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Guia Michelin 2026: seleção tem 38 restaurantes em SP e oito no Rio

Com as novas inclusões, o Brasil passa a contar com 46 restaurantes reconhecidos com o selo Bib Gourmand

Capim Santo foi um dos restaurantes que estão no prestigiado guia (Mario Rodrigues/Divulgação)

Capim Santo foi um dos restaurantes que estão no prestigiado guia (Mario Rodrigues/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20h37.

Última atualização em 13 de abril de 2026 às 20h52.

O Guia Michelin, um dos mais reconhecidos referenciais da gastronomia mundial, divulgou nesta segunda-feira a atualização de sua seleção de restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no Copacabana Palace, na capital fluminense.

A edição de 2026 já pode ser considerada histórica: os chefs Ivan Ralston, do Tuju, e Luiz Filipe Souza, do Evvai, são os primeiros chefs a conquistar três estrelas Michelin na América Latina. Apenas outros 154 restarantes conseguiram tal feito.

Além da tradicional distribuição das estrelas, a 9ª edição brasileira do guia francês apresentou uma nova categoria para a mixologia, destinada a premiar os melhores profissionais da área. A publicação também incluiu seis novos estabelecimentos na categoria Bib Gourmand, selo concedido a casas que oferecem uma experiência gastronômica autêntica com boa relação custo-benefício.

Em 2026, passaram a integrar o Bib Gourmand os restaurantes Koral, Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit. Desses, cinco estão localizados em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

À frente do restaurante Koral, no Rio, o chef Pedro Coronha foi o vencedor do Prêmio Michelin de Jovem Chef de 2026. Durante o evento, ele destacou a importância do ambiente gastronômico da cidade e do trabalho coletivo.

"A cidade, os clientes, a equipe, todos os chefs que estão aqui, esse cenário é muito importante pro que a gente faz. É importante que continuemos fazendo bem o nosso trabalho. Toda a cadeia nos inspira" afirmou.

Com as novas inclusões, o Brasil passa a contar com 46 restaurantes reconhecidos com o selo Bib Gourmand, sendo 38 em São Paulo e oito no Rio de Janeiro.

A seguir, confira a lista dos restaurantes contemplados pelo Guia Michelin no Rio de Janeiro e em São Paulo:

Rio de Janeiro

  • Artigiano – Cozinha italiana. Av. Epitácio Pessoa 204, Ipanema. Seg a qui, das 18h30 à meia-noite. Sex e sáb, das 18h30 à 1h. Dom, das 12h às 22h.
  • Brota – Vegetariana. Rua Conde de Irajá, 98, Humaitá. Ter a sáb, das 12h às 23h. Dom, das 12h às 17h.
  • Didier – Cozinha francesa contemporânea. Rua Vinícius de Moraes 124, Ipanema. Seg, qua e qui, das 11h30 às 23h. Sex e sáb, das 11h30 à meia-noite. Dom, das 11h30 às 22h.
  • Maria e o Boi – Casa de carnes. Rua Maria Quitéria 111, Ipanema. Seg a qui, das 12h às 23h. Sex e sáb, das 12h às 23h30. Dom, das 12h às 22h.
  • Miam Miam – Cozinha moderna. Rua General Góis Monteiro 34, Botafogo. Ter a sáb, das 12h às 23h. Dom, das 12h às 17h.
  • Pici Trattoria – Cozinha italiana. Rua Barão da Torre 348, Ipanema. Seg a qui, das 12h à meia-noite. Sex e sáb, das 12h à 1h. Dom, das 12h às 23h.
  • Sult – Italiana contemporânea. Rua Fernandes Guimarães 77, Botafogo. Ter a qui, das 12h às 17h e das 19h às 23h. Sex e sáb, das 12h às 17h e das 19h à meia-noite. Dom, das 12h às 17h.
  • Koral (novo) – Rua Barão da Torre 446, Ipanema. Ter a qui, das 19h à meia-noite. Sex e sáb, das 12h à meia-noite. Dom, das 12h às 19h.

São Paulo

  • A Baianeira – Comida brasileira. Rua Dona Elisa 117, Barra Funda. Ter a sex, das 9h às 15h. Sáb, das 9h às 16h.
  • A Baianeira MASP – Av. Paulista 1510, Bela Vista.
  • A Casa do Porco – Comida brasileira. Rua Araújo 124, República. Seg a sáb, das 12h às 23h. Dom, das 12h às 17h.
  • AE! Café & Cozinha – Comida brasileira. Rua Áurea 285, Vila Mariana.
  • Balaio IMS – Comida brasileira. Av. Paulista 2424, Bela Vista.
  • Banzeiro – Comida brasileira. Rua Tabapuã 830, Itaim Bibi.
  • Barú Marisquería – Frutos do mar. Rua Augusta 2542, Jardim Paulista.
  • Bistrot de Paris – Cozinha francesa. Rua Augusta 2542, Jardins.
  • Brasserie Victória – Cozinha libanesa. Av. Presidente Juscelino Kubitschek 545, Itaim Bibi.
  • Capim Santo – Tradicional. Av. Brig. Faria Lima 2705, Jardim Europa.
  • Cepa – Comida caseira, do campo para a mesa. Rua Antônio Camardo 895, Vila Gomes Cardim.
  • Clandestina – Contemporânea. Rua Girassol 833B, Vila Madalena.
  • Cora – Brasileira, do mercado. Rua Amaral Gurgel 344, Vila Buarque.
  • Corrutela – Comida sazonal, do campo para a mesa. Rua Medeiros de Albuquerque 256, Vila Madalena.
  • Cuia – Criativa. Av. Ipiranga 200, Lj 48, República.
  • Ecully Gastronomia – Culinária internacional. Rua Cotoxó 493, Pompeia.
  • Fitó – Comida brasileira. Rua Cardeal Arcoverde 2773, Pinheiros.
  • Komah – Cozinha coreana. Rua Cônego Vicente Miguel Marino 378, Barra Funda.
  • Kotori – Japonesa. Rua Cônego Eugênio Leite 639, Vila Madalena.
  • Jacó – Contemporânea, moderna. Rua Fidalga 357, Pinheiros.
  • Le Bife – Casa de carnes e grelhados. Rua Pedroso Alvarenga 1088, Itaim Bibi.
  • Manioca – Cozinha moderna. Av. Brigadeiro Faria Lima 2232, Jardins.
  • Manioca da Mata – Moderna. Rua da Mata 212, Itaim Bibi.
  • Mocotó – Comida brasileira. Av. Nossa Senhora do Loreto 1100, Vila Medeiros.
  • Mocotó Leopoldina – Comida brasileira. Rua Aroaba 333, Vila Leopoldina.
  • Nomo – Contemporânea. Rua Harmonia 815, Sumarezinho.
  • Petí Gastronomia – Cozinha moderna. Rua Cotoxó 110, Pompeia.
  • Più Higienópolis – Italiana criativa. Av. Higienópolis 618.
  • Più Pinheiros – Cozinha italiana. Rua Ferreira de Araújo 314, Pinheiros.
  • Shihoma Pasta Fresca – Italiana. Rua Medeiros de Albuquerque 431, Vila Madalena.
  • The Kith – Comida brasileira. Av. Rebouças 3875, Pinheiros.
  • Tordesilhas – Comida brasileira. Alameda Tietê 489, Cerqueira César.
  • Zena Cucina – Comida italiana. Rua Peixoto Gomide 1901, Jardim Paulista.

Novos em São Paulo: Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit.

O Guia Michelin

Criado em 1900 pela fabricante de pneus francesa Michelin, o Guia Michelin nasceu como uma publicação para motoristas, com mapas, dicas de manutenção e sugestões de onde comer e se hospedar durante viagens. Com o passar do tempo, o guia passou a se destacar pelas recomendações gastronômicas e, a partir de 1926, começou a conceder estrelas a restaurantes — sistema que se tornou um dos selos de excelência mais respeitados do setor.

Atualmente, o Guia Michelin está presente em dezenas de países e avalia restaurantes com base em critérios como qualidade dos ingredientes, domínio técnico, harmonia dos sabores, personalidade da cozinha e consistência. Os estabelecimentos podem receber até três estrelas, sendo uma para “muito bom na categoria”, duas para “cozinha excelente, que vale o desvio” e três para “cozinha excepcional, que vale a viagem”.

100 Melhores Restaurantes do Brasil

No final de abril do ano passado, a Casual EXAME revelou a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. O Origem, de Salvador, ficou no topo — a primeira vez que um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo conquista o primeiro lugar do ranking. Em segundo lugar está o Lasai, do Rio de Janeiro, que liderou a lista no ano passado, seguido pelo curitibano Manu. O Tuju, de São Paulo, ocupa a quarta posição.

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