Nessas cidades, preço do aluguel é maior que o salário mínimo: veja lista

São Paulo: o tíquete médio do aluguel na capital paulista é R$ 5,3 mil (Getty Images/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h17.
O governo brasileiro anunciou que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual de R$ 1.518. O reajuste, que entrará em vigor no próximo dia 1º de janeiro, visa garantir maior poder de compra para os trabalhadores.
Ainda assim, o valor do novo piso salarial não será suficiente para cobrir o aluguel médio nas principais cidades brasileiras.
Nas cidades onde a Loft tem pelo menos 500 anúncios, os tíquetes médios do aluguel partem de R$ 2 mil mensais. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a cidade com o aluguel mais barato da lista da plataforma, tem um tíquete médio de R$ 2,1 mil.
Olhando para o valor do metro quadrado, no entanto, o cenário muda de figura. Em apartamentos menores, de até 50 metros quadrados, há cidades onde o aluguel cabe no salário mínimo — é o caso da própria São Leopoldo, além de municípios como Goiânia, Niterói, Belo Horizonte, Sorocaba, Novo Hamburgo, Guarulhos e Canoas.
Em São Paulo, por exemplo, o tíquete médio é de R$ 5,3 mil, enquanto um apartamento de 50 metros quadrados seria alugado por uma média de R$ 2,3 mil, ainda bem acima do salário mínimo.
Já em cidades como Balneário Camboriú e Florianópolis, por exemplo, os preços do metro quadrado podem ultrapassar os R$ 60, o que implica que, para alugar um imóvel de 50 metros quadrados, o trabalhador precisaria gastar mais de dois salários mínimos.
|Cidade
|Número de Anúncios
|Tíquete Médio (R$)
|Preço do m² (R$)
|Santana de Parnaíba
|592
|13.928
|48,98
|Nova Lima
|552
|13.821
|57,85
|Balneário Camboriú
|676
|9.039
|66,06
|Florianópolis
|2.643
|6.741
|46,48
|Campinas
|6.446
|6.537
|33,42
|Barueri
|1.671
|5.890
|50,60
|São Paulo
|55.430
|5.396
|46,68
|Curitiba
|2.464
|4.340
|36,98
|Goiânia
|1.938
|4.238
|29,76
|Itajaí
|763
|3.961
|46,31
|Niterói
|700
|3.904
|28,11
|Rio de Janeiro
|6.280
|3.708
|33,11
|Porto Alegre
|5.202
|3.628
|34,62
|Belo Horizonte
|4.917
|3.303
|28,59
|Sorocaba
|2.552
|2.815
|26,41
|São José
|764
|2.757
|35,58
|Osasco
|1.258
|2.668
|31,52
|Novo Hamburgo
|667
|2.408
|23,25
|Guarulhos
|1.909
|2.382
|26,40
|Canoas
|801
|2.363
|26,49
|São Leopoldo
|784
|2.156
|22,20