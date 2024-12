Conheça o hotel de luxo com diárias de R$ 180 mil em que Gabigol está hospedado no Japão

Em visita ao Japão para compromissos comerciais com sua nova patrocinadora, o atacante Gabigol está hospedado no sofisticado Bvlgari Hotel Tokyo, localizado na região especial de Chūō, na capital japonesa. O hotel, parte da prestigiada rede de hotéis da grife italiana Bvlgari, oferece uma experiência de luxo extremo, com tarifas que variam de R$ 10,1 mil a R$ 180,9 mil por noite.

As diárias no Bvlgari Hotel Tokyo começam em R$ 10,1 mil aos fins de semana na suíte mais simples. Essa acomodação conta com uma cama de casal, um espaço de 56 m² com vista para a cidade e café da manhã.

Bvlgari Hotel Tokyo, (Reprodução / Bvlgari Hotel Tokyo)

No entanto, o verdadeiro destaque é a Bvlgari Suite, considerada uma das melhores do mundo pelo site Elite Travelers. Com impressionantes 400 m², a suíte possui elevador privativo, uma coleção de arte exclusiva, sala de jantar, cozinha completa, academia particular, hidromassagem e closets espaçosos. Os hóspedes recebem ainda presentes de boas-vindas assinados pela grife. A experiência completa custa R$ 180,9 mil por noite.

Conforto e gastronomia de alto nível