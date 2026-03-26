Oscar terá nova 'casa' a partir de 2029

A cerimônia do Oscar terá um novo local a partir de 2029. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quinta-feira que a premiação passará a ser realizada no Peacock Theater após acordo com a AEG.
Pelo contrato, o espaço sediará o Oscar entre 2029 e 2039. O Peacock Theater já recebe eventos como o Emmy e o Grammy, e integra o complexo L.A. Live, no centro de Los Angeles, que reúne hotéis, centros de convenção, museus, restaurantes e a Crypto.com Arena, onde joga o Los Angeles Lakers.
Com a mudança, o Oscar deixará o histórico Dolby Theater, concebido especialmente para a premiação. A cerimônia é realizada no local desde 2001, quando o espaço ainda se chamava Kodak Theater.
A 98ª cerimônia do Oscar 2026 aconteceu na noite do domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles. O Brasil perdeu as cinco categorias que disputava com o “O Agente Secreto”, indicado a quatro estatuetas, e com o fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, indicado por "Sonhos de Trem".
"O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, perdeu nas indicações de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Veja lista de vencedores do Oscar 2026
Melhor Filme
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Atriz
- Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet (VENCEDORA)
- Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Melhor Ator
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores (VENCEDOR)
- Wagner Moura - O Agente Secreto
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal (VENCEDORA)
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Pecadores
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Melhor Elenco
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- O Agente Secreto
- Pecadores
Melhor Direção
- Chloé Zhao - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Ryan Coogler - Pecadores
Melhor Filme Internacional
- Brasil, O Agente Secreto
- França, Foi Apenas um Acidente
- Noruega, Valor Sentimental (VENCEDOR)
- Espanha, Sirât
- Tunisia, A Voz de Hind Rajab