Este grupo de perfumes fabricou para a Dior — e agora quer bater de frente com os árabes

RESUMO | O grupo Perfumes & Diseño (PyD) trouxe ao Brasil os perfumes TOUS e Halloween, marcas já conhecidas na Europa, com preços entre R$ 149 e R$ 839. A empresa prevê ampliar os pontos de venda de 90 para 150 neste ano e elevar a participação brasileira nas vendas globais de 2% para 5% em três a cinco anos.

Há duas "novas" marcas de perfumes no Brasil. Não exatamente novas no mercado de beleza, mas novidade por aqui: a TOUS e a Halloween, do grupo espanhol Perfumes & Diseño (PyD), já faziam sucesso na Europa desde o início dos anos 2000. Agora desembarcam em território nacional com matéria-prima de luxo e preços acessíveis — e podem chegar à Sephora nos próximos anos.

A PyD é uma empresa familiar de sucesso, cuja história se conecta à perfumaria de luxo desde a criação do grupo. Em entrevista exclusiva à Casual EXAME, o CEO da companhia, Pedro Trolez Cortina, contou que tudo começou com uma coincidência inusitada na Madri de 1956. Naquela época, com a Espanha ainda fechada para importações, o então presidente da Christian Dior adoeceu na capital espanhola enquanto buscava um fabricante local.

"Ao recorrer à lista telefônica, encontrou a família de laboratórios farmacêuticos Trolez. Esse encontro virou uma parceria de décadas entre a empresa da minha família e a Dior, até que, em 1998, vendemos essa operação de volta para a grife francesa e aí nasceu a PyD, oficialmente", explicou Trolez, atual CEO e representante da terceira geração da família.

"Nasceu dali a ideia de desenvolver produtos com a mesma qualidade de matérias-primas e as mesmas casas de fragrâncias das marcas de luxo tradicionais, mas com um preço justo. E com uma vantagem, ao meu ver. Como somos uma empresa familiar, pensamos no longo prazo e na qualidade dos produtos. Não temos a pressão de acionistas por resultados imediatos a qualquer custo, tomamos o nosso tempo e desenvolvemos os nossos produtos."

As duas marcas que chegam ao Brasil trabalham com notas olfativas que vão desde fragrâncias florais, frutadas e amadeiradas, associadas a diferentes “tons” de ouro — no caso da TOUS — e petitgrain, violeta, folha de bananeira e notas marinhas, para alguns dos principais rótulos da Halloween.

Pedro Trolez Cortina, CEO do grupo PyD (Divulgação)

A ponte entre o luxo acessível e o "masstige"

Quase sete décadas desde o primeiro contato com a perfumaria de luxo, o grupo familiar independente cresceu e vive hoje uma nova fase de expansão. Em 2025, a companhia praticamente dobrou o faturamento global, saltando de 60 milhões de euros em 2019 para 118 milhões de euros no ano passado. A projeção é alcançar 130 milhões de euros este ano, e o Brasil é parte fundamental da meta.

Em 2026, a PyD trabalha com cinco marcas próprias: El Ganso, Halloween, Nightology, Scalpers e TOUS. Há também outras três — Juliette has a Gun, Goutal e EuroItalia — distribuídas. No Brasil, a princípio, chegam somente TOUS (que representa cerca de 45% das vendas globais do grupo) e Halloween (cerca de 30% das vendas globais), com preço médio que varia entre R$ 149 e R$ 839.

Outras marcas do grupo devem chegar em breve, "quando entendermos melhor o mercado e for a hora certa", acrescenta o CEO.

A estratégia de fincar os pés no Brasil foca em abocanhar uma fatia de um mercado que representa 40% de todo o consumo de fragrâncias da América Latina. "Sempre olhamos para o Brasil com muito respeito pela presença de gigantes locais consolidados, como Natura e O Boticário, mas, para quem vem de fora, a carga tributária é elevada. Mesmo assim, vir para cá faz todo o sentido: o consumo per capita brasileiro é extraordinário porque, ao contrário de europeus e americanos, o brasileiro se perfuma várias vezes ao dia", diz ele.

Para competir em um setor dominado por multinacionais como L'Oréal, Coty e Puig, a PyD aposta no modelo "masstige" (massa com prestígio) e no segmento seletivo. A porta de entrada do grupo no país é a Halloween, que desembarcou em um modelo de distribuição exclusiva em portas selecionadas da Renner, com frascos que custam entre R$ 149 e R$ 399. No segmento mais elevado, a espanhola TOUS transita entre R$ 345 e R$ 839 — com destaque para a linha LoveMe, um dos motores do crescimento internacional do grupo.

De 'dupes' à expansão de pontos de venda

A chegada das marcas espanholas ao Brasil acontece em meio à explosão dos perfumes árabes e dos contratipos (dupes). No caso do primeiro grupo, a disputa é acirrada: em 2024, o segmento de fragrâncias árabes no Brasil movimentou mais de R$ 20 milhões, com crescimento de 380% em relação a 2023. No primeiro semestre de 2025, as vendas cresceram 340% na comparação com o mesmo período de 2024, enquanto a categoria geral de fragrâncias avançou apenas 10%.

Longe de enxergar o movimento como ameaça, Trolez avalia que a democratização do setor serve como rampa de acesso para novos consumidores.

"Existe um desafio vindo das fragrâncias árabes e dos dupes, mas acho que também é uma oportunidade, porque eles estão democratizando o acesso ao perfume. Estão criando uma base de consumidores que, antes do aparecimento dessas fragrâncias árabes e contratipos, provavelmente não tinha condições de comprar certos perfumes e agora estão abertos a novas fragrâncias e marcas importadas", destaca o executivo.

Atualmente, o Brasil responde por cerca de 2% das vendas globais do grupo. A meta da companhia é dobrar essa fatia para 5% nos próximos três a cinco anos. Para sustentar esse avanço, a PyD está expandindo de 90 para 150 pontos de venda este ano, com a projeção de ultrapassar 300 portas na distribuição indireta à medida que o portfólio ganha maturidade no varejo nacional — momento em que a entrada em redes como a Sephora deve se consolidar.

"Eu acredito — ou é o que quero acreditar — que, em determinado momento no futuro, esses consumidores que estão entrando no mercado por meio dos dupes vão querer dar um passo a mais... Então, eles virão para o mercado masstige ou seletivo e começarão a comprar outros tipos de marcas de estilistas, como Halloween ou TOUS."

Onde comprar TOUS e Halloween?

TOUS: Época Cosméticos, Beleza na Web, Amo Beleza e Live Your Beauty

Halloween: Renner, Live Your Beauty

Quais marcas de perfumes da PyD chegaram ao Brasil?

A PyD trouxe ao Brasil as marcas TOUS e Halloween, presentes no mercado europeu desde o início dos anos 2000. A TOUS representa cerca de 45% das vendas globais do grupo, enquanto a Halloween responde por aproximadamente 30%.

Quanto custam os perfumes TOUS e Halloween no Brasil?

Os perfumes Halloween custam entre R$ 149 e R$ 399, enquanto os produtos da TOUS variam de R$ 345 a R$ 839. A linha LoveMe está entre os destaques da TOUS.

Onde os perfumes Halloween e TOUS serão vendidos?

A Halloween chegou ao Brasil com distribuição exclusiva em lojas selecionadas da Renner. A PyD pretende ampliar sua presença de 90 para 150 pontos de venda em 2026 e superar 300 portas na distribuição indireta.

Os perfumes TOUS e Halloween serão vendidos na Sephora?

A entrada em redes como a Sephora deve ocorrer quando o portfólio da PyD alcançar maior maturidade no varejo brasileiro. O texto não informa uma data específica para essa expansão.

Qual é a meta da PyD para o mercado brasileiro?

A PyD pretende elevar a participação do Brasil em suas vendas globais de cerca de 2% para 5% nos próximos três a cinco anos. O mercado brasileiro representa 40% do consumo de fragrâncias da América Latina.

Como a PyD avalia o crescimento dos perfumes árabes e dos dupes?

Pedro Trolez Cortina, CEO da PyD, considera o avanço dos perfumes árabes e dos dupes uma oportunidade de democratização do setor. Segundo o executivo, esses produtos formam uma base de consumidores que poderá migrar no futuro para marcas dos segmentos masstige e seletivo, como Halloween e TOUS.