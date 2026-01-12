Hennessy aposta no Brasil e une conhaque e Carnaval

Com mais de 250 anos de história, a Hennessy lidera o mercado com 52% da produção mundial de conhaque — e o Brasil é um dos mercados em que a marca da LVMH está de olho. “Temos uma mentalidade aberta que está realmente presente na família, já que para nós não há uma forma certa ou errada de consumir a bebida”, diz Marie Hennessy, embaixadora da Maison Hennessy. Próximo ao momento de celebração do Carnaval, a marca apresenta a edição limitada Hennessy Carnival.

O novo design do rótulo da Very Special traz símbolos do Carnaval com aves tropicais, florais exuberantes, detalhes em dourado e toques iridescentes no rótulo.

Com uma cartela extensa de opções de consumo, a marca sugere alguns drinques como o Carnival Coco, preparado com o Hennessy, limão, xarope simples e água de coco.

“A garrafa de edição limitada do Carnaval reflete o que a Hennessy representa: a celebração da cultura, da criatividade e dos momentos de alegria compartilhados. O Carnaval é uma tradição da qual fazemos parte há gerações e essa edição é a nossa forma de homenagear essa conexão. Vamos seguir celebrando uma cultura que temos orgulho de brindar!”, diz Vincent Montalescot, Chief Marketing Officer da Maison.

Para marcar a chegada da edição limitada Hennessy Carnival ao Brasil pela primeira vez, a marca promove uma série de ativações, em especial no camarote Verde Rosa da escola de samba Mangueira. O espaço irá contar com experiências de marca e coquetéis inéditos.

A garrafa Hennessy Carnival estará disponível por tempo limitado durante a temporada de Carnaval e terá com ações promocionais ao longo do período na Rede carioca Zona Sul e em demais pontos de venda selecionados (R$ 299).