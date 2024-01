Oscar 2024: Com Natalie Portman, 'Segredos de um Escândalo' explora caso de abuso em trama polêmica

Há uma beleza peculiar pouco dita sobre as adaptações para o cinema: essa capacidade de contar uma história já vista em algum outro tipo de mídia pelas lentes de uma nova produção que, se bem explorada, pode trazer dentro do "conhecido" uma trama inteiramente mais profunda. Filmes baseados em fatos reais por vezes conseguem essa proeza — e "Segredos de um Escândalo" ("May December" no título original), dirigido por Todd Haynes ("Carol" e "Mal do Século") e protagonizado por Natalie Portman e Julianne Moore, é um bom exemplo.

Cotado para o Oscar de 2024 e indicado a alguns dos maiores prêmios do cinema, como Globo de Ouro e Critics Choice Awards, o filme se inspira em um dos casos de abuso infantil mais chocantes dos Estados Unidos, que aconteceu em 1997: a história de Mary Kay Letourneu, uma mulher casada de 36 anos na época que abusou e estuprou Villi Fualaau, um garoto de 13 anos. Letouneu, que nunca assumiu a culpa pelo crime, passou seis anos na prisão depois que o caso foi descoberto e chegou a ter um filho de Fualaau enquanto estava presa. Ao sair do cárcere, casou-se com ele. Juntos, tiveram três filhos.q

No filme de Todd Haynes, entretanto, não é o momento do abuso em si que domina a cena, mas suas consequências 24 anos mais tarde. A trama foca na chegada de Elizabeth Berry (Natalie Portman), uma atriz que visita a residência de Gracie (Julianne Moore) e Joe (Charles Melton) para se preparar para o filme sobre a história do casal, que foi capa de diversos jornais no fim dos anos 1990. A presença da artista abala o delicado momento do casal, posto que Joe tem 36 anos — a mesma idade de Gracie quando houve o abuso — e seus filhos estão prestes a "deixar o ninho", rumo à faculdade.

O filme teve estreia no Festival de Cannes, em maio de 2023, contudo, a produção chegou ao Brasil somente em janeiro deste ano. Mas será que vale a pena ver no cinema? Pela EXAME Pop, assisti ao filme com antecedência e trago para vocês minha análise crítica sobre "Segredos de um Escândalo". Confira:

Natalie Portman (Elizabeth) e Julianne Moore (Gracie) em "Segredos de um Escândalo".

Duelo de gigantes

Sem julgamentos sobre a escolha do que assistir ou não no cinema, mas convenhamos... só a presença de Julianne Moore e Natalie Portman no filme já é um bom motivo para pagar o ingresso. Venho te dizer que o fato delas estarem em seus respectivos papéis é, mesmo, uma aposta que engrandece demais a trama.

A direção e o roteiro de "Segredos de um Escândalo" é um primor, de verdade. Mas ter Moore como Gracie e Portman como Elizabeth trouxe à trama um nível a mais de excelência: é difícil dizer qual das duas está melhor no papel. A devoção às personagens — aliada a uma bela equipe de maquiagem — consegue deixá-las, por muitas vezes ao longo do filme, quase idênticas. As cenas de desconforto entre elas, cada uma a sua maneira, causam quase um magnetismo em quem assiste. É quase impossível, em certos momentos, decidir se elas se odeiam ou, de alguma forma, se admiram.

Na parte técnica, chama a atenção a forma com Moore usa de uma imagem doce e infantil para marcar uma personagem que, aos poucos, vai se tornando cada vez menos confiável. A língua presa e a forma doce de falar de Gracie não são suficientes para deixar despercebidas atitudes mais autoritárias, manipuladoras e, por vezes, passivo-agressivas dela. Já Portman pode ter alcançado o ápice de sua carreira em "Segredos de um Escândalo" — e digo isso sendo uma grande fã de "Cisne Negro". Longas cenas sem cortes e um monólogo carregado de simbologias sustentam essa afirmação, garanto.

Duelo de gigantes a parte, a atuação de Charles Melton também surpreende muito. No papel de Joe, a pessoa que foi abusada, pressionada por todos os lados e sem controle da própria situação de vida, Melton revela pela postura corporal e pelos próprios diálogos uma inocência nítida, que brilha sobretudo nas cenas em que ele aparece acompanhado de Portman.

Natalie Portman (Elizabeth) e Julianne Moore (Gracie) em "Segredos de um Escândalo".

Um filme feito para incomodar

Uma coisa que preciso dizer sobre a trama de Todd Haynes é que ela chega às premiações de maneira muito ousada. Não exatamente porque o filme remonta um polêmico caso de pedofilia, mas porque, diante dele, o diretor explora o espaço para construir uma teia de críticas complexas, toda entremeada e entrelaçada de assuntos que se complementam.

Além das consequências do abuso, estão ali críticas sobre a mídia como um todo: da cobertura jornalística do caso na época à maneira como filmes sobre casos reais são feitos — uma baita metalinguagem, aliás —, à necessidade da tal da "atuação de método"*, aos efeitos da manipulação de uma pessoa no centro de uma família dividida. Tudo isso encaminhado à maior premiação de cinema de Hollywood, que tem como convidados uma porção de cineastas que são protagonistas das próprias críticas que Haynes apresenta nas entrelinhas do filme. Corajoso, para dizer o mínimo.

Isso dito, "Segredos de um Escândalo" vai ainda além, porque a forma como todas essas críticas são construídas ao longo da trama incomoda. Traz à tona sentimentos que entram em conflito entre si. E não tenho dúvidas de que seja intencional; há momentos em que há uma vontade quase incontrolável de rir, que fica suprimida pela vergonha de atendê-la. Afinal, quem é que é vai rir de uma situação na qual o assunto principal é um caso de abuso infantil, né? Mas a cena ali, tenha certeza, foi projetada para comédia.

Esses sentimentos conflitantes, somados a uma súbita percepção de quem realmente são os personagens, vai tomando conta do público. De tristeza e pena por Joe, o filme brinca com a raiva do espectador que se apoia em Elizabeth, desafia-o a questionar as morais de Gracie, se desequilibra num gume de faca entre o que é certo e o que é errado. Uma trilha sonora mais alta ali e a cena de repente muda o rumo da trama, um momento que era para ser mais calmo no telhado se transforma em uma sequência de desespero. É até difícil classificar o filme entre melodrama, comédia ou suspense.

Julianne Moore (Gracie) e Charles Melton (Joe) em "Segredos de um Escândalo"

Simbolismos aos montes

Um dos pontos que mais chamou a atenção em "Segredos de um Escândalo" não foi exatamente a fotografia, mas os simbolismos que ela representa. Paralelas ao drama da interação entre os personagens estão cenas de borboletas em gaiolas, flores e buquês, espelhos, comidas e tantas outras coisas que constroem uma linguagem própria, em conjunto com o roteiro e com os próprios diálogos entre os personagens. A quem assistir o filme, fica a dica para manter a atenção a esses detalhes, à história muda contada nas entrelinhas dessas cenas mais "poéticas".

O enquadramento também é um ponto importante para toda a simbologia do filme, posto que é ele o responsável por, em certas cenas, manter um distanciamento do espectador da história e, outras, inseri-lo de cabeça na trama. Os zooms também cumprem bem um papel de manter o suspense — e o humor, quem diria — no ar. Os takes mais fechados, focados no rosto de Portman e Moore, agregam o clima de tensão à trama, elevado pela trilha sonora, especialmente quanto estão as duas juntas na cena.

A única coisa que parece desalinhada com o bom conjunto da obra entre direção, roteiro, elenco, enquadramento, fotografia e trilha sonora em "Segredos de um Escândalo" é o jogo de câmera nas passagens entre uma cena e outra — eu mesma me incomodei com pontos trêmulos e takes de movimento.

Quando estreia "Segredos de um Escândalo"?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde o dia 18 de janeiro. A primeira estreia foi no Festival de Cannes, em maio de 2023.

Quem está no elenco de "Segredos de um Escândalo"?

Estão no elenco Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton, Piper Curda, Cory Michael Smith, Elizabeth Yu, Jocelyn Shelfo, D. W. Moffett, entre outros.

Quando sai a lista de indicados ao Oscar 2024?

Os indicados ao Oscar de 2024 serão anunciados na próxima terça-feira, 23. "Segredos de um Escândalo" consta na lista de pré-finalistas, anunciada pela Academia de Cinema em dezembro de 2023.

Qual é a data do Oscar 2024?

O Oscar de 2024 anuncia seus vencedores na noite do dia 10 de março. A cerimônia será transmitida pela TNT na TV por assinatura e na HBO Max, por streaming.

*Atuação de método: estilo de atuação no qual o ator ou a atriz em questão se aprofunda na vida e história do personagem, passando a viver como ele fora das câmeras,