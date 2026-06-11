Carnan resgata nostalgia do futebol com a Umbro

A Carnan e a Umbro se unem novamente. A coleção, lançada nesta quarta-feira, 10 de junho, nos sites das duas marcas, chega às prateleiras no momento em que o Brasil completa 24 anos sem conquistar um título mundial, o maior jejum desde o pentacampeonato de 2002.

O ponto de partida foi o próprio arquivo da Umbro. A Carnan mergulhou nos registros visuais dos anos 1990 e 2000, período em que a marca inglesa tinha presença forte no futebol brasileiro, para reinterpretar referências que marcaram a época. Patchs, grafismos, tecidos técnicos e modelagens inspiradas no sportswear do período foram reprocessados sob a linguagem de streetwear sofisticado que a marca carioca, hoje sediada em São Paulo, vem construindo desde 2018.

"Existe uma nostalgia muito particular em torno dessa época, não apenas pelos títulos conquistados, mas pela forma como o futebol era vivido. Queríamos criar peças que parecessem familiares desde o primeiro olhar, mas que revelassem sua história nos detalhes", diz Paulo Carneiro, sócio fundador e diretor criativo da Carnan.

Memória e casa

As duas jerseys da coleção reinterpretam códigos visuais do sportswear Umbro dos anos 1990 e 2000, com golas polo e acabamentos que remetem ao período em que a marca inglesa tinha presença forte no futebol brasileiro (Divulgação)

A coleção tem cinco peças: uma jaqueta, duas jerseys, uma camiseta e um boné. Cada item carrega elementos visuais que remetem à herança esportiva da Umbro, reequilibrados pela estética contemporânea da Carnan.

A campanha fotográfica, dirigida por Breno Fernandes e fotografada por Mariana Valente, foi ambientada numa casa brasileira de 2002. A escolha não é aleatória: o Brasil levantou a taça naquele ano, e a casa funcionou como pano de fundo para uma narrativa sobre torcer, pertencer e assistir ao jogo em família.



Boné da collab Carnan x Umbro '26 em cru com estampa em azul que reinterpreta o grafismo do diamante da marca inglesa sobreposto à textura de uma bola de futebol (Divulgação)

"Para a campanha, revisitei o imaginário da casa brasileira em 2002. A ideia foi resgatar esse universo justamente porque esta Copa marca o maior período sem uma conquista desde o pentacampeonato, conectando memória, expectativa e futebol", afirma Fernandes.

Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil, contextualiza a parceria do lado inglês: "A Umbro possui uma história profundamente ligada ao futebol brasileiro, e revisitar esse legado por meio do olhar da Carnan nos permitiu construir uma coleção que dialoga com diferentes gerações de torcedores."

A camiseta traz o logotipo da Umbro Sports Association e a assinatura da Carnan nas costas, enquanto a jaqueta verde com vivos amarelos carrega o patch da collab no peito (Divulgação)

Onde comprar

As peças estão disponíveis desde ontem à noite, a partir das 19h, nos sites da Carnan (carnan.com.br) e da Umbro (umbro.com.br). Na Flagship Store da Carnan, na Rua Cônego Eugênio Leite, 932, em Pinheiros, a coleção chega hoje a partir das 11h.