Quais filmes de terror já ganharam Oscar?

Amy Madigan venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme "A Hora do Mal" e passou a integrar um grupo restrito de artistas premiados pela Academia por performances em filmes de terror. A vitória coloca a atriz ao lado de intérpretes que receberam a estatueta por trabalhos em produções do mesmo gênero ao longo da história da premiação.

Com o resultado anunciado na cerimônia do Oscar 2026, Madigan entra para uma lista curta de atores que conquistaram prêmios de atuação em filmes classificados como terror ou suspense psicológico.

Quais atores já ganharam Oscar por filmes de terror?

O reconhecimento da Academia para performances em produções do gênero é incomum. Ao longo da história do Oscar, poucos artistas receberam prêmios de atuação por papéis associados ao terror.

Entre os vencedores estão:

Fredric March — Melhor Ator por " O Médico e o Monstro " (1931)

— Melhor Ator por " " (1931) Ruth Gordon — Melhor Atriz Coadjuvante por " O Bebê de Rosemary " (1968)

— Melhor Atriz Coadjuvante por " " (1968) Kathy Bates — Melhor Atriz por " Louca Obsessão " (1990)

— Melhor Atriz por " " (1990) Anthony Hopkins — Melhor Ator por " O Silêncio dos Inocentes " (1991)

— Melhor Ator por " " (1991) Jodie Foster — Melhor Atriz por "O Silêncio dos Inocentes" (1991)

Antes de Amy Madigan, a última vitória associada ao gênero havia ocorrido em 2010, quando Natalie Portman venceu o Oscar de Melhor Atriz por "Cisne Negro", produção frequentemente relacionada ao suspense psicológico.

Na edição de 2026, outra atuação ligada ao terror também foi premiada: Michael B. Jordan recebeu o Oscar de Melhor Ator por sua performance no filme "Pecadores".

Qual é a história do filme 'A Hora do Mal'?

O enredo de "A Hora do Mal" acompanha um evento misterioso ocorrido em uma madrugada aparentemente comum. Às 2h17 da manhã, todas as crianças da turma da professora Gandy, interpretada por Julia Garner, acordam ao mesmo tempo, deixam suas casas e desaparecem sem deixar pistas.

O desaparecimento coletivo levanta questionamentos sobre o que teria acontecido com os alunos e por que apenas as crianças daquela turma foram afetadas pelo fenômeno.

O filme está disponível no catálogo da HBO Max e pode ser assistido pelos assinantes da plataforma de streaming sem custo adicional.