Por que o ChatGPT recomenda seu concorrente — e o que isso revela sobre as vendas B2B em 2026

As empresas brasileiras nunca tiveram tantas ferramentas comerciais à disposição. E, ainda assim, em 95 de cada 100 negócios B2B fechados em 2025, o fornecedor escolhido já estava na lista do comprador antes do primeiro contato. Quatro em cada cinco fechamentos vão para o favorito de pré-contato. Os números são da 6sense, não meus.

A pergunta inevitável é: o que decide quem entra nessa lista que antecede toda venda?

Parte da resposta migrou de mãos nos últimos cinco anos. Hoje, 50% dos compradores B2B começam a busca por fornecedor dentro de um chatbot — ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. A resposta não é mais uma página com dez links patrocinados; é um parágrafo com uma ou duas marcas. Quem é citado, entra na lista; quem não é, não existe na primeira metade da decisão.

Mas o ponto que muda a operação de uma empresa não está aí. Está antes: quem ensina a IA a citar você não é o seu marketing. São os clientes que você já atendeu — e, mais especificamente, o valor gerado na vivência com a sua empresa. Essa cadeia transforma uma agenda que muitos executivos ainda tratam como tema de cultura — cuidar bem do cliente — em variável crítica de descoberta de marca.

A escolha do cliente é a precondição — e o capital já precificou

A obsessão pelo cliente, antes de ser uma operação, é uma decisão. Você não cuida bem de quem não escolheu cuidar. Em software, em serviços, em consultoria, atender clientes radicalmente diferentes implica renunciar à profundidade que faz o atendimento valer alguma coisa. Cada setor tem rotina, vocabulário, métricas, ciclo de decisão e referências próprias. Generalismo é entropia disfarçada de mercado amplo.

Quem ainda trata isso como debate filosófico pode olhar o mercado de capitais. Empresas de software focadas em um setor específico — o chamado SaaS vertical — negociaram a cerca de 8,1x receita no fim de 2025, contra 5,2x das plataformas horizontais, segundo a Windsor Drake: um prêmio de 25 a 30% no múltiplo de venda. Em setembro de 2021, a Toast — software de gestão para restaurantes, segmento que o SaaS horizontal sempre tratou como secundário — abriu capital a US$ 20 bilhões e fechou o primeiro dia de pregão valendo US$ 33 bilhões. O capital já precificou a tese: profundidade vertical vale mais que largura horizontal.

Cliente focado significa retenção acima de 90%, custo de aquisição menor por boca-a-boca dentro do segmento e — o que importa para esta coluna — um corpo de evidência contextualizada que viaja entre pares. Reputação não é universal. Hospital convence hospital. Banco convence banco. Supermercado não convence banco mesmo que ambos sejam B2C, porque decisor B2B compra por similaridade de contexto, não por categoria abstrata. A escolha do cliente é a precondição. Sem ela, customer-centric vira jargão de slide, e nada que vem depois funciona.

NPS virou ritual: por que a medição comum não captura impacto

Mesmo as empresas que escolheram bem o cliente costumam medi-lo mal. O NPS — Net Promoter Score, a pesquisa que virou padrão de mercado — virou ritual: amostra pequena, frequência anual e, o erro mais caro, coletado da persona errada. Acaba-se ouvindo o usuário que opera a ferramenta, não o decisor que assina o contrato. O primeiro tem opinião sobre experiência; o segundo, sobre impacto. As duas não são intercambiáveis.

Há também uma confusão recorrente entre retenção e crescimento. A pesquisa clássica de Frederick Reichheld na Harvard Business Review mostra que aumentar a retenção de clientes em apenas 5% pode elevar lucros entre 25% e 95%. O efeito existe e é real. Mas reter cliente é manter receita; não é, por si só, gerar crescimento. O que multiplica receita é recomendação — e recomendação não nasce de entrega que cumpre o combinado. Nasce de experiências que excedem expectativas a ponto de serem compartilhadas espontaneamente. São coisas diferentes, que exigem operações diferentes.

A frase "somos uma empresa customer-centric" aparece na maioria dos pitch decks. Aparece em quase nenhuma rotina de avaliação de líderes.

SharkNinja e a arquitetura por trás da viralidade

A SharkNinja, dona das marcas Shark e Ninja, virou referência por uma decisão que poucas empresas conseguem sustentar: redesenhar a operação inteira em torno de conquistar avaliações de cinco estrelas, uma por vez. Cada produto é testado em mil residências durante quatro semanas antes do lançamento, e fazem-se em média duzentas alterações entre o primeiro protótipo e a versão de prateleira. Não é pesquisa de marketing. É arquitetura operacional.

A disciplina ganhou nome interno: TOA-TOE-TOV. TOA, ou aceitação, é o produto que funciona sem gerar reclamação — garante sobrevivência. TOE, ou excelência, é o produto que conquista avaliação de cinco estrelas — garante satisfação. TOV, ou viralidade, é o produto que faz o cliente postar espontaneamente sobre ele — garante crescimento. Cada nível exige uma operação diferente. Só o último gera reputação que viaja sem mídia paga.

E aqui está o ponto que a maioria das empresas perde quando lê esse caso: os três limiares não são um framework de marketing. São uma decisão arquitetônica que reescreveu quatro sistemas da empresa. O modelo de inovação foi desenhado para detectar fricção real do consumidor antes do lançamento (mil residências, quatro semanas, duzentas alterações). A gestão de portfólio passou a ter governança explícita: produto que não atinge TOE não vai para prateleira; investimento maior é reservado para produtos com chance real de TOV. O modelo de negócio sustenta preço premium ancorado em diferenciação verificável, não em narrativa. E a estratégia de entrada de mercado conta com a viralidade orgânica para boa parte do crescimento, em vez de comprar audiência o tempo todo. O cliente que recomenda espontaneamente não é a causa do crescimento dessa empresa. É a consequência inevitável de uma operação desenhada para produzir esse cliente.

Como a IA escolhe quem citar — e por que reputação genérica não basta

A IA não cria reputação. Ela revela — e amplifica — a que já existe. O cliente entusiasmado é exatamente o tipo de sinal que ela usa para escolher quem citar. Modelos de linguagem são treinados em vastas bases de texto, nas quais menções contextualizadas pesam mais. Reputação difusa — "a empresa X é boa" — é menos útil ao algoritmo do que reputação contextual — "a empresa X é referência em automação para distribuidores farmacêuticos de médio porte". Recomendação de cliente dentro de um segmento, em fórum, review, post de LinkedIn ou comentário público, é literalmente o tipo de evidência que pesa na resposta de um modelo. Reputação genérica não vira citação. Reputação vertical, sim.

Esse é o motivo pelo qual a busca tradicional está perdendo força enquanto a busca mediada por IA cresce. Cerca de 68% das buscas no Google nos Estados Unidos já terminam sem clique, segundo a SparkToro. Em consultas onde o resumo gerado por IA do Google aparece no topo da página, esse índice sobe para 83%. E o detalhe que importa para quem tem responsabilidade sobre pipeline comercial: o tráfego que chega via busca por IA converte 5,1 vezes mais que o orgânico tradicional, porque o usuário já passou pelo filtro do modelo. A audiência fica menor — porém mais qualificada, e cada vez mais determinada por reputação que dinheiro não compra. Como sintetizou a varejista Stacey Widlitz, excelência operacional é o novo branding. Eficiência pode ser replicada. Experiência consistente, não.

Três decisões para a próxima reunião de conselho

Primeiro, escolha o cliente. Defina com disciplina o perfil ideal a quem sua empresa quer atender, mesmo que isso signifique abrir mão de receita no curto prazo. Foco de cliente não é limitação de ambição — é estratégia de aprendizado. Você não pode ser referência em "tudo para todos"; ninguém é citado por isso.

Segundo, suba o nível da medição. Pesquisa de satisfação com o usuário operacional responde se a sua entrega foi agradável; não responde se gerou valor. O que importa hoje é auditoria de impacto: acordar com o decisor, no início da relação, qual resultado de negócio será entregue, e verificar se foi cumprido. Ouvir o cliente sem medir resultado é ritual. O que vira reputação que viaja é impacto comprovado, não percepção positiva.

Terceiro, e mais difícil: a recomendação espontânea não é uma campanha — é um indicador atrasado de uma operação bem desenhada. A pergunta que precisa entrar na pauta de conselho é se o seu modelo de inovação, sua governança de portfólio, seu modelo de negócio e sua estratégia de entrada de mercado estão calibrados, juntos, para produzir excelência repetida no segmento que você escolheu. Se a empresa só consegue gerar entusiasmo em alguns clientes, há um problema de operação a montante — não de marketing a jusante.

No mundo da busca tradicional, audiência se comprava com mídia. No mundo da IA, ela se conquista — um cliente entusiasmado por vez. E o cliente entusiasmado, no fim, não é uma sorte. É resultado da sua estratégia e execução.