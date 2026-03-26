Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Oscar terá nova 'casa' a partir de 2029

Com a mudança, o Oscar deixará o histórico Dolby Theater, concebido especialmente para a premiação

Zara Larsson em apresentação no 68th GRAMMY Awards no Peacock Theater, que será a nova casa do Oscar (Matt Winkelmeyer/Getty Images )

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 16h24.

A cerimônia do Oscar terá um novo local a partir de 2029. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quinta-feira que a premiação passará a ser realizada no Peacock Theater após acordo com a AEG.

Pelo contrato, o espaço sediará o Oscar entre 2029 e 2039. O Peacock Theater já recebe eventos como o Emmy e o Grammy, e integra o complexo L.A. Live, no centro de Los Angeles, que reúne hotéis, centros de convenção, museus, restaurantes e a Crypto.com Arena, onde joga o Los Angeles Lakers.

Com a mudança, o Oscar deixará o histórico Dolby Theater, concebido especialmente para a premiação. A cerimônia é realizada no local desde 2001, quando o espaço ainda se chamava Kodak Theater.

Oscar 2026: veja a lista de alguns vencedores da premiação

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 aconteceu na noite do domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O Brasil perdeu as cinco categorias que disputava com o “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e com o fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".

"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, perdeu nas indicações de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Veja lista de vencedores do Oscar 2026

Melhor Filme

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet (VENCEDORA)
  • Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores (VENCEDOR)
  • Wagner Moura -  O Agente Secreto

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning - Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Amy Madigan - A Hora do Mal (VENCEDORA)
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn -  Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
  • Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Melhor Elenco

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
  • O Agente Secreto
  • Pecadores

Melhor Direção

  • Chloé Zhao -  Hamnet: A Vida antes de Hamlet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Melhor Filme Internacional

  • Brasil, O Agente Secreto
  • França, Foi Apenas um Acidente
  • Noruega, Valor Sentimental (VENCEDOR)
  • Espanha, Sirât
  • Tunisia, A Voz de Hind Rajab

 

Acompanhe tudo sobre:OscarCinemaLos Angeles

