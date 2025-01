Suíça: um reduto de saúde e bem-estar

Em 1924, o escritor Thomas Mann, autor de A Montanha Mágica, já descrevia a Suíça como um lugar especial por conta do ar puro e das estâncias termais. Cem anos depois, o país mantém a reputação de destino de cura para o corpo e para a mente, mas agora com mais tecnologia de ponta e tratamentos personalizados. No país europeu, hoje referência global em turismo médico, clínicas renomadas, como a The Kusnacht Practice e a Ayus, oferecem atendimento premium combinando ciência, privacidade e conforto.

Saúde mental

Reconhecida como a clínica de saúde mental mais exclusiva do mundo, a The Kusnacht Practice atende seus clientes em luxuosas mansões privativas à beira do Lago de Zurique e em Genebra. Sua abordagem inovadora vai além do convencional, combinando psicoterapia, medicina interna e medicina de precisão em um modelo de tratamento integrativo. Cada cliente recebe um programa altamente personalizado, com até oito sessões individuais diárias. A equipe multidisciplinar, composta por médicos, terapeutas e conselheiros pessoais, garante acompanhamento exclusivo e suporte especializado em todas as etapas do processo terapêutico.

Outro destaque é o programa BIO-R®, que analisa a bioquímica do corpo para corrigir desequilíbrios metabólicos, melhorando peso, energia e saúde mental. “Trabalhamos com a máxima individualidade para garantir resultados duradouros”, afirma Eduardo Greghi, CEO da clínica.

Detox médico de última geração

Em Basileia, a clínica Ayus é líder em medicina ambiental. Seu programa Ayus BodyClearance® identifica e elimina toxinas como microplásticos, metais pesados e pesticidas do organismo, usando métodos avançados, como o Inuspheresis®. O tratamento, em três etapas, combina purificação sanguínea e regeneração celular. A abordagem previne e trata doenças crônicas e autoimunes, promovendo longevidade e saúde. Anualmente, mais de 450 pacientes de todo o mundo buscam os serviços da Ayus para melhorar a autorregulação, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, a função cognitiva, controlar o peso e retardar o envelhecimento.

Viagem médica para a Suíça

Para dar suporte a visitantes internacionais que vão à Suíça para cuidar da saúde, a plataforma switzerland.com centraliza informações sobre clínicas, transporte, acomodações e atrações turísticas. O viajante também encontrará todas as opções de tratamentos médicos disponíveis no país. Em ambas as opções, não é preciso trabalho: as clínicas especializadas providenciarão o que for preciso para que a viagem às “montanhas mágicas” seja impecável, como tudo o que o turista de saúde pode esperar do país.

Acesse aqui a plataforma

My Switzerland para saber mais

switzerland.com/saude