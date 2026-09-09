A governadora Celina Leão (PP) lidera a disputa pelo Executivo do Distrito Federal, mas o cenário segue segmentado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 9, Leão registra 35% das intenções de voto em um dos cenários estimulados de primeiro turno.

Na sequência, há um empate técnico na segunda posição entre Arruda (PSD) e Leandro Grass (PT), ambos com 20%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. No mesmo cenário, Paula Belmonte (PSDB) atinge 7% e Cappelli (PSB) registra 4%.

Entre os demais nomes testados, Elisson (Agir), Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), a soma atinge 2%. Votos nulos e brancos representam 6%, mesma proporção dos eleitores que não souberam ou não quiseram responder ao levantamento.

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Em um segundo cenário estimulado, sem a presença de Arruda, que teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) mas ainda aparece como ‘concorrendo’ no TSE, o desempenho de Celina Leão chega a 46%.

Neste recorte específico, Leandro Grass isola-se na segunda colocação com 23%, seguido por Paula Belmonte com 10% e Cappelli com 5%. Brancos e nulos são 7%, assim como o índice de indecisos.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Celina Leão é lembrada por 17%. Arruda marca 9% e Leandro Grass pontua com 6%. O índice de eleitores que não souberam responder chega a 51%, enquanto brancos e nulos somam 12%.

Segundo turno

Nas projeções de confronto direto para um eventual segundo turno, Celina Leão mantém a liderança contra os principais opositores. Em uma disputa contra Arruda, Celina vence por 44% a 29%, com 15% de eleitores declarando voto branco ou nulo e 12% de indecisos.

Quando o adversário testado é o candidato petista, a atual governadora marca 50% contra 32% de Leandro Grass, com 10% de nulos e brancos e 8% de indecisos.

Em um terceiro cenário, sem a atual mandatária na disputa, Arruda lidera com 42%, enquanto Leandro Grass pontua com 34%.

Rejeição e avaliação do Executivo

O levantamento também mensurou o potencial de veto aos candidatos. O ex-governador Arruda possui a maior rejeição, com 52% dos eleitores afirmando que não votariam nele. A governadora Celina Leão aparece na sequência com 40%, seguida por Leandro Grass com 38%, Paula Belmonte com 34% e Cappelli com 31%.

A pesquisa consultou os eleitores sobre a atual gestão do Palácio do Buriti. A administração de Celina Leão é aprovada por 58% dos entrevistados e desaprovada por 39%, enquanto 3% não responderam. Qualitativamente, 34% classificam o governo como ótimo ou bom, 41% como regular e 24% como ruim ou péssimo.

Recortes demográficos

A análise dos extratos da pesquisa revela vantagens específicas para os candidatos. Celina Leão atinge seu melhor desempenho entre as mulheres, marcando 36% contra 22% de Leandro Grass e 17% de Arruda neste eleitorado. Entre os homens, a governadora pontua com 34%, seguida por Arruda (23%) e Grass (18%).

O fator geracional também impõe dinâmicas distintas à disputa distrital. Arruda lidera numericamente acima de 60 anos, segmento no qual registra 36% contra 31% de Celina Leão. Em contrapartida, Leandro Grass alcança 25% entre os jovens de 16 a 34 anos, superando o ex-governador, que recua para 10% nessa faixa etária.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 04 a 08 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo DF-09600/2026.