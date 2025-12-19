Mercado Imobiliário

Nessas cidades, preço do aluguel é maior que o salário mínimo: veja lista

Em cidades onde a Loft tem pelo menos 500 anúncios, os tíquetes médios do aluguel partem de R$ 2 mil mensais

São Paulo: o tíquete médio do aluguel na capital paulista é R$ 5,3 mil (Getty Images/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h17.

O governo brasileiro anunciou que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual de R$ 1.518. O reajuste, que entrará em vigor no próximo dia 1º de janeiro, visa garantir maior poder de compra para os trabalhadores.

Ainda assim, o valor do novo piso salarial não será suficiente para cobrir o aluguel médio nas principais cidades brasileiras.

Nas cidades onde a Loft tem pelo menos 500 anúncios, os tíquetes médios do aluguel partem de R$ 2 mil mensais. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a cidade com o aluguel mais barato da lista da plataforma, tem um tíquete médio de R$ 2,1 mil.

Olhando para o valor do metro quadrado, no entanto, o cenário muda de figura. Em apartamentos menores, de até 50 metros quadrados, há cidades onde o aluguel cabe no salário mínimo — é o caso da própria São Leopoldo, além de municípios como Goiânia, Niterói, Belo Horizonte, Sorocaba, Novo Hamburgo, Guarulhos e Canoas.

Em São Paulo, por exemplo, o tíquete médio é de R$ 5,3 mil, enquanto um apartamento de 50 metros quadrados seria alugado por uma média de R$ 2,3 mil, ainda bem acima do salário mínimo.

Já em cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis, por exemplo, os preços do metro quadrado podem ultrapassar os R$ 60, o que implica que, para alugar um imóvel de 50 metros quadrados, o trabalhador precisaria gastar mais de dois salários mínimos.

O valor do aluguel nas cidades onde a Loft mais atua

CidadeNúmero de AnúnciosTíquete Médio (R$)Preço do m² (R$)
Santana de Parnaíba59213.92848,98
Nova Lima55213.82157,85
Balneário Camboriú6769.03966,06
Florianópolis2.6436.74146,48
Campinas6.4466.53733,42
Barueri1.6715.89050,60
São Paulo55.4305.39646,68
Curitiba2.4644.34036,98
Goiânia1.9384.23829,76
Itajaí7633.96146,31
Niterói7003.90428,11
Rio de Janeiro6.2803.70833,11
Porto Alegre5.2023.62834,62
Belo Horizonte4.9173.30328,59
Sorocaba2.5522.81526,41
São José7642.75735,58
Osasco1.2582.66831,52
Novo Hamburgo6672.40823,25
Guarulhos1.9092.38226,40
Canoas8012.36326,49
São Leopoldo7842.15622,20
