Os melhores hotéis do Nordeste brasileiro, segundo ranking Casual EXAME

Curioso para saber quais são os melhores hotéis na região Nordeste do Brasil? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 16 representantes em território nacional que foram reconhecidos por 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país.

A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções de hospedagem em 34 cidades brasileiras. Confira.

Mahré Hotel & Spa | 5o LUGAR → 8 votos

Mahré: 30 suítes com piscina e jardim privativo em São Miguel dos Milagres (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Um cenário que contempla a segunda maior barreira de corais do mundo, com praias desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista, precisa de um hotel à altura. Em São Miguel dos Milagres, litoral alagoano, está o Mahré Hotel & Spa. Inaugurado em 2023, a propriedade oferece 30 suítes com piscina, jardim privativo e massagens no quarto sob demanda, que também podem ser rea­lizadas na varanda, em meio à natureza.

Para explorar os mais de 40 mil metros quadrados da propriedade, que inclui lagoas, manguezais e praias desertas, o hotel coloca à disposição bicicletas. Também é possível conhecer a região em passeios de jangada pelas piscinas naturais de Milagres, que incluem drinques e refeições. A gastronomia é comandada pelo chef Rafa Gomes, vencedor dos realities MasterChef Profissionais e Iron Chef Brasil. A carta de drinques tem assinatura da especialista em destilados Isadora Fornari.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.036, com café da manhã. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Casana Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Casana: para aventureiros e para quem quer apenas descansar (Casana/Divulgação)

O dia no Casana pode variar entre duas opções: aventura ou relaxamento. A primeira opção inclui na programação a prática de kitesurfe. Afinal, o hotel está localizado em uma das melhores praias do mundo para a prática, o Preá, no Ceará. Para quem deseja se aventurar no esporte, não é preciso se preocupar com nada. O hotel possui uma escola de kitesurfe com instrutores certificados pelo International Kiteboar­ding Organization e pela Associação Brasileira de Kitesurfing, além de disponibilizar equipamentos da Duotone. Um veículo 4x4 acompanha os hóspedes por todo o caminho.

Para quem prefere uma estadia voltada para o relaxamento, o hotel com apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, espalhados em mais de 10 mil metros quadrados, oferece piscinas com borda infinita, spa com método Renata França, três tipos de sauna — seca, úmida e infravermelha —, além de crioterapia, piscina e jacuzzi.

O menu varia, já que o chef Gian Janjacomo desenvolve pratos com os ingredientes mais frescos do dia, entre peixes e frutos do mar da região. As tarifas incluem café da manhã, almoço, snacks e jantar. “Tudo do Casana foi pensado nos mínimos detalhes, com base em tudo de mais incrível que pudemos experienciar durante nossas viagens ao redor do mundo”, afirma Natalia Furland, proprietária do hotel junto com seu marido, Jimmy.

Serviço: mínimo de 3 diárias a partir de R$ 6.995 a diária. Avenida Beira Mar, s/no, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

Fera Palace Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Fera Palace Hotel: um mergulho na história da Bahia e do Brasil (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

A primeira rua do Brasil, a Rua Chile, em Salvador, também tem outro mérito: lá fica o primeiro hotel de luxo da cidade. Inaugurado em 2017, o Fera Palace Hotel ocupa o edifício em que, em 1934, o comendador Martins Catharino abriu o Palace Hotel. Carmen Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e ­Orson Welles foram alguns dos hóspedes ilustres do estabelecimento, com arquitetura inspirada no ­Flatiron Building, em Nova York.

Com a restauração comandada pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, a decoração do Fera preservou referências de art déco e referências locais, como o piso em mosaico preto e branco e esculturas feitas com búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, contas e figas da artista plástica baiana Nádia Taquary.

“O Fera não é apenas um local de hospedagem, é um ambiente onde os visitantes mergulham na história do Brasil e da Bahia”, diz o CEO Antonio Mazzafera. Neste ano, o hotel com 81 quartos inaugurou uma nova fase gastronômica, com a nomeação do chef Peu Mesquita. “Quero trazer algo leve, elegante, que tenha muita influência do litoral da Bahia, como frutos do mar e peixes. O Fera já é um local que tem uma história muito imponente, e nós queremos valorizar isso também com a cozinha”, diz o chef.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.150 + 15% com café da manhã. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200 ou reservas@ferahoteis.com

Fasano Salvador | 9o LUGAR → 6 votos

Fasano Salvador: hotel de luxo em prédio histórico tombado na capital baiana (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Poucos metros separam os dois melhores hotéis do Brasil na capital baiana. Na Praça Castro Alves está instalado um dos nove hotéis Fasano do país. A unidade de Salvador está instalada em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). Por mais de 45 anos, o edifício em estilo art déco abrigou o jornal A Tarde. A fachada relembra essa história com o letreiro original do jornal, que divide espaço com o sobrenome Fasano.

Com 11 andares, a propriedade possui 70 apartamentos que variam de 26 a 73 metros quadrados, com destaque para o número 106, onde funcionou a antiga sala da presidência do jornal. O apartamento mantém o piso de taco e os painéis de Jacarandá originais, além dos adornos de gesso restaurados. Também foram mantidos o desenho original das portas dos quartos e as janelas superiores das portas (transformadas em luminárias).

No ano passado, o restaurante Gero chegou ao hotel com criações pensadas nos insumos locais, como o spaghettini com camarão ao molho de limão-siciliano, gnocchi com camarão e molho branco, moquecas (de peixe, de camarão e mista), bobó de camarão e cocada de forno.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.275. Praça Castro Alves, 5, Salvador. Reservas: (71) 2201-6300 ou ssa@fasano.com.br

11º Barracuda Hotel & Villas | Itacaré

Equilibrando design minimalista sueco e natureza preservada, o Barracuda Hotel & Villas é ideal para quem busca privacidade em Itacaré, na Bahia. No edifício principal do hotel estão o restaurante e os ambientes sociais, interligados com a piscina de borda infinita debruçada sobre o mar e seu deque. Há ainda 17 suítes com amplas varandas e muita luz natural. Totalmente equipadas e com área entre 800 e 1,2 mil metros quadrados, é possível se hospedar também nas vilas (casas) de diferentes tamanhos, que acomodam de oito a 16 pessoas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil. Rua Pedro Longo, 600, Pituba, Itacaré, Bahia. Reservas em (73) 3199-9025/ reservations@thebarracuda.com.br

11º Nannai Muro Alto

Entre coqueirais e manguezais, o Nannai Muro Alto, em Ipojuca, a uma hora de Recife, equilibra belezas naturais, serviço de qualidade, gastronomia farta e muito conforto a poucos passos da praia. O hotel disponibiliza suítes e apartamentos, mas os bangalôs com piscinas privativas são as opções mais especiais e completas, uma vez que oferecem privacidade e isolamento, com varanda espaçosa e banheira de imersão para momentos de relaxamento. O Nannai apresenta estrutura completa do lado de fora, com piscinas, que se comunicam pelo hotel inteiro, formando 6 mil metros quadrados de águas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4,2 mil. Rua Beira Mar, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco. Reservas em (81) 3552-0100

17º Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Situado em um terreno de 300 mil metros quadrados, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte é ideal para férias em família. A decoração dos 287 apartamentos, todos voltados para o mar, privilegia o uso de materiais naturais e elementos decorativos criados por artistas locais. A disposição dos móveis foi pensada para destacar a vista de cada um dos quartos e suítes. Além disso, a infraestrutura do hotel apresenta lazer completo com hidromassagem, campo de futebol iluminado, quatro quadras de tênis iluminadas, quadra de vôlei de areia, quadra de beach tennis, anfiteatro, spa e academia.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.556. Avenida do Farol s/n° Praia do Forte, Bahia. Reservas em (71) 3676-4000/ reservas.tepf@tivolihotels.com

17º Txai Resort Itacaré

Em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio a uma área de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no Sul da Bahia, o resort é cercado por coqueiros e água cristalina. Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em sete categorias, construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar, em 3 km de praia deserta.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,4 mil. Rodovia Ilhéus, Itacaré, Bahia BA 001, km 48. Reservas em (11) 3040-5010/ central.reservas@txairesorts.com

17º Uxua Casa Hotel & Spa

O hotel oferece 24 suítes distribuídas entre 16 casas exclusivas em termos de arquitetura e decoração. Treze casas estão distribuídas em uma área com nove mil metros quadrados de jardins privados, juntamente com uma piscina revestida de Quartzo Aventurino (conhecido por suas propriedades curativas), academia, Uxua Vida Spa & Lab e ateliê com tear antigo – e a poucos passos estão outras três casas. O Uxua ainda oferece restaurante e uma fazenda orgânica.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,1 mil. Praça São João Batista, Trancoso, Porto Seguro, Bahia. Reservas em (73) 3668-2277/ info@uxua.com

24º Anttunina Pousada & Spa

Com apenas 20 bangalôs e uma equipe de 118 colaboradores, o atendimento na Anttunina Pousada & Spa é personalizado em cada detalhe — são cerca de seis funcionários por acomodação. Cravada na deslumbrante Praia de Antunes, em Maragogi, a pousada tem uma paisagem repleta de águas cristalinas, areia branca e coqueiros. Música ao vivo todos os dias do ano embala jantares sob o céu estrelado e a gastronomia privilegia fornecedores locais.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,8 mil. Sítio Antunes, s/n° Rodovia AL-101 norte, Povoado de Antunes, Maragogi, Alagoas. Reservas em (81) 9322-3041

24º Carmel Charme Resort

A aproximadamente 40 minutos de Fortaleza, no município de Aquiraz, a praia do Barro Preto surpreende pela beleza natural, com areia branca e coqueirais. É na região, em meio a uma sossegada vila de pescadores, que fica o Carmel Charme Resort. Das áreas de convivência às 35 acomodações, os espaços combinam um design moderno com uma estrutura acolhedora. O resort conta com piscinas, sendo uma infantil, jacuzzis aquecidas, academia, sauna, salão de jogos, quadra de tênis de saibro coberta, espaço gramado na praia para jogar vôlei e espaço infantil.

Serviço: diárias a partir de R$ 1.891. Rua 03, s/n°, Quadra 4, Jacaúna, Aquiraz, Ceará. Reservas em (85) 3266-6100/reservas@carmelcharme.com.br

24º Fasano Trancoso

O Grupo Fasano está, desde 2021, no Sul da Bahia, onde aportou com o Hotel Fasano Trancoso na Praia de Itapororoca, levando os pilares e a chancela da marca para um dos trechos mais privilegiados da região. São 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares — dos quais 100 são área de preservação ambiental —, em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes. As acomodações variam de 60 a 206 metros quadrados, incluindo opções com sala de estar e dois quartos. Grande parte das unidades conta também com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras e chuveiro.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,2 mil. Estrada de Itaquena, 3.925, Trancoso, Bahia. Reservas (73) 99818-1091 e reserva.trancoso@fasano.com.br

35º Casa Brasileira Hotel Galeria

À beira das águas cristalinas da Praia do Patacho, em Porto de Pedras, no litoral Norte de Alagoas, ergue-se a Casa Brasileira, um hotel-galeria concebido para oferecer uma experiência de sofisticação íntima e exclusiva. São apenas sete suítes cuidadosamente decoradas, cada uma com atmosfera própria, criando a sensação de um refúgio privativo diante de um dos cenários mais preservados do litoral brasileiro. O café da manhã artesanal, servido em etapas, é uma experiência em si, ponto de partida para dias de contemplação à beira-mar.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,19 mil. Praia do Patacho, Porto de Pedras, Alagoas. Reservas em (82) 99329-1590

35º Jaguaríndia Village

Envolto por dunas e coqueirais, em Fortim, no Ceará, onde o Rio Jaguaribe encontra o mar, o Jaguaríndia Village destaca bangalôs espaçosos integrados à natureza, e combina esportes, regionalidade, bem-estar e alta gastronomia. Inaugurado em 2021, o local dispõe de 30 acomodações, entre vilas e bangalôs — sendo alguns deles com piscina privativa e vistas para as águas calmas e rasas da Praia de Canoé. Um dos pilares do hotel é o bem-estar com o Ywi Spa, que oferece salas de massagens e uma surpreendente gama de terapias corporais, entre esfoliações, banhos aromáticos, drenagem linfática, bambuterapia, ritual da Lua e circuito de geoterapia com argila.

Serviço: diárias a partir de R$ 2,18 mil (para duas pessoas). Rua Praia Canoé Jaguaribe, Canto da Barra, Fortim, Ceará. Reservas em (88) 98145-0841 e reservas@jaguarindiavillage.com

35º Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort

O Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort está localizado na Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas — 35 km ao sul de Maceió. Com suítes e vilas com design autoral, piscinas infinitas, deques com vista para o mar, luz natural, jardins internos — tudo é pensado para integrar natureza, conforto e estética refinada. O spa, inspirado em cosméticos como Caudalie, oferece terapias sensoriais e rituais de bem-estar que valorizam os cinco sentidos.

Serviço: diárias a partir de R$ R$ 3,27 mil. Rua Escritor Jorge de Lima, 58, Barramar, Barra de São Miguel, Alagoas. Reservas em (82) 3272 1285 e info@kenoaresort.com

35º Nannai Noronha

Abrigado a poucos metros da Baía do Sueste, uma das mais protegidas de Fernando de Noronha, o hotel possibilita uma visão privilegiada das ilhas do Chapéu e Cabeluda. São apenas dez acomodações, sendo oito bangalôs e dois apartamentos confortáveis, e as três categorias de bangalôs contam com ambiente interno amplo e arejado, além de varanda e cama super king. Nas categorias Frente Mar e Master, há também “day bed”, espreguiçadeira, chuveiro externo, adega e deck trama Nannai — uma peça original, feita de rede, para o hóspede flutuar, sensação que é ampliada pela estrutura do bangalô, elevado do solo por palafitas.

Serviço: diárias a partir de R$ 4 mil. Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha, Pernambuco. Reservas em (81) 98690-0903

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 5 Hotel Ort Campos do Jordão (SP) 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá (CE) 7 Fera Palace Hotel Salvador 9 Fasano Salvador Salvador 9 W Hotel São Paulo 11 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 11 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios (RJ) 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro 11 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro 11 Hotel Unique São Paulo 11 Nannai Muro Alto Ipojuca (PE) 17 Botanique Hotel Campos do Jordão (SP) 17 Fasano São Paulo Itaim São Paulo 17 Hotel Emiliano São Paulo 17 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 17 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 17 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 17 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 24 Anttunina Pousada e Spa Maragogi (AL) 24 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos (SC) 24 B Hotel Brasília Brasília 24 Carmel Charme Resort Aquiraz (CE) 24 Estância Caiman Miranda (MS) 24 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 24 Fasano Jardins São Paulo 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 24 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24 Ibiti Projeto Lima Duarte (MG) 24 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 35 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 35 Casa Brasileira — Hotel Galeria Porto de Pedras (AL) 35 Casa Grande Hotel Resort & Spa Guarujá (SP) 35 Clara Arte Resort Brumadinho (MG) 35 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 35 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 35 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis (RJ) 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 35 Hotel JW Marriott São Paulo (SP) 35 Jaguaríndia Village Fortim (CE) 35 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 35 Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Barra de São Miguel (AL) 35 Kurotel Spa Médico Gramado (RS) 35 Nannai Noronha Fernando de Noronha (PE) 35 Oiá Casa Lençóis Santo Amaro (MA) 35 Tivoli Mofarrej São Paulo São Paulo

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).