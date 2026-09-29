Frieze London 2026 reúne seis artistas brasileiros, com solo de Márcia Falcão

Márcia Falcão: presença brasileira reúne seis nomes de destaque no Regent's Park, em Londres (Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo)
Repórter de Casual
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12h11.
A arte contemporânea brasileira ganha destaque a partir de 14 de outubro na Frieze London 2026, no Regent’s Park (Londres, Inglaterra). Ao todo, seis artistas nacionais estarão presentes, representados pela Fortes D'Aloia & Gabriel, Lisson Gallery, Pace Gallery e Simões de Assis.
O principal nome do Brasil na edição deste ano é a carioca Márcia Falcão, que ocupa um dos dois estandes individuais posicionados logo na entrada central da feira. O espaço tem alta visibilidade e foi concedido pela galeria Fortes D’Aloia & Gabriel.
Para a exposição solo em Londres, a artista apresenta um conjunto de pinturas inéditas que aprofundam a pesquisa sobre o corpo humano, anatomia e limites da representação. Falcão vive um momento de forte projeção internacional, após integrar a 36ª Bienal de São Paulo, e passar a figurar no casting de galerias em Berlim e Nova York.
Além do solo de Márcia Falcão, outros artistas brasileiros estarão presentes, ou com obras presentes, no evento. Dalton Paula, representado pela Lisson Gallery, é um deles. O artista baiano exibe telas inéditas que resgatam biografias e histórias orais de lideranças e figuras históricas negras apagadas entre os séculos 16 e 19. Já Marina Perez Simão, representada no evento pela Pace Gallery, apresenta novas composições abstratas focadas nos fenômenos naturais, geografia e variações de luz sobre a paisagem.
A Simões de Assistr traz exposições de três brasileiros. Diambe participa da nova seção curada Echoes in the Present, sob o olhar de Jareh Das, projeto dedicado a construir pontes culturais entre produções do Brasil, do continente africano e de suas diásporas. Miguel Bakun e Thalita Hamaoui propõem um diálogo intergeracional entre as paisagens históricas de Bakun (produzidas entre as décadas de 1940 e 1960) e telas inéditas criadas por Hamaoui para a feira.
A participação brasileira na capital britânica conta com a articulação do Projeto Latitude — programa de internacionalização da arte contemporânea brasileira realizado pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).
Em sua totalidade, o complexo Frieze London e Frieze Masters reúne 300 galerias oriundas de 48 países. A edição de 2026 traz seções curadas inéditas, como The Code Universe e Queering Modernism, consolidando Londres como o epicentro do mercado global de arte no outono europeu.