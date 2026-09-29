Frieze London 2026 reúne seis artistas brasileiros, com solo de Márcia Falcão

A arte contemporânea brasileira ganha destaque a partir de 14 de outubro na Frieze London 2026, no Regent’s Park (Londres, Inglaterra). Ao todo, seis artistas nacionais estarão presentes, representados pela Fortes D'Aloia & Gabriel, Lisson Gallery, Pace Gallery e Simões de Assis.

O principal nome do Brasil na edição deste ano é a carioca Márcia Falcão, que ocupa um dos dois estandes individuais posicionados logo na entrada central da feira. O espaço tem alta visibilidade e foi concedido pela galeria Fortes D’Aloia & Gabriel.

Para a exposição solo em Londres, a artista apresenta um conjunto de pinturas inéditas que aprofundam a pesquisa sobre o corpo humano, anatomia e limites da representação. Falcão vive um momento de forte projeção internacional, após integrar a 36ª Bienal de São Paulo, e passar a figurar no casting de galerias em Berlim e Nova York.

Os brasileiros na Frieze London 2026

Além do solo de Márcia Falcão, outros artistas brasileiros estarão presentes, ou com obras presentes, no evento. Dalton Paula, representado pela Lisson Gallery, é um deles. O artista baiano exibe telas inéditas que resgatam biografias e histórias orais de lideranças e figuras históricas negras apagadas entre os séculos 16 e 19. Já Marina Perez Simão, representada no evento pela Pace Gallery, apresenta novas composições abstratas focadas nos fenômenos naturais, geografia e variações de luz sobre a paisagem.

A Simões de Assistr traz exposições de três brasileiros. Diambe participa da nova seção curada Echoes in the Present, sob o olhar de Jareh Das, projeto dedicado a construir pontes culturais entre produções do Brasil, do continente africano e de suas diásporas. Miguel Bakun e Thalita Hamaoui propõem um diálogo intergeracional entre as paisagens históricas de Bakun (produzidas entre as décadas de 1940 e 1960) e telas inéditas criadas por Hamaoui para a feira.

A participação brasileira na capital britânica conta com a articulação do Projeto Latitude — programa de internacionalização da arte contemporânea brasileira realizado pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Em sua totalidade, o complexo Frieze London e Frieze Masters reúne 300 galerias oriundas de 48 países. A edição de 2026 traz seções curadas inéditas, como The Code Universe e Queering Modernism, consolidando Londres como o epicentro do mercado global de arte no outono europeu.