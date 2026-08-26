Quanto custa viver o fim de semana mais exclusivo do US Open?

O US Open 2026 acontece entre 30 de agosto e 13 de setembro em Nova York e reúne os principais tenistas do circuito no USTA Billie Jean King National Tennis Center. Para o público que busca acompanhar o torneio com um nível elevado de conforto, o The Mark, integrante da Legend Collection da Preferred Hotels & Resorts, oferece um pacote batizado de The Mark Grand Slam Extravaganza, avaliado em US$ 500 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,57 milhões pela cotação atual do dólar.

A experiência combina hospedagem na Penthouse do hotel com acesso a partidas decisivas do torneio e uma sessão privativa com o ex-tenista John McEnroe. O pacote foi estruturado para até seis hóspedes e inclui quatro noites de estadia durante o fim de semana das semifinais.

Cobertura no topo do hotel

A Penthouse do hotel ocupa os dois últimos andares e recebe até seis hóspedes durante o fim de semana das semifinais (Divulgação)

A Penthouse do The Mark ocupa os dois últimos andares do edifício e é reservada como residência privativa durante o período do torneio. O espaço conta com telas de grandes dimensões para transmissão das partidas, áreas de estar, academia Technogym privativa e piscina de imersão fria, ambas com vista para o horizonte de Manhattan.

Os hóspedes recebem menus personalizados assinados pelo The Mark Restaurant by Jean-Georges e pelo Caviar Kaspia at The Mark durante toda a estadia. Um mordomo permanece disponível 24 horas por dia e um massoterapeuta atende sob demanda ao longo dos quatro dias de hospedagem.

O terraço da cobertura se transforma em um espaço para coquetéis à noite, com vista para o Central Park e para o restante da cidade. O serviço inclui martínis e porções de caviar preparadas pela equipe do Caviar Kaspia at The Mark.

Ingressos e transporte para o torneio

O pacote garante seis ingressos para as semifinais e para a final do torneio masculino, considerados entre os mais disputados do calendário do US Open. Os deslocamentos até o USTA Billie Jean King National Tennis Center são feitos em veículo de luxo com motorista particular, tanto para as partidas quanto para o encontro com McEnroe.

Passeio de veleiro e aula com McEnroe

O veleiro Herreshoff de 21 metros faz parte do passeio incluído no pacote, com trajeto pelo porto de Nova York (Divulgação)

Além da hospedagem e dos ingressos, o pacote inclui um passeio privativo a bordo de um veleiro Herreshoff de 21 metros, um dos poucos exemplares dessa categoria ainda em operação. A saída ocorre em Chelsea Piers, em horário definido pelos hóspedes, com trajeto pelo porto de Nova York e passagem pela Estátua da Liberdade. O passeio inclui menus assinados por Jean-Georges Vongerichten ou pelo Caviar Kaspia at The Mark, além de champanhe servido a bordo.

Bolas de tênis personalizadas remetem à aula privativa com John McEnroe incluída na experiência (Divulgação)

O pacote também dá acesso a uma aula privativa com John McEnroe na John McEnroe Tennis Academy, com instrução direta do ex-número um do mundo. Parte da receita obtida com a venda do pacote é destinada à Academia, que oferece treinamento e oportunidades de desenvolvimento esportivo para jovens atletas.

A venda do The Mark Grand Slam Extravaganza está disponível diretamente pelo hotel para o período das semifinais e da final do US Open 2026.