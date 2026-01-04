Esse é drink do verão de 2026, segundo esse renomado mixologista

De origem alemã, o “spritz” ficou conhecido principalmente pelo Aperol Spritz, que é feito com espumante e água com gás. Mas a verdade é que a nomenclatura não é restrita somente a essa preparação.



Coquetéis com Gray Whale Gin, Belle de Brillet e outros licores estão se tornando tendência na coquetelaria brasileira.

O drinque do momento, destaca o mixologista Alê D’Agostino, do Guilhotina Bar, é o Hugo Spritz, feito com espumante, licor de flor de sabugueiro, água com gás e hortelã.

“Pensando em drinques do verão, claro que preparos com vinhos brancos, rosés e espumantes são boas pedidas. Para este verão acredito que a trilogia formada com pouco ou sem álcool, baixo teor de açúcar e herbais deve ser tendência.”

Versões sem álcool das bebidas spritz também terão seu momento neste verão, acompanhando a tendência de consumo da nova geração.



Dados da pesquisa da IWSR mostram que a categoria de bebidas sem álcool no mundo deve crescer 7% ao ano até 2028 — um total de 4 bilhões de dólares no mercado de bebidas.