Casual
Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Este grupo de perfumes fabricou para a Dior — e agora quer bater de frente com os árabes

Dona de marcas como TOUS e Halloween, a Perfumes & Diseño traz ao país o conceito de luxo acessível e mira expansão no varejo nacional com preços entre R$ 149 e R$ 839

A onda espanhola: PyD expande portfólio no Brasil (Divulgação)

A onda espanhola: PyD expande portfólio no Brasil (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16h28.

Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 16h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBeleza
Saiba mais

RESUMO | O grupo Perfumes & Diseño (PyD) trouxe ao Brasil os perfumes TOUS e Halloween, marcas já conhecidas na Europa, com preços entre R$ 149 e R$ 839. A empresa prevê ampliar os pontos de venda de 90 para 150 neste ano e elevar a participação brasileira nas vendas globais de 2% para 5% em três a cinco anos.

Há duas "novas" marcas de perfumes no Brasil. Não exatamente novas no mercado de beleza, mas novidade por aqui: a TOUS e a Halloween, do grupo espanhol Perfumes & Diseño (PyD), já faziam sucesso na Europa desde o início dos anos 2000. Agora desembarcam em território nacional com matéria-prima de luxo e preços acessíveis — e podem chegar à Sephora nos próximos anos.

A PyD é uma empresa familiar de sucesso, cuja história se conecta à perfumaria de luxo desde a criação do grupo. Em entrevista exclusiva à Casual EXAME, o CEO da companhia, Pedro Trolez Cortina, contou que tudo começou com uma coincidência inusitada na Madri de 1956. Naquela época, com a Espanha ainda fechada para importações, o então presidente da Christian Dior adoeceu na capital espanhola enquanto buscava um fabricante local.

"Ao recorrer à lista telefônica, encontrou a família de laboratórios farmacêuticos Trolez. Esse encontro virou uma parceria de décadas entre a empresa da minha família e a Dior, até que, em 1998, vendemos essa operação de volta para a grife francesa e aí nasceu a PyD, oficialmente", explicou Trolez, atual CEO e representante da terceira geração da família.

"Nasceu dali a ideia de desenvolver produtos com a mesma qualidade de matérias-primas e as mesmas casas de fragrâncias das marcas de luxo tradicionais, mas com um preço justo. E com uma vantagem, ao meu ver. Como somos uma empresa familiar, pensamos no longo prazo e na qualidade dos produtos. Não temos a pressão de acionistas por resultados imediatos a qualquer custo, tomamos o nosso tempo e desenvolvemos os nossos produtos."

As duas marcas que chegam ao Brasil trabalham com notas olfativas que vão desde fragrâncias florais, frutadas e amadeiradas, associadas a diferentes “tons” de ouro — no caso da TOUS — e petitgrain, violeta, folha de bananeira e notas marinhas, para alguns dos principais rótulos da Halloween.

Pedro Trolez Cortina, CEO do grupo PyD (Divulgação)

A ponte entre o luxo acessível e o "masstige"

Quase sete décadas desde o primeiro contato com a perfumaria de luxo, o grupo familiar independente cresceu e vive hoje uma nova fase de expansão. Em 2025, a companhia praticamente dobrou o faturamento global, saltando de 60 milhões de euros em 2019 para 118 milhões de euros no ano passado. A projeção é alcançar 130 milhões de euros este ano, e o Brasil é parte fundamental da meta.

Em 2026, a PyD trabalha com cinco marcas próprias: El Ganso, Halloween, Nightology, Scalpers e TOUS. Há também outras três — Juliette has a Gun, Goutal e EuroItalia — distribuídas. No Brasil, a princípio, chegam somente TOUS (que representa cerca de 45% das vendas globais do grupo) e Halloween (cerca de 30% das vendas globais), com preço médio que varia entre R$ 149 e R$ 839.

Outras marcas do grupo devem chegar em breve, "quando entendermos melhor o mercado e for a hora certa", acrescenta o CEO.

A estratégia de fincar os pés no Brasil foca em abocanhar uma fatia de um mercado que representa 40% de todo o consumo de fragrâncias da América Latina. "Sempre olhamos para o Brasil com muito respeito pela presença de gigantes locais consolidados, como Natura e O Boticário, mas, para quem vem de fora, a carga tributária é elevada. Mesmo assim, vir para cá faz todo o sentido: o consumo per capita brasileiro é extraordinário porque, ao contrário de europeus e americanos, o brasileiro se perfuma várias vezes ao dia", diz ele.

Para competir em um setor dominado por multinacionais como L'Oréal, Coty e Puig, a PyD aposta no modelo "masstige" (massa com prestígio) e no segmento seletivo. A porta de entrada do grupo no país é a Halloween, que desembarcou em um modelo de distribuição exclusiva em portas selecionadas da Renner, com frascos que custam entre R$ 149 e R$ 399. No segmento mais elevado, a espanhola TOUS transita entre R$ 345 e R$ 839 — com destaque para a linha LoveMe, um dos motores do crescimento internacional do grupo.

De 'dupes' à expansão de pontos de venda

A chegada das marcas espanholas ao Brasil acontece em meio à explosão dos perfumes árabes e dos contratipos (dupes). No caso do primeiro grupo, a disputa é acirrada: em 2024, o segmento de fragrâncias árabes no Brasil movimentou mais de R$ 20 milhões, com crescimento de 380% em relação a 2023. No primeiro semestre de 2025, as vendas cresceram 340% na comparação com o mesmo período de 2024, enquanto a categoria geral de fragrâncias avançou apenas 10%.

Longe de enxergar o movimento como ameaça, Trolez avalia que a democratização do setor serve como rampa de acesso para novos consumidores.

"Existe um desafio vindo das fragrâncias árabes e dos dupes, mas acho que também é uma oportunidade, porque eles estão democratizando o acesso ao perfume. Estão criando uma base de consumidores que, antes do aparecimento dessas fragrâncias árabes e contratipos, provavelmente não tinha condições de comprar certos perfumes e agora estão abertos a novas fragrâncias e marcas importadas", destaca o executivo.

Atualmente, o Brasil responde por cerca de 2% das vendas globais do grupo. A meta da companhia é dobrar essa fatia para 5% nos próximos três a cinco anos. Para sustentar esse avanço, a PyD está expandindo de 90 para 150 pontos de venda este ano, com a projeção de ultrapassar 300 portas na distribuição indireta à medida que o portfólio ganha maturidade no varejo nacional — momento em que a entrada em redes como a Sephora deve se consolidar.

"Eu acredito — ou é o que quero acreditar — que, em determinado momento no futuro, esses consumidores que estão entrando no mercado por meio dos dupes vão querer dar um passo a mais... Então, eles virão para o mercado masstige ou seletivo e começarão a comprar outros tipos de marcas de estilistas, como Halloween ou TOUS."

Onde comprar TOUS e Halloween?

  • TOUS: Época Cosméticos, Beleza na Web, Amo Beleza e Live Your Beauty
  • Halloween: Renner, Live Your Beauty

Quais marcas de perfumes da PyD chegaram ao Brasil?

A PyD trouxe ao Brasil as marcas TOUS e Halloween, presentes no mercado europeu desde o início dos anos 2000. A TOUS representa cerca de 45% das vendas globais do grupo, enquanto a Halloween responde por aproximadamente 30%.

Quanto custam os perfumes TOUS e Halloween no Brasil?

Os perfumes Halloween custam entre R$ 149 e R$ 399, enquanto os produtos da TOUS variam de R$ 345 a R$ 839. A linha LoveMe está entre os destaques da TOUS.

Onde os perfumes Halloween e TOUS serão vendidos?

A Halloween chegou ao Brasil com distribuição exclusiva em lojas selecionadas da Renner. A PyD pretende ampliar sua presença de 90 para 150 pontos de venda em 2026 e superar 300 portas na distribuição indireta.

Os perfumes TOUS e Halloween serão vendidos na Sephora?

A entrada em redes como a Sephora deve ocorrer quando o portfólio da PyD alcançar maior maturidade no varejo brasileiro. O texto não informa uma data específica para essa expansão.

Qual é a meta da PyD para o mercado brasileiro?

A PyD pretende elevar a participação do Brasil em suas vendas globais de cerca de 2% para 5% nos próximos três a cinco anos. O mercado brasileiro representa 40% do consumo de fragrâncias da América Latina.

Como a PyD avalia o crescimento dos perfumes árabes e dos dupes?

Pedro Trolez Cortina, CEO da PyD, considera o avanço dos perfumes árabes e dos dupes uma oportunidade de democratização do setor. Segundo o executivo, esses produtos formam uma base de consumidores que poderá migrar no futuro para marcas dos segmentos masstige e seletivo, como Halloween e TOUS.

Acompanhe tudo sobre:BelezaPerfumesSephora

Mais de Casual

A nova empreitada da Apple com uma casa de shows em Londres

Como a Impala, no centro de São Paulo, se tornou o ‘templo da relojoaria’

Com show de Shania Twain, JHSF lança Boa Vista Estates em Porto Feliz

Como anda o EX5 EM-i, primeiro Geely nacional

Mais na Exame

Carreira

De tecnologia a vendas: empresas chinesas abrem centenas de vagas e atraem profissionais brasileiros

Esporte

Ex-jogador da NBA diz que LeBron James é 'tóxico' com companheiros

Mundo

China divulga ranking das 500 maiores empresas privadas; 110 faturam mais de RMB 100 bilhões

Tecnologia

Região de Delta do Yangtzé, na China, triplica exportações de robôs