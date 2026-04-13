Guia Michelin 2026: seleção tem 38 restaurantes em SP e oito no Rio

Capim Santo foi um dos restaurantes que estão no prestigiado guia (Mario Rodrigues/Divulgação)
Repórter
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20h37.
Última atualização em 13 de abril de 2026 às 20h52.
O Guia Michelin, um dos mais reconhecidos referenciais da gastronomia mundial, divulgou nesta segunda-feira a atualização de sua seleção de restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no Copacabana Palace, na capital fluminense.
A edição de 2026 já pode ser considerada histórica: os chefs Ivan Ralston, do Tuju, e Luiz Filipe Souza, do Evvai, são os primeiros chefs a conquistar três estrelas Michelin na América Latina. Apenas outros 154 restarantes conseguiram tal feito.
Além da tradicional distribuição das estrelas, a 9ª edição brasileira do guia francês apresentou uma nova categoria para a mixologia, destinada a premiar os melhores profissionais da área. A publicação também incluiu seis novos estabelecimentos na categoria Bib Gourmand, selo concedido a casas que oferecem uma experiência gastronômica autêntica com boa relação custo-benefício.
Em 2026, passaram a integrar o Bib Gourmand os restaurantes Koral, Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit. Desses, cinco estão localizados em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
À frente do restaurante Koral, no Rio, o chef Pedro Coronha foi o vencedor do Prêmio Michelin de Jovem Chef de 2026. Durante o evento, ele destacou a importância do ambiente gastronômico da cidade e do trabalho coletivo.
"A cidade, os clientes, a equipe, todos os chefs que estão aqui, esse cenário é muito importante pro que a gente faz. É importante que continuemos fazendo bem o nosso trabalho. Toda a cadeia nos inspira" afirmou.
Com as novas inclusões, o Brasil passa a contar com 46 restaurantes reconhecidos com o selo Bib Gourmand, sendo 38 em São Paulo e oito no Rio de Janeiro.
A seguir, confira a lista dos restaurantes contemplados pelo Guia Michelin no Rio de Janeiro e em São Paulo:
Novos em São Paulo: Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit.
Criado em 1900 pela fabricante de pneus francesa Michelin, o Guia Michelin nasceu como uma publicação para motoristas, com mapas, dicas de manutenção e sugestões de onde comer e se hospedar durante viagens. Com o passar do tempo, o guia passou a se destacar pelas recomendações gastronômicas e, a partir de 1926, começou a conceder estrelas a restaurantes — sistema que se tornou um dos selos de excelência mais respeitados do setor.
Atualmente, o Guia Michelin está presente em dezenas de países e avalia restaurantes com base em critérios como qualidade dos ingredientes, domínio técnico, harmonia dos sabores, personalidade da cozinha e consistência. Os estabelecimentos podem receber até três estrelas, sendo uma para “muito bom na categoria”, duas para “cozinha excelente, que vale o desvio” e três para “cozinha excepcional, que vale a viagem”.
No final de abril do ano passado, a Casual EXAME revelou a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. O Origem, de Salvador, ficou no topo — a primeira vez que um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo conquista o primeiro lugar do ranking. Em segundo lugar está o Lasai, do Rio de Janeiro, que liderou a lista no ano passado, seguido pelo curitibano Manu. O Tuju, de São Paulo, ocupa a quarta posição.