Carnan resgata nostalgia do futebol com a Umbro

Jaqueta da collab Carnan x Umbro com vivos amarelos e patch circular no peito, fotografada na campanha ambientada numa casa brasileira de 2002, ano do último título mundial do Brasil (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 11 de junho de 2026 às 14h09.
A Carnan e a Umbro se unem novamente. A coleção, lançada nesta quarta-feira, 10 de junho, nos sites das duas marcas, chega às prateleiras no momento em que o Brasil completa 24 anos sem conquistar um título mundial, o maior jejum desde o pentacampeonato de 2002.
O ponto de partida foi o próprio arquivo da Umbro. A Carnan mergulhou nos registros visuais dos anos 1990 e 2000, período em que a marca inglesa tinha presença forte no futebol brasileiro, para reinterpretar referências que marcaram a época. Patchs, grafismos, tecidos técnicos e modelagens inspiradas no sportswear do período foram reprocessados sob a linguagem de streetwear sofisticado que a marca carioca, hoje sediada em São Paulo, vem construindo desde 2018.
"Existe uma nostalgia muito particular em torno dessa época, não apenas pelos títulos conquistados, mas pela forma como o futebol era vivido. Queríamos criar peças que parecessem familiares desde o primeiro olhar, mas que revelassem sua história nos detalhes", diz Paulo Carneiro, sócio fundador e diretor criativo da Carnan.
A coleção tem cinco peças: uma jaqueta, duas jerseys, uma camiseta e um boné. Cada item carrega elementos visuais que remetem à herança esportiva da Umbro, reequilibrados pela estética contemporânea da Carnan.
A campanha fotográfica, dirigida por Breno Fernandes e fotografada por Mariana Valente, foi ambientada numa casa brasileira de 2002. A escolha não é aleatória: o Brasil levantou a taça naquele ano, e a casa funcionou como pano de fundo para uma narrativa sobre torcer, pertencer e assistir ao jogo em família.
"Para a campanha, revisitei o imaginário da casa brasileira em 2002. A ideia foi resgatar esse universo justamente porque esta Copa marca o maior período sem uma conquista desde o pentacampeonato, conectando memória, expectativa e futebol", afirma Fernandes.
Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, contextualiza a parceria do lado inglês: "A Umbro possui uma história profundamente ligada ao futebol brasileiro, e revisitar esse legado por meio do olhar da Carnan nos permitiu construir uma coleção que dialoga com diferentes gerações de torcedores."
As peças estão disponíveis desde ontem à noite, a partir das 19h, nos sites da Carnan (carnan.com.br) e da Umbro (umbro.com.br). Na Flagship Store da Carnan, na Rua Cônego Eugênio Leite, 932, em Pinheiros, a coleção chega hoje a partir das 11h.