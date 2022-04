O arranha-céu mais estreito do mundo é inaugurado em NYC

O horizonte de Manhattan, repleto de arranha-céus, acaba de ganhar um novo edifício, a Steinway Tower. Porém, a torre é diferente dos demais prédios da incensada ilha americana, com uma escala entre altura e largura de 24:1, a construção é considerada uma das mais finas do mundo.

Além disso, o edifício é também é considerado um dos mais altos do Ocidente, com 435 metros de altura, distribuídos em 84 andares. Em Nova York, fica atrás de outros prédios como o One World Trade Center, com 541,3 metros e a Central Park Tower, com 472,4 metros.

Após nove anos de construção, a torre poderá ser ocupada nos mais de 60 apartamentos disponíveis, incluindo acomodações duplex e um triplex na cobertura.

Com custo de 2 bilhões de dólares para ser construído, a torre está localizada no lado sul do Central Park, em uma área residencial apelidada de "Billionaire's Row", devido às construções de luxo. Um estúdio na Steinway Tower pode custar a partir de 7,75 milhões de dólares. Já a cobertura, custa em torno de 66 milhões de dólares.

Os primeiros cinco andares são ocupados por lojas de grifes e espaços de laser, como uma piscina de 24 metros, sala de jantar privativa e academia de ginástica. As comodidades incluem concierge e portaria 24 horas.

Projetada pelo escritório de arquitetura SHoP Architects e construída pela JDS Development, Property Markets Group e Spruce Capital Partners, a torre está ao lado da histórica residência do fundador da fabricante de pianos Steinway and Sons.

A fachada da torre foi feita com blocos de terracota que, dependendo do ângulo e incidência solar, mudam de cor e textura.