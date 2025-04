As melhores cervejas para aproveitar nos dias frios: dicas de variedades e sabores

Com a chegada do frio, a tendência é substituir a cerveja por vinhos, destilados ou bebidas quentes. Mas, o universo cervejeiro também reserva boas opções para os dias mais gelados — com sabores intensos e aromas marcantes que combina com temperaturas baixas.

Segundo Julia Fraga, especialista em cervejas e sócia do Tank Brewpub e do Ambar Cervejas Artesanais, as cervejas mais indicadas para o frio normalmente têm teor alcoólico entre 7,5% a 12%. “Elas dão maior sensação de aquecimento e a temperatura de serviço é mais elevada, o que combina com o clima e torna mais harmônico beber em temperaturas mais frias”, diz.

Leonardo Lima, sócio-proprietário do BEC Bar, indica o estilo Tripel. “É uma cerveja clara com alta carbonatação, sabores frutados e condimentados da levedura belga e corpo mais elevado.” De origem inglesa, a Old Ale é intensa e encorpada, e esse estilo ganha novos aromas e sabores com o processo de envelhecimento em barril, sendo outra excelente opção.

Para Julia, a Russian Imperial Stout também é uma escolha certeira. “Ela apresenta notas de café, baunilha e lascas de carvalho, incríveis para temperaturas amenas”. A especialista indica ainda a Dubbel, um estilo clássico da escola belga, com coloração marrom, baixo amargor e sensação alcoólica suave.

Mas se a procura é por cervejas de amargor pronunciado, Leonardo recomenda a Double IPA, que traz aromas frescos do lúpulo e álcool potente. “Das mais adocicadas, a Quadrupel é uma excelente escolha, assim como a Imperial Red Ale, que possui notas puxadas para o caramelo e leve dulçor.”

Confira abaixo onde provar boas cervejas que combinam com os dias frios.

1 /8 Restaurante Mestio - 15 anos (Restaurante Mestiço: Sukthothai, um caldo tailandês de frango com leite de coco, erva cidreira e cogumelos shimeji (R$ 69).)

2 /8 (Sopa Vichyssoise do NKK Fresh)

3 /8 (Sopa de frutos do mar do Rancho Português)

4 /8 Freddy Restaurante Chef Pedro Santana Sopa de Cebola (Sopa de Cebola do Freddy Restaurante)

5 /8 (Luce: Creme de queijo Taleggio coberta com massa folhada (R$60))

6 /8 (Lamen de tofu do Cantón)

7 /8 (Adega Santiago: Creme de Mandioquinha)

8/8 (Chez Amis.)

Câmara Fria

No andar superior do tradicional Bar Original, uma surpresa aguarda os amantes de cerveja artesanal: o Câmara Fria, o primeiro speakeasy do gênero na capital paulista. A casa tem dez torneiras dedicadas a diferentes opções da bebida e uma carta de mais de duas dezenas de rótulos. Entre elas está a Franziskaner Dunkel (R$ 36, 500ml), cerveja escura com notas intensas de malte torrado, perfeita para as noites mais frias.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h à 0h, quinta das 18h à 1h, sexta e sábado das 18h às 2h

Bar Original

O Bar Original foi inaugurado há quase três décadas e desde então serve chope sempre gelado e petiscos que viraram tradição. Nos dias mais frios, uma boa pedida é o Chope Black (R$ 14), mais encorpado e com notas de malte torrado.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h

Tank Brewpub

O Tank Brewpub, localizado no Baixo Pinheiros, se destaca pelos chopes artesanais. Há boas opções nos taps como a double IPA Thunder Vision (R$ 26, 300ml) e a Triple Crown (R$ 22, 300ml), uma belgian triple. Outra pedida é a Tiramisù (R$ 36, 460ml), uma imperial stout inspirada na sobremesa italiana.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça e quarta das 11h30 às 23h45, quinta a sábado das 11h30 à 0h45

Ambar Cervejas Artesanais

Com ambiente aconchegante e decoração rústica, o bar de cervejas artesanais se destaca pela variedade de rótulos nacionais, oferecidos nas taps rotativas ou em latas. Para os dias mais frios, são boas sugestões da casa a Tank Brewpub Tk8 (R$ 19, 300ml), uma Belgian Dubbel, e a Tesla O Rei do Hop (R$56 na lata com 473ml), do tipo Double IPA.

Serviço: Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3031-1274 ou (11) 97602-3874 | Horário de funcionamento: segunda das 11h40 às 22h, terça e quarta das 11h40 às 23h45, quinta e sexta das 11h40 à 0h45, sábado das 12h à 0h45

BEC Bar

O bar em Pinheiros possui um menu democrático, com petiscos clássicos e carnes grelhadas. Das cervejas, há boas opções para os dias mais frios, como a Leopoldina Russian Imperial Stout (R$ 130, 750ml. Outra sugestão é a Burgman Stout (R$ 30), uma cerveja encorpada de sabor intenso e com notas de café, chocolate e caramelo.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo - Fone: (11) 95660-2065 | Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h