Ainda criança, Beyoncé cortou o próprio rabo de cavalo e a franja, entrou no salão da mãe com o cabelo na mão e pediu que ela colocasse tudo de volta. Tina Knowles respondeu que não tinha como, para espanto da filha, acostumada a ver a cabeleireira resolver qualquer problema no Headliners, o salão que comandava em Houston, no Texas. A lembrança foi contada pela cantora à revista britânica i-D, em uma entrevista ao lado da mãe sobre a Cécred, marca de cuidados capilares que as duas colocaram no mercado em fevereiro de 2024.

O Headliners atendia de médicos e juízes a pessoas em situação de rua, e foi na cadeira de Tina, aos 9 anos, que Beyoncé começou a prestar atenção em cabelo. Décadas depois, a experiência virou empresa, com a artista como fundadora, presidente do conselho e única investidora, e a mãe como vice-presidente do conselho. "Sou a fundadora, a visionária e a única investidora", disse à i-D, ao explicar que preferiu ficar fora do posto de rosto ou modelo da marca.

Dois anos de atraso

Segundo Tina, a Cécred esteve perto de ser lançada dois anos antes, mas o plano esbarrou no perfeccionismo da filha, que testava cada fórmula em si mesma, nas amigas e nas filhas e devolvia o produto sempre que alguém relatava uma experiência abaixo de excelente. Os testes foram feitos em três continentes para cobrir todas as texturas de fio, e a etapa de pesquisa e desenvolvimento concentrou boa parte do dinheiro. O período de pesquisa antes da estreia somou seis anos, e a dupla de shampoo de limpeza profunda e esfoliante para o couro cabeludo, pensada a partir do eczema e da psoríase da cantora, precisou de doze versões até ser aprovada.

O custo dessa fase explica a decisão de não ter sócios, um caminho diferente do adotado por outras marcas de beleza de celebridades. Em conversa no Most Powerful Women Summit, da Fortune, Tina contou que o autofinanciamento não estava no plano original e que perguntou à filha se ela sabia onde estava entrando. A resposta, de acordo com a mãe, foi que ela não queria ninguém dizendo que não poderia investir em pesquisa.

Tina também levou para os laboratórios o que estudou desde os anos 1980, quando ouvia de clientes e colegas que o cabelo crespo seria mais forte por ser mais grosso. Ela afirma que se trata de um mito e que os fios mais cacheados são os mais frágeis. Por isso a equipe trabalhou para reduzir o peso molecular das fórmulas, de modo que os ativos atravessem a cutícula e fortaleçam o fio por dentro.

Recorde em Londres

Óleo capilar da Cécred em imagem de campanha: fórmulas da marca foram testadas em três continentes para atender a todas as texturas de fio (Reprodução/Instagram)

O produto mais conhecido da linha é o Restoring Hair & Edge Drops, sérum que, segundo a i-D, virou o item de cabelo número um dos Estados Unidos, impulsionado por relatos de crescimento capilar nas redes sociais. Foi ele que puxou as vendas na estreia britânica. Desde 22 de setembro, as 90 lojas da Space NK no Reino Unido e na Irlanda e o site da varejista vendem a Cécred, na primeira expansão internacional da marca no varejo, que nos Estados Unidos já tinha a Ulta Beauty como parceira.

A projeção de vendas para a primeira semana inteira foi atingida às 13h do dia de estreia, e a Cécred passou a ser o maior lançamento de marca da história da Space NK. Grace Ray, CEO da empresa, lembrou que o país é o maior mercado da marca fora dos Estados Unidos desde o primeiro dia. Atrás do sérum, o segundo item mais vendido foi o Temple Oud Hair Perfume, perfume para cabelo que é o lançamento mais recente em um mercado de cuidados capilares cada vez mais disputado.

A chegada ao país teve também um episódio fora do roteiro. Beyoncé contou que a mãe decidiu visitar um salão no Reino Unido sem avisar ninguém, com uma sacola de produtos da Cécred. Um dos gerentes disse que ela não poderia ficar, Tina esperou a dona do lugar aparecer e acabou passando quase o dia inteiro arrumando cabelos de clientes. A operação britânica inclui ainda uma parceria com a BeyGOOD, fundação da cantora, para apoiar a Athena Aesthetics & Beauty Academy, em Birmingham.

Arquivo de família

A parceria entre mãe e filha é anterior aos frascos. Tina desenhou o vestido de casamento de Beyoncé, usado em uma cerimônia pequena em casa, para a qual os convidados foram chamados como se fosse uma festa. As duas também criaram a House of Deréon, grife que a cantora revisitou neste ano no relançamento de 20 anos do álbum B'Day, com a volta dos moletons e dos vestidos metalizados do clipe de "Freakum Dress". Na época da gravação, ela ligou para a mãe na véspera pedindo mais vestidos em outras cores, e Tina terminou as peças a tempo com Tyrone Hunter.

A família aparece ainda na comunicação da Cécred. Um curta de Dia dos Pais mostrou Jay-Z desfazendo os locs com o Detangling Spray da linha. Beyoncé disse à i-D que pretende passar todo o seu acervo de roupas aos três filhos, que começam a descobrir o próprio estilo, e contou que Rumi hoje prefere comprar na Ross e na TJ Maxx.