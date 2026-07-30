Por que fragrâncias exóticas estão aparecendo no mercado?

Os frascos da Maison d'Etto ao lado de um cavalo, referência direta às fragrâncias batizadas com nomes de animais que marcaram a trajetória da fundadora Brianna Lipovsky (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 30 de julho de 2026 às 06h19.
Durante décadas, o mercado de perfumaria teve uma gama previsível de ingredientes. Flores brancas, cítricos, baunilha e almíscares suaves formaram a base de quase tudo que chegava às prateleiras, pensado para agradar o maior número possível de narizes. Um grupo de marcas independentes vem mudando esse consenso de duas formas distintas.
Algumas recriam de forma literal cheiros considerados desagradáveis, como sangue, gasolina e terra molhada. Outras partem de referências igualmente inesperadas, como o universo dos cavalos, para construir fragrâncias que seguem dentro do território floral e amadeirado tradicional, mas carregam uma história por trás.
A Comme des Garçons foi uma das primeiras grifes a levar essa lógica ao mercado de forma comercial. Em 2004, a marca japonesa lançou a Series 6 Synthetic, uma coleção de cinco perfumes inspirados nos cheiros de uma cidade grande.
Garage e Tar são os exemplos mais citados até hoje: o primeiro traz notas de couro, borracha e traços de querosene, enquanto o segundo combina vapores de betume, cigarro queimado e opopanax, reproduzindo a atmosfera de uma oficina mecânica ou de uma rua tomada por poluição.
Outra marca que também aposta na reprodução literal é a Blood Concept, criada em Milão em 2010 pelo fotógrafo e publicitário Antonio Zuddas e pelo estilista Giovanni Castelli. A dupla organizou o catálogo em torno dos tipos sanguíneos, e o primeiro lançamento, batizado apenas de O, combina tomilho, framboesa, quicuio, rosa mosqueta, couro, bétula, cedro e notas metálicas para simular o próprio sangue. A proposta da marca é explícita: um perfume "sem flores", pensado para celebrar a vida a partir de suas camadas mais viscerais.
A Heretic Parfum ocupa um espaço parecido, mas voltado para outro tipo de desconforto. O californiano Douglas Little criou a linha Ghosts para investigar como cheira um fantasma. O perfume Shadow People traz vapor frio, musgo de carvalho e terra úmida; já o Spectral Grace, inspirado no fantasma de Grace Kelly, combina lírio-do-vale e petricor, e o Doppelgänger aposta em madeiras e almíscar para simular a sensação de déjà vu.
A coleção nasceu de uma encomenda do Kunstmuseum Basel, na Suíça, para uma mostra sobre o paranormal, e ganhou vida própria depois disso, cruzando-se com o processo pessoal de luto de Little pela morte da mãe.
A Maison d'Etto segue por um caminho oposto ao dessas marcas. Quem pensa em cavalo costuma imaginar estábulo, feno e o cheiro pungente de esterco e terra batida, associações que fazem parte do dia a dia de quem vive perto desses animais. A fundadora Brianna Lipovsky, que monta em cavalos desde os cinco anos de idade e hoje compete como amazona de Grand Prix em adestramento, parte exatamente desse universo, mas desloca o foco para outro lugar. Cada fragrância recebe o nome de um cavalo específico que passou pela vida dela, e a composição busca reproduzir a lembrança e o vínculo criado com o animal, e não o cheiro literal do estábulo.
Durban Jane, uma das fragrâncias mais conhecidas do catálogo, combina sândalo, labdano e flor de laranjeira, notas convencionais e nada desconfortáveis, para traduzir o vínculo entre Lipovsky e o cavalo que dá nome ao perfume. A marca evita frascos em formato de fivela e tampas costuradas como sela, comuns em outras grifes equestres. O discovery set com sete fragrâncias em spray de 2,5 ml custa 90 dólares, cerca de R$ 460,80 na cotação atual.
Dados da Intel Market Research mostram que o mercado global de perfumes de luxo independente valia 3,8 bilhões de dólares em 2024, cerca de R$ 19,46 bilhões, com projeção de chegar a 7,6 bilhões em 2032, crescendo 9,1% ao ano. A Business Research Insights estima o setor em 4,72 bilhões de dólares só em 2026, em torno de R$ 24,17 bilhões, com previsão de atingir 16 bilhões até 2035. Pesquisas do setor apontam ainda que 58% dos consumidores de alta renda hoje preferem fragrâncias de nicho a marcas de grife tradicionais.
O site italiano nss Magazine descreveu esse movimento como parte de uma virada estética em que cheiros antes tidos como desagradáveis, caso da gasolina, do sangue, do suor e do alho, passam a ser tratados como material legítimo de composição. O interesse por histórias pessoais e por referências que fogem do óbvio, sejam elas literais ou conceituais, ajuda a explicar essa expansão dentro da perfumaria contemporânea.