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Por que o ChatGPT recomenda seu concorrente — e o que isso revela sobre as vendas B2B em 2026

95% dos negócios B2B já estão decididos antes da primeira reunião. Quem dita essa lista hoje é uma IA, e o que ensina essa IA é a profundidade da relação que você construiu com os clientes que já tem

Jean Klaumann
Jean Klaumann

Colunista EXAME

Publicado em 12 de junho de 2026 às 09h00.

As empresas brasileiras nunca tiveram tantas ferramentas comerciais à disposição. E, ainda assim, em 95 de cada 100 negócios B2B fechados em 2025, o fornecedor escolhido já estava na lista do comprador antes do primeiro contato. Quatro em cada cinco fechamentos vão para o favorito de pré-contato. Os números são da 6sense, não meus.

A pergunta inevitável é: o que decide quem entra nessa lista que antecede toda venda?

Parte da resposta migrou de mãos nos últimos cinco anos. Hoje, 50% dos compradores B2B começam a busca por fornecedor dentro de um chatbot — ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. A resposta não é mais uma página com dez links patrocinados; é um parágrafo com uma ou duas marcas. Quem é citado, entra na lista; quem não é, não existe na primeira metade da decisão.

Mas o ponto que muda a operação de uma empresa não está aí. Está antes: quem ensina a IA a citar você não é o seu marketing. São os clientes que você já atendeu — e, mais especificamente, o valor gerado na vivência com a sua empresa. Essa cadeia transforma uma agenda que muitos executivos ainda tratam como tema de cultura — cuidar bem do cliente — em variável crítica de descoberta de marca.

A escolha do cliente é a precondição — e o capital já precificou

A obsessão pelo cliente, antes de ser uma operação, é uma decisão. Você não cuida bem de quem não escolheu cuidar. Em software, em serviços, em consultoria, atender clientes radicalmente diferentes implica renunciar à profundidade que faz o atendimento valer alguma coisa. Cada setor tem rotina, vocabulário, métricas, ciclo de decisão e referências próprias. Generalismo é entropia disfarçada de mercado amplo.

Quem ainda trata isso como debate filosófico pode olhar o mercado de capitais. Empresas de software focadas em um setor específico — o chamado SaaS vertical — negociaram a cerca de 8,1x receita no fim de 2025, contra 5,2x das plataformas horizontais, segundo a Windsor Drake: um prêmio de 25 a 30% no múltiplo de venda. Em setembro de 2021, a Toast — software de gestão para restaurantes, segmento que o SaaS horizontal sempre tratou como secundário — abriu capital a US$ 20 bilhões e fechou o primeiro dia de pregão valendo US$ 33 bilhões. O capital já precificou a tese: profundidade vertical vale mais que largura horizontal.

Cliente focado significa retenção acima de 90%, custo de aquisição menor por boca-a-boca dentro do segmento e — o que importa para esta coluna — um corpo de evidência contextualizada que viaja entre pares. Reputação não é universal. Hospital convence hospital. Banco convence banco. Supermercado não convence banco mesmo que ambos sejam B2C, porque decisor B2B compra por similaridade de contexto, não por categoria abstrata. A escolha do cliente é a precondição. Sem ela, customer-centric vira jargão de slide, e nada que vem depois funciona.

NPS virou ritual: por que a medição comum não captura impacto

Mesmo as empresas que escolheram bem o cliente costumam medi-lo mal. O NPS — Net Promoter Score, a pesquisa que virou padrão de mercado — virou ritual: amostra pequena, frequência anual e, o erro mais caro, coletado da persona errada. Acaba-se ouvindo o usuário que opera a ferramenta, não o decisor que assina o contrato. O primeiro tem opinião sobre experiência; o segundo, sobre impacto. As duas não são intercambiáveis.

Há também uma confusão recorrente entre retenção e crescimento. A pesquisa clássica de Frederick Reichheld na Harvard Business Review mostra que aumentar a retenção de clientes em apenas 5% pode elevar lucros entre 25% e 95%. O efeito existe e é real. Mas reter cliente é manter receita; não é, por si só, gerar crescimento. O que multiplica receita é recomendação — e recomendação não nasce de entrega que cumpre o combinado. Nasce de experiências que excedem expectativas a ponto de serem compartilhadas espontaneamente. São coisas diferentes, que exigem operações diferentes.

A frase "somos uma empresa customer-centric" aparece na maioria dos pitch decks. Aparece em quase nenhuma rotina de avaliação de líderes.

SharkNinja e a arquitetura por trás da viralidade

A SharkNinja, dona das marcas Shark e Ninja, virou referência por uma decisão que poucas empresas conseguem sustentar: redesenhar a operação inteira em torno de conquistar avaliações de cinco estrelas, uma por vez. Cada produto é testado em mil residências durante quatro semanas antes do lançamento, e fazem-se em média duzentas alterações entre o primeiro protótipo e a versão de prateleira. Não é pesquisa de marketing. É arquitetura operacional.

A disciplina ganhou nome interno: TOA-TOE-TOV. TOA, ou aceitação, é o produto que funciona sem gerar reclamação — garante sobrevivência. TOE, ou excelência, é o produto que conquista avaliação de cinco estrelas — garante satisfação. TOV, ou viralidade, é o produto que faz o cliente postar espontaneamente sobre ele — garante crescimento. Cada nível exige uma operação diferente. Só o último gera reputação que viaja sem mídia paga.

E aqui está o ponto que a maioria das empresas perde quando lê esse caso: os três limiares não são um framework de marketing. São uma decisão arquitetônica que reescreveu quatro sistemas da empresa. O modelo de inovação foi desenhado para detectar fricção real do consumidor antes do lançamento (mil residências, quatro semanas, duzentas alterações). A gestão de portfólio passou a ter governança explícita: produto que não atinge TOE não vai para prateleira; investimento maior é reservado para produtos com chance real de TOV. O modelo de negócio sustenta preço premium ancorado em diferenciação verificável, não em narrativa. E a estratégia de entrada de mercado conta com a viralidade orgânica para boa parte do crescimento, em vez de comprar audiência o tempo todo. O cliente que recomenda espontaneamente não é a causa do crescimento dessa empresa. É a consequência inevitável de uma operação desenhada para produzir esse cliente.

Como a IA escolhe quem citar — e por que reputação genérica não basta

A IA não cria reputação. Ela revela — e amplifica — a que já existe. O cliente entusiasmado é exatamente o tipo de sinal que ela usa para escolher quem citar. Modelos de linguagem são treinados em vastas bases de texto, nas quais menções contextualizadas pesam mais. Reputação difusa — "a empresa X é boa" — é menos útil ao algoritmo do que reputação contextual — "a empresa X é referência em automação para distribuidores farmacêuticos de médio porte". Recomendação de cliente dentro de um segmento, em fórum, review, post de LinkedIn ou comentário público, é literalmente o tipo de evidência que pesa na resposta de um modelo. Reputação genérica não vira citação. Reputação vertical, sim.

Esse é o motivo pelo qual a busca tradicional está perdendo força enquanto a busca mediada por IA cresce. Cerca de 68% das buscas no Google nos Estados Unidos já terminam sem clique, segundo a SparkToro. Em consultas onde o resumo gerado por IA do Google aparece no topo da página, esse índice sobe para 83%. E o detalhe que importa para quem tem responsabilidade sobre pipeline comercial: o tráfego que chega via busca por IA converte 5,1 vezes mais que o orgânico tradicional, porque o usuário já passou pelo filtro do modelo. A audiência fica menor — porém mais qualificada, e cada vez mais determinada por reputação que dinheiro não compra. Como sintetizou a varejista Stacey Widlitz, excelência operacional é o novo branding. Eficiência pode ser replicada. Experiência consistente, não.

Três decisões para a próxima reunião de conselho

Primeiro, escolha o cliente. Defina com disciplina o perfil ideal a quem sua empresa quer atender, mesmo que isso signifique abrir mão de receita no curto prazo. Foco de cliente não é limitação de ambição — é estratégia de aprendizado. Você não pode ser referência em "tudo para todos"; ninguém é citado por isso.

Segundo, suba o nível da medição. Pesquisa de satisfação com o usuário operacional responde se a sua entrega foi agradável; não responde se gerou valor. O que importa hoje é auditoria de impacto: acordar com o decisor, no início da relação, qual resultado de negócio será entregue, e verificar se foi cumprido. Ouvir o cliente sem medir resultado é ritual. O que vira reputação que viaja é impacto comprovado, não percepção positiva.

Terceiro, e mais difícil: a recomendação espontânea não é uma campanha — é um indicador atrasado de uma operação bem desenhada. A pergunta que precisa entrar na pauta de conselho é se o seu modelo de inovação, sua governança de portfólio, seu modelo de negócio e sua estratégia de entrada de mercado estão calibrados, juntos, para produzir excelência repetida no segmento que você escolheu. Se a empresa só consegue gerar entusiasmo em alguns clientes, há um problema de operação a montante — não de marketing a jusante.

No mundo da busca tradicional, audiência se comprava com mídia. No mundo da IA, ela se conquista — um cliente entusiasmado por vez. E o cliente entusiasmado, no fim, não é uma sorte. É resultado da sua estratégia e execução.

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