoção das corridas de Ayrton Senna. "Queremos resgatar aquela atmosfera de confraternização entre pais e filhos, traduzindo em produtos que mantêm o DNA da Reserva e trazem a emoção e memória afetiva das corridas do Senna", afirma Thiago Fernandes, COO da Senna Brands.

"Acho que o Senna personificou esse vínculo entre pais e filhos, e a coleção celebra exatamente isso", finaliza Cardoso.