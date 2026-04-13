Guia Michelin 2026: seleção tem 38 restaurantes em SP e oito no Rio

O Guia Michelin, um dos mais reconhecidos referenciais da gastronomia mundial, divulgou nesta segunda-feira a atualização de sua seleção de restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no Copacabana Palace, na capital fluminense.

A edição de 2026 já pode ser considerada histórica: os chefs Ivan Ralston, do Tuju, e Luiz Filipe Souza, do Evvai, são os primeiros chefs a conquistar três estrelas Michelin na América Latina. Apenas outros 154 restarantes conseguiram tal feito.

Além da tradicional distribuição das estrelas, a 9ª edição brasileira do guia francês apresentou uma nova categoria para a mixologia, destinada a premiar os melhores profissionais da área. A publicação também incluiu seis novos estabelecimentos na categoria Bib Gourmand, selo concedido a casas que oferecem uma experiência gastronômica autêntica com boa relação custo-benefício.

Em 2026, passaram a integrar o Bib Gourmand os restaurantes Koral, Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit. Desses, cinco estão localizados em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

À frente do restaurante Koral, no Rio, o chef Pedro Coronha foi o vencedor do Prêmio Michelin de Jovem Chef de 2026. Durante o evento, ele destacou a importância do ambiente gastronômico da cidade e do trabalho coletivo.

"A cidade, os clientes, a equipe, todos os chefs que estão aqui, esse cenário é muito importante pro que a gente faz. É importante que continuemos fazendo bem o nosso trabalho. Toda a cadeia nos inspira" afirmou.

Com as novas inclusões, o Brasil passa a contar com 46 restaurantes reconhecidos com o selo Bib Gourmand, sendo 38 em São Paulo e oito no Rio de Janeiro.

A seguir, confira a lista dos restaurantes contemplados pelo Guia Michelin no Rio de Janeiro e em São Paulo: