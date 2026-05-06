Os restaurantes paulistanos que completam até 30 anos em 2026

Manter as portas abertas em São Paulo é um esporte de alto risco, especialmente para um bar ou restaurante.

A metrópole se reinventa todo ano, o aluguel sobe na mesma velocidade em que as tendências expiram, a cidade não comporta tanta gente quanto precisa e os lugares que antes eram parte da paisagem paulistana, por vezes, viram novos prédios residenciais ou complexos comerciais.

Nessa conjuntura caótica que, por algum motivo, ainda se mantém de pé, ver um restaurante ou bar completar décadas no mesmo ponto é testemunhar uma vitória contra a enfermidade. Em São Paulo há alguns desses que seguem ali, firmes na queda, enquanto todo o cenário ao redor deles muda. Em 2026, eles fazem novos aniversários de décadas.

A Casual EXAME separou abaixo seis entre eles, e como estão se preparando para o futuro:

Ambar Cervejas Artesanais

Entre os aniversariantes com décadas de história, o Ambar é estreante. Com uma câmara fria que abriga 15 torneiras de chopes nacionais e rotativas, o bar de cervejas artesanais conta com boas opções em latas de rótulos nacionais e importados.

Inaugurado em 2016, a casa tem como sócios Julia Fraga e Fábio Comolatti. Quando foram introduzidos às cervejas artesanais, a dupla se apaixonou pelo produto. Juntos, eles identificaram uma oportunidade de negócio, já que idas em bares passou a ser passatempo oficial do casal, e começaram a investir nos rótulos próprios.

Um pouco de estudo no Instituto da Cerveja (ICB) e pesquisas já com a casa aberta nos Estados Unidos foram o necessário para ingressar na área de vez. A casa já conquistou diversos prêmios e também recebe cervejas exclusivas do Tank Brewpub – a segunda casa dos sócios que abriu em 2020 combina bar, restaurante e cervejaria.

Para celebrar os 10 anos, a casa lançou a Cerveja 10/10, uma Imperial IPA de 10,10% de ABV, com 10 lúpulos na proporção de 10% de cada um. A cerveja leva lúpulos, como o Chinook, El Dorado, Citra, Mosaic e Amarillo. A bebida já entrou nas taps em fevereiro e é vendida nos tamanhos de 190ml (R$17), 350ml (R$27), 473ml (R$35) e no growler de 1L (R$70).

Essa é a décima cerveja autoral do Ambar, que também já lançou outras autorais aclamadas, como Ambar Ale, Call me Juicy e Mucha Lutra.

Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3031-1274 ou (11) 97602-3874 | Horário de funcionamento: segunda das 11h40 às 22h, terça e quarta das 11h40 às 23h45, quinta e sexta das 11h40 à 0h45, sábado das 12h à 0h45 | @ambar_cervejasartesanais

Guilhotina Bar

Também é estreante nesse seleto grupo de décadas o Guilhotina Bar, que colocou a coquetelaria brasileira na boca do mundo. A casa tem dois princípios: quer estar na vanguarda do mercado e oferecer um momento de descontração unido a drinques muito bem feitos, com ingredientes super selecionados. O espaço já figura por três anos consecutivos na lista dos World’s 50 Best Bar e atualmente aparece na 15ª colocação.

A frente do Guilhotina está Marcello Nazareth – conhecido como Naza –, economista. Cursou gestão e administração de bares e restaurantes, e passou por algumas outras casas antes de abrir o estabeelcimento.

Naza entrou no ramo por influência de amigos que tinham uma rede de bares no Rio de Janeiro e queriam expandir os negócios em São Paulo. Nunca tinha atuado na área, mas estudou e se apaixonou. Daí em diante, não parou mais.

“Quando eu abri o Guilhotina, a ideia era ter um lugar que a gente pudesse beber bem, encontrar os amigos, ficar conversando, ouvindo música boa. Uma coisa bem festiva, sem ser propriamente uma festa”, conta ele à Casual EXAME.

Em 2026, a casa completa 10 anos de funcionamento com uma novidade: uma reforma completa no layout da casa que deve reabrir em maio.

“Essa reforma, ela vem justamente de um amadurecimento natural, porque não é só o bar que tá fazendo 10 anos. Ao longo dessa trajetória, nós amadurecemos, queremos algo mais confortável, mas mantendo o mesmo espírito, o mesmo clima alegre do Guilhotina que todos conhecem. Continuar sendo um lugar para beber muito bem com os amigos, mas elevando mais a gastronomia”, explica.

Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h | @guilhotinabar

Tanit

O Tanit, localizado nos Jardins, é comandado pelo chef catalão Oscar Bosch e apresenta uma cozinha mediterrânea autoral com forte influência espanhola. O restaurante combina técnica refinada e clima descontraído, com menu que valoriza tapas, arrozes, frutos do mar e releituras contemporâneas de receitas clássicas.

Em 2026, a casa foi recomendada no Guia Michelin pela terceira vez. Na ocasião, recebeu o selo Guia Michelin Bib Gourmand.

Este ano, o Tanit completa 10 anos de funcionamento e com novidades: uma minirreforma no salão, que irá deixar a casa ainda mais elegante e aconchegante. O chef Oscar Bosch também planeja uma repaginada no menu atual, com sugestões que valorizam ainda mais as raízes mediterrâneas do restaurante.

Rua Oscar Freire, 145 - Jardins, São Paulo/SP – Tel: (11) 3062-6385 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h | @restaurantetanit

Samir Amis

Mais veterano que os três outros restaurantes acima, o Samir Amis redefiniu a gastronomia árabe em São Paulo ao longo de duas décadas. Foi fundado em 2006 por Moris Azar, um imigrante sírio que deixou a cidade de Al Qamishli e chegou ao Brasil em 1988 em busca de melhores oportunidades. O espaço hoje é uma das principais referências da culinária árabe na cidade.

Mais do que um empório, a casa carrega a história da imigração síria e a preservação de tradições que atravessam gerações. Desde o início, o projeto nasceu com o propósito de manter vivas as receitas, os rituais e os sabores do Oriente Médio, respeitando a forma de preparo, os ingredientes e a cultura que acompanham cada prato.

Ao longo dos anos, o Samir Amis construiu um público fiel, formado tanto por sírios e libaneses quanto por paulistanos. A cozinha é hoje comandada por Joseph Azar, filho do fundador, que tem como desafio dar continuidade a um legado familiar sem descaracterizar a essência do restaurante.

“Cresci vendo meu pai construir tudo isso com muito trabalho e respeito pela nossa cultura. Assumir o Samir Amis é entender que tradição se preserva. Meu papel é garantir que tudo o que ele construiu continue vivo”, afirma Joseph Azar à Casual EXAME.

Entre os pratos mais pedidos da casa estão as esfihas, o trio de pastas com hommus, babaganoush e coalhada, o charutinho de folha de uva, o tabule e o arroz marroquino. O cuidado com a escolha dos ingredientes e o preparo fiel às receitas originais seguem como pilares do negócio, que também se destaca pela variedade do cardápio e pela facilidade de acesso ao público.

O Samir Amis abriga ainda um empório com produtos ligados à culinária árabe, como ingredientes importados da Síria, entre eles tahine, azeite sírio, água de rosas e pimenta síria, além de pratos e porções prontas, todos seguindo receitas exclusivas da família.

Alameda dos Nhambiquaras, 1020 - Moema, São Paulo | Telefone: (11) 5054-2695 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 09h às 20h | @samir.amis

Original

Foi em uma pacata rua de Moema, onde antes funcionava uma antiga venda de secos e molhados, que o Original abriu as portas. Trouxe consigo referências — e reverências — aos melhores botequins paulistanos. Hoje, passados 30 anos da inauguração, ele segue como inspiração para bares por toda a cidade.

Como virou moda depois dele, o endereço pioneiro da Cia. Tradicional de Comércio, de casas como Pirajá, Bráz, Lanchonete de Cidade e ICI Brasserie, tem ambiente que remete a tempos passados. Estão lá o piso de ladrilho hidráulico, as mesas de madeira escura e as paredes de azulejo repletas de caricaturas e recortes de jornal que contam um pouco da história do lugar.

Da antiga máquina a gelo, posicionada sobre o balcão, saem calderetas de chope Brahma com colarinho generoso, eleitas as melhores da cidade por dez vezes em publicações especializadas.

E a cozinha não fica atrás, com petiscos tradicionais. São deliciosas as trivialidades, como a coxinha (R$47, cinco unidades), feita com massa de batata baroa, frango desfiado e catupiry, e a porção de Besteira à Milanesa (R$69), um canapé de filé mignon à milanesa com queijo derretido.

Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Varanda

Em 2026, o Grupo Varanda completa 30 anos de operação consolidado como referência no mercado de carnes premium no Brasil. Por três décadas a marca esteve presente em celebrações familiares, encontros de negócios e momentos marcantes de diferentes gerações.

Fundado em 1996 pelo pecuarista Sylvio Lazzarini, o restaurante ajudou a estabelecer no Brasil o conceito de steakhouse de alto padrão, com atenção rigorosa à origem do produto, às técnicas de preparo e ao respeito pela matéria-prima. Ao longo do tempo, o grupo conquistou o reconhecimento nacional e internacional — e ainda ampliou a sua atuação no mercado gastronômico.

Hoje o grupo também é responsável pela marca de carnes premium Intermezzo e o restaurante Varanda D.inner, que apresenta a cozinha autoral do chef Fabio Lazzarini. Para comemorar a conquista dos 30 anos, o grupo terá ao longo do ano uma série de experiências exclusivas e projetos especiais que vão celebrar a trajetória da marca e construir um novo capítulo.

Varanda Grill. 2 unidades + Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Fone: (11) 3887-8870 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 16h e das 19h às 22h, domingo das 12h às 17h30 | @varandagrill

Varanda Dinnner. Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h | @varandadinner