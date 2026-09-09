Memecoin de filho de Biden derrete 98% depois de uma hora de negociação

A memecoin $LAPTOP, lançada por Hunter Biden, filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, derreteu completamente uma hora depois de ser lançada, em uma queda de quase 100%.

Nos primeiros minutos de negociação, o ativo disparou a US$ 199,51 por unidade. Porém, logo começou a despencar e, às 12h (horário de Brasília), já estava cotado a US$ 2,44, em uma queda de 98,7%.

Em seu perfil oficial da rede social X, Twitter, Hunter escreveu que a ideia da criptomoeda é transformar o símbolo usado para tentar derrubá-lo em 2020, que foi o vazamento de fotos, arquivos e vídeos de seu laptop, em um símbolo de resiliência.

For years, Trump and right-wing media have been asking, “Where’s Hunter? Where’s Hunter?” Well, here I am. Clear, strong, seven years sober, and with a lot to say. By now, you may have seen the article in the Wall Street Journal that I’m launching a meme coin called $LAPTOP.… — Hunter Biden (@HunterBiden) September 8, 2026

Críticas à criptomoeda de Trump

A ideia também teria sido criticar o presidente Donald Trump, que dois dias antes de sua posse no ano passado lançou uma memecoin própria com sua imagem. O token desabou de US$ 73,43 para US$ 2,21 desde então.

“Com o $TRUMP, quase um milhão de carteiras perderam, juntas, cerca de US$ 3,8 bilhões. Com o meu token, 20% das moedas serão distribuídas via airdrop para a comunidade, e estou incluindo até mesmo as pessoas que perderam dinheiro no golpe do $TRUMP", declarou Hunter.

No entanto, a recepção do token pela comunidade de entusiastas de criptoativos foi bastante negativa. E mesmo seus apoiadores criticaram a decisão de lançar uma memecoin.

“Isso entrará para a história como uma das maiores gafes de relações públicas do nosso tempo. Você poderia, literalmente, ter transformado toda a sua vida com a boa vontade que estava conquistando. Você perdeu a confiança do público e agora não passa de um golpista", escreveu um usuário.

Recentemente, Hunter tornou-se uma celebridade nas redes sociais, aparecendo em uma série de podcasts e aumentando o alcance de suas postagens no X (antigo Twitter). Na rede social, ele já defendeu publicamente as criptomoedas, ao contrário de seu pai, cujo governo ficou marcado pelo conflito com o setor de ativos digitais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok