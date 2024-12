'Quiet luxury': Como criar um visual sofisticado com simplicidade

O estilo quiet luxury — ou luxo silencioso — ganhou destaque por promover uma elegância discreta, marcada por peças de qualidade que priorizam o conforto e a sofisticação sem ostentação. Celebridades como Gwyneth Paltrow e personagens icônicos da série "Succession" exemplificaram essa tendência, mostrando que é possível transmitir riqueza de maneira sutil e refinada. A reportagem é da Business Insider.

Embora o termo luxury possa assustar, o quiet luxury não exige um orçamento exorbitante. Com as escolhas certas, é possível recriar esse visual de maneira acessível. Confira cinco dicas para alcançar o estilo.

Evite logotipos exagerados

Roupas e acessórios cobertos de logotipos chamativos podem facilmente transmitir a ideia errada. O quiet luxury enfatiza o silêncio, e itens sem marcas visíveis muitas vezes aparentam ser mais sofisticados.

Ao escolher uma peça, pergunte-se: "Isso parece algo que uma personagem de um filme de Nancy Meyers usaria em uma cena casual?" Se a resposta for sim, é um bom sinal.

Confira as etiquetas e priorize materiais naturais

Na hora da compra, a composição da peça é tão importante quanto o design. Prefira tecidos naturais, como algodão, linho, cashmere, lã e seda, que não apenas duram mais, mas também possuem uma aparência mais refinada em comparação a materiais sintéticos como poliéster e acrílico.

Essas escolhas, além de serem mais sustentáveis, mantêm um visual sofisticado por mais tempo, mesmo com o uso frequente.

Invista em peças de qualidade dentro do seu orçamento

Embora o estilo inclua a palavra "luxury", ele não precisa significar gastar uma fortuna. Busque elevar a qualidade dos seus básicos — uma camisa de algodão premium ou uma calça de alfaiataria de linho, por exemplo.

Lojas como Nordstrom Rack e Saks Off Fifth oferecem grandes descontos em peças de luxo. Outra opção é procurar itens de segunda mão em plataformas como The RealReal, onde é possível encontrar casacos de cashmere ou blazers de marcas renomadas por preços reduzidos.

Aposte em silhuetas relaxadas

O quiet luxury é sobre conforto com elegância. Esqueça peças extremamente justas e aposte em calças de alfaiataria de perna ampla, jeans retos, blusas de botão e suéteres de caimento solto.

Visualize-se como alguém que casualmente diz: "Ah, isso? Já tenho há anos." Essa é a essência desse estilo — uma sofisticação natural e sem esforço.

Use acessórios simples, mas impactantes

Para evitar que o visual se torne monótono, adicione acessórios discretos, mas elegantes. Um cinto de couro clássico, brincos pequenos de ouro ou prata, e colares minimalistas podem transformar um look básico em algo especial.

Peças atemporais, como um trench coat ou uma bolsa estruturada, também são investimentos que valem a pena. Use-os frequentemente para consolidar sua assinatura de estilo.