Nessas cidades, preço do aluguel é maior que o salário mínimo: veja lista

O governo brasileiro anunciou que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual de R$ 1.518. O reajuste, que entrará em vigor no próximo dia 1º de janeiro, visa garantir maior poder de compra para os trabalhadores.

Ainda assim, o valor do novo piso salarial não será suficiente para cobrir o aluguel médio nas principais cidades brasileiras.

Nas cidades onde a Loft tem pelo menos 500 anúncios, os tíquetes médios do aluguel partem de R$ 2 mil mensais. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a cidade com o aluguel mais barato da lista da plataforma, tem um tíquete médio de R$ 2,1 mil.

Olhando para o valor do metro quadrado, no entanto, o cenário muda de figura. Em apartamentos menores, de até 50 metros quadrados, há cidades onde o aluguel cabe no salário mínimo — é o caso da própria São Leopoldo, além de municípios como Goiânia, Niterói, Belo Horizonte, Sorocaba, Novo Hamburgo, Guarulhos e Canoas.

Em São Paulo, por exemplo, o tíquete médio é de R$ 5,3 mil, enquanto um apartamento de 50 metros quadrados seria alugado por uma média de R$ 2,3 mil, ainda bem acima do salário mínimo.

Já em cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis, por exemplo, os preços do metro quadrado podem ultrapassar os R$ 60, o que implica que, para alugar um imóvel de 50 metros quadrados, o trabalhador precisaria gastar mais de dois salários mínimos.

O valor do aluguel nas cidades onde a Loft mais atua