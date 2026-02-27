Sem ideia para o jantar? 8 restaurantes com bom delivery em São Paulo

O delivery é uma boa opção para quem está sem tempo para cozinhar ou quer apenas aproveitar os pratos de seu restaurante preferido no conforto de casa. O serviço também é uma forma de conhecer novos lugares e se surpreender com a variedade de opções disponíveis nos aplicativos.

Segundo estudo da marca Ticket, os principais consumidores de delivery são da Geração Z, com idades entre 15 e 28 anos. A pesquisa, que ouviu quase 10 mil pessoas, revelou que 40% de adultos com mais de 29 anos têm o costume de pedir delivery. Entre os jovens, esse número sobe para 51%.

Para quem pretende aproveitar a comodidade da entrega sem perder a experiência de um bom restaurante, selecionamos oito endereços que capricham no delivery. Confira.

IKY Sushi

IKY Sushi: Uramaki Ebi Spicy (Divulgação/Divulgação)

Os sócios do restaurante Maza, endereço indicado pelo Guia Michelin, ampliam sua atuação no cenário gastronômico com o lançamento do IKY Sushi, um novo serviço de delivery criado para levar aos clientes a mesma qualidade, técnica e padrão de excelência já reconhecidos no restaurante. Entre as entradas, destaque para o Ussuzukuri Salmão (R$ 87), que consiste em fatias finas finalizadas com ponzu da casa, flor de sal e azeite trufado. Outra boa pedida no menu é o Uramaki Ebi Spicy 8 Unidades (R$ 96), um sushi enrolado com arroz por fora, recheado com camarão e salmão spicy.

Serviço: Avenida Dr. Cardoso de Melo, 971 - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 11h às 23h | @iky_delivery

Lassù

O restaurante está localizado no 28º andar do icônico Edifício K1, em Santana. A casa possui piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2025, o restaurante foi indicado no Guia Michelin. Além dos clássicos pratos ítalo-brasileiros, aos sábados, é possível receber a Feijuká em casa. Disponível das 12h às 16h, a feijoada acompanha arroz, torresmo, couve, farofa e laranja (R$ 289, para duas pessoas).

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | @lassu_ristorante

ICI Brasserie

ICI Brasserie: steak tartare (Mário Rodrigues/Divulgação)

O restaurante francês oferece uma variedade de pratos clássicos e releituras de receitas brasileiras. Para quem gosta de aproveitar uma comida saborosa no conforto de casa, a ICI é conhecida por seu delivery impecável. Entre as boas sugestões que saem para viagem estão o Steak Tartare (R$ 91 a porção inteira) — carne bovina crua e temperada picada na ponta da faca, acompanha fritas e salada — e o Le Strogonoff Classique (R$ 98), estrogonofe de filé mignon com arroz e batata palha.

Serviço: 3 unidades + Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 15h e das 17h30 às 23h, sexta das 11h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h. | @icibrasserie

Arabia

Arabia: trio de homus (Tadeu Brunelli/Divulgação)

A casa dedicada à culinária árabe também envia bons pratos do menu como a Esfiha Folhada de Carne (R$ 20), a Esfiha de Ricota ou Verdura (R$ 15), o Tabule (R$ 51, meia porção) e o Sanduíche de Falafel (R$ 55) — este feito com bolinhos de falafel, cebola, tomate, salsinha e molho tarator enrolados no pão árabe.

Serviço: Alameda Lorena, 1821 - Jardim Paulista, São Paulo /SP | Fone: (11) 3061-2203 I Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado e feriados das 12h às 00h; domingo das 12h às 23h | @restaurantearabia

Rucola

Rucola: Salada Pasta Gamberetti (Rodolfo Regini/Divulgação)

O restaurante dedicado à alimentação saudável traz diferentes opções de saladas, além de boas pedidas de sanduíches e sopas. Do menu, vale experimentar a Salada Pasta Gamberetti (R$ 58,90), com camarões, tomates sweet grape, azeitona preta, alface americana, folhas de rúcula, manjericão, pepino e penne integral acompanhado de molho de mostarda com alcaparras e polvilhado com castanha e lasquinhas de parmesão. A casa funciona apenas com serviço de delivery e retirada no local.

Serviço: Rua Caravelas, 92 - Vila Mariana - São Paulo/SP - Fone: (11) 5574-0531 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h45 às 15h30 e das 17h30 às 21h30, sábado e domingo das 11h às 16h e das 17h às 21h30 | @rucolasalada

NOU

NOU: Confit de pato ao vinho (Rodolfo Regini/Divulgação)

Seja no almoço ou no jantar, as três unidades do restaurante estão sempre cheias. Mas é possível contar com o serviço de delivery direto do estabelecimento, com opções saborosas da entrada até a sobremesa e uma categoria reservada para personalizar os pratos ao gosto do cliente. Para um almoço de respeito, destaca-se o clássico: filé a milanesa com risoto de limão-siciliano (R$ 98). Para adoçar, uma boa pedida é o Brownie com Nutella (R$ 23).

Serviço: 2 unidades + Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | http://www.nou.com.br | @nourestaurante

Hospedaria

O restaurante do chef Fellipe Zanuto se dedica a homenagear a culinária paulistana, trazendo receitas clássicas do dia-a-dia com um toque autoral. Para quem quer uma refeição saborosa no conforto de casa, vale experimentar o delivery do Hospedaria. Um dos pratos mais pedidos da casa, a Milanesa de Angus com maionese de batata e salada de agrião (R$ 89), chega bem no destino. Há também o clássico Estrogonofe de Carne com cogumelos, arroz e batata frita (R$ 89).

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Di Bari Pizza

Di Bari Cannoleria: doces disponíveis no delivery (Giovanni Tartaro/Divulgação)

As pizzas sempre fizeram parte dos jantares paulistanos, seja nos restaurantes ou em casa, com pedido de delivery. Em 2025, a casa inaugurada em 2017 ocupou a 28ª posição no ranking das 50 melhores pizzarias da América Latina.

Além das redondas premiadas, o restaurante também se destaca pelos Cannoli (R$ 18), oferecidos em diferentes versões: Nutella com pistache, doce de leite com amêndoas, coco com raspas e coco queimado, limone com creme de limão-siciliano e casca cristalizada, entre outros. A Cannoleria Di Bari está disponível no app da 99Food.

Serviço: Rua Bom Pastor, 1496 - Ipiranga, São Paulo/SP | Delivery: (11) 3806-1256 | Horário de funcionamento: todos os dias das 18h às 23h | @dibaripizza