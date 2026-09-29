Jazz de terça no Fôrno vira coleção de roupas em parceria com EGHO e Heineken

A tradicional noite de jazz das terças-feiras no Fôrno, em São Paulo, virou coleção de roupas. A marca paulistana de streetwear EGHO se uniu ao restaurante da Vila Buarque e à Heineken para lançar a cápsula Punk Jazz, linha de vestuário inspirada na vida noturna do centro de São Paulo.

A colaboração parte de uma cena que já acontece na cidade: desde 2023, às terças-feiras, o Fôrno abre espaço para apresentações de jazz ao vivo e transforma a casa histórica da Vila Buarque em ponto de encontro para quem divide a noite entre música, comida, cerveja e conversa. É essa atmosfera — espontânea, urbana e construída por quem frequenta o lugar — que serve como matéria-prima para a coleção.

O projeto bebe da fonte do downtown nova-iorquino dos anos 1990, das camisetas de banda e da linguagem visual independente dos fanzines brasileiros. A pesquisa criativa resgatou anúncios antigos e materiais gráficos da cervejaria para colocar esse repertório em diálogo com colagens, impressões em xerox, cartazes de rua e interferências manuais.

“Há três anos, começamos o Jazz de Terça aqui na casa. O que nasceu como uma programação musical se transformou em uma verdadeira cultura. Esta collab com a Egho e Heineken carrega muito da nossa essência e identidade”, afirma Filipe Fernandes, do Fôrno.

Estética 'vivida' e linguagem analógica

As peças fogem do acabamento polido tradicional dos lançamentos de moda. A cápsula aposta em texturas com aspecto desgastado, rasgos, remendos e tipografias de estilo vintage, que transmitem a sensação de roupas que já circularam por shows e bares da cidade.

“É especial poder se juntar a um restaurante que tem tanta influência e relevância para a cultura do centro de São Paulo e dar vida a esse merch dessa noite que ainda vive, que é a noite do jazz. Trouxemos nossa estética subversiva para assinar essa cápsula”, afirmam Romério Castro e Gabriel Amaro, fundadores da Egho.

O portfólio reúne camisetas, jaqueta e acessórios. Em uma das estampas, a divulgação do jazz no Fôrno recebe tratamento de pôster antigo; em outra, a figura de um personagem troca a guitarra pelo saxofone. A cor verde e a estrela da Heineken atravessam as criações de forma sutil.

Criado há três anos, o projeto musical das terças-feiras transformou o casarão histórico de 1860 na Rua Cunha Horta em ponto de encontro do público no centro da capital. A parceria entre a marca de moda, a casa gastronômica comandada pelo chef Filipe Fernandes e a cervejaria reforça o movimento de marcas de bebida e vestuário em criar produtos de estilo de vida ancorados na ocupação cultural da cidade.

“A música tem uma capacidade muito particular de aproximar pessoas. Essa colaboração nasce de uma cena que já existe e acontece de forma muito genuína em São Paulo: pessoas que se encontram em uma terça-feira para ouvir jazz, dividir uma mesa e viver a cidade”, conta Ana Carolina Matos, Regional & Culture Marketing de Heineken.

As peças da coleção cápsula Punk Jazz chegam ao público em edição limitada para celebrar a cena urbana que se consolidou entre a Consolação e a Vila Buarque.