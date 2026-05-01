Oscar muda regras para filmes internacionais e limita uso de IA em produções

Oscar: Academia altera regras para filmes internacionais e uso de inteligência artificial (ANGELA WEISS/AFP)
Redação Exame
Publicado em 1 de maio de 2026 às 20h14.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta sexta-feira, 1º, mudanças importantes nas regras de elegibilidade do Oscar. As alterações incluem novos critérios para a categoria de melhor filme internacional e diretrizes mais explícitas para limitar o uso de inteligência artificial em categorias como atuação e roteiro.
No caso do Brasil, a principal novidade envolve justamente o prêmio de filme internacional — conquistado pelo país pela primeira vez em 2025, com “Ainda estou aqui”.
A partir da edição de 2027, produções em língua não inglesa poderão disputar a categoria por dois caminhos. O modelo tradicional, com a indicação oficial de um país, segue válido. No entanto, filmes também poderão ser elegíveis ao vencer prêmios específicos em grandes festivais internacionais, como:
A nova regra busca evitar situações como a ocorrida com Anatomia De Uma Queda, que, apesar de premiado em Cannes e indicado a cinco categorias no Oscar 2024, não pôde concorrer como filme internacional por não ter sido escolhido pela França como seu representante.
Outra mudança relevante é que, a partir de 2027, a estatueta de filme internacional será atribuída diretamente ao filme vencedor, e não mais ao país que o inscreveu — prática adotada até 2026.
A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março, em Los Angeles.
As atualizações também estabelecem limites mais claros para o uso de inteligência artificial. As categorias de atuação e roteiro passam a exigir que os trabalhos sejam realizados por humanos.
O debate ganhou força em abril, quando foi divulgado o trailer de um filme com uma atuação totalmente gerada por IA, autorizada pela família do ator Val Kilmer (1959–2025).
Além disso, a Academia passará a permitir que um mesmo ator receba mais de uma indicação na mesma categoria, desde que por performances em filmes diferentes. Até então, quando havia múltiplas possibilidades, apenas a atuação mais votada era considerada.