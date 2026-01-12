Kurotel estreia em São Paulo com centro de saúde e bem-estar

Ainda que estadias em spas oferecem os melhores tratamentos e imersões, muitas vezes é difícil manter os aprendizados e rotina no dia a dia. Com isso, o reconhecido centro de saúde e bem-estar Kurotel, fundado em Gramado em 1982, abrirá o Kur Wellness São Paulo, sua primeira unidade em São Paulo, para que clientes possam seguir com acompanhamento próximo dos protocolos.

A unidade paulistana terá foco em saúde e wellness, oferecendo cuidados voltados à longevidade, qualidade de vida, performance e relaxamento. Técnicas, terapias e tecnologias exclusivas do Kurotel estarão disponíveis assim como o tradicional Método Kneipp, ampliando as possibilidades de tratamento contínuo e preventivo tanto para novos quanto para clientes assíduos.

Kurotel: Dr. Luís Carlos Silveira, considerado o pai da medicina preventiva no Brasil e seguida por sua filha, a Dra. Mariela Silveira (Divulgação/Divulgação)

Muitos dos equipamentos e soluções foram desenvolvidos especialmente para o novo local. Entre as novidades tecnológicas está a banheira de microbolhas, um equipamento de hiperoxigenação que estimula a renovação celular, melhora a circulação e promove efeitos visíveis de revitalização da pele. Outra inovação é a sauna de infravermelho, que utiliza ondas específicas de calor profundo para auxiliar na redução de dor muscular, no aumento da performance física, na desintoxicação metabólica e na melhora da qualidade do sono.

Ao longo dos anos, mais de 45 mil pessoas confiaram no Kurotel para cuidar de sua saúde e bem-estar. Em 2025, foram 1.618 clientes atendidos.

Em 2025, houve ainda um crescimento de 20% na busca pelo público masculino, um aumento de 17% de clientes provenientes de São Paulo e Rio de Janeiro e um crescimento de 15% no número de clientes estrangeiros, especialmente da Europa e da América Latina, que passaram a ter o Kurotel como destino no Brasil.

Embora a essência do Kurotel esteja profundamente enraizada na experiência de imersão em Gramado, a nova unidade, sem hospedagem, se apresenta como uma extensão natural do trabalho realizado há 44 anos.

A gama de atividades oferecidas vai desde terapias avulsas, circuitos até programas de 6 e 12 meses, com acompanhamento semanal ou quinzenal como uma espécie de clube de saúde.

Essa expansão consolida a história do fundador Dr. Luís Carlos Silveira, considerado o pai da medicina preventiva no Brasil e seguida por sua filha, a Dra. Mariela Silveira, que estará periodicamente na capital paulista para atendimentos presenciais.

A partir do dia 4 de março, data oficial da inauguração, a unidade também contará com a presença regular de médicos de diferentes estados do Brasil, que irão realizar atendimentos em São Paulo como forma de estarem mais próximos de seus clientes. As reservas começam em 9 de março.