Oscar muda regras para filmes internacionais e limita uso de IA em produções

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta sexta-feira, 1º, mudanças importantes nas regras de elegibilidade do Oscar. As alterações incluem novos critérios para a categoria de melhor filme internacional e diretrizes mais explícitas para limitar o uso de inteligência artificial em categorias como atuação e roteiro.

No caso do Brasil, a principal novidade envolve justamente o prêmio de filme internacional — conquistado pelo país pela primeira vez em 2025, com “Ainda estou aqui”.

A partir da edição de 2027, produções em língua não inglesa poderão disputar a categoria por dois caminhos. O modelo tradicional, com a indicação oficial de um país, segue válido. No entanto, filmes também poderão ser elegíveis ao vencer prêmios específicos em grandes festivais internacionais, como:

Urso de Ouro, no Festival de Berlim

Melhor Filme, no Festival de Busan

Palma de Ouro, no Festival de Cannes

Grande Prêmio do Júri (competição internacional), no Festival de Sundance

Platform Award, no Festival de Toronto

Leão de Ouro, no Festival de Veneza

A nova regra busca evitar situações como a ocorrida com Anatomia De Uma Queda, que, apesar de premiado em Cannes e indicado a cinco categorias no Oscar 2024, não pôde concorrer como filme internacional por não ter sido escolhido pela França como seu representante.

Outra mudança relevante é que, a partir de 2027, a estatueta de filme internacional será atribuída diretamente ao filme vencedor, e não mais ao país que o inscreveu — prática adotada até 2026.

A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março, em Los Angeles.

IA e novas regras para atuação

As atualizações também estabelecem limites mais claros para o uso de inteligência artificial. As categorias de atuação e roteiro passam a exigir que os trabalhos sejam realizados por humanos.

O debate ganhou força em abril, quando foi divulgado o trailer de um filme com uma atuação totalmente gerada por IA, autorizada pela família do ator Val Kilmer (1959–2025).

Além disso, a Academia passará a permitir que um mesmo ator receba mais de uma indicação na mesma categoria, desde que por performances em filmes diferentes. Até então, quando havia múltiplas possibilidades, apenas a atuação mais votada era considerada.