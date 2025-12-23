Como é o spa do melhor hotel do Brasil, segundo ranking Casual EXAME

Entrar no Asaya Spa by Guerlain é como desligar a cidade por algumas horas — mesmo estando na região central da cidade de São Paulo. O spa, localizado no Rosewood, hotel eleito em 2025 pela EXAME como o melhor do Brasil, funciona como um refúgio urbano onde cada detalhe nos convida a desacelerar o corpo e a mente logo na entrada.

A experiência começa antes mesmo do tratamento. Ao chegar, o cliente é conduzido a um ambiente silencioso com iluminação suave. Antes da massagem ou terapia escolhida, é servido uma bebida feita somente com cacau e água e damascos desidratados para adoçar o paladar. A ideia é que a bebida e a fruta liberem dopamina, serotonina e endorfina no corpo, promovendo sensações de prazer e bem-estar antes do início do protocolo.

Ainda nesse primeiro ambiente é possível ver a Crystal Room, um dos espaços mais impressionantes do spa. Revestida por espelhos no teto e nas paredes, a sala é preenchida por cristais de origem brasileira, uma combinação que cria uma atmosfera serena e introspectiva. Ali, é possível reservar sessões individuais de meditação, reiki, reflexologia e massagens na cabeça. O efeito é de completo isolamento sensorial que nos permite silenciar o barulho externo e interno.

Entre as experiências oferecidas no Asaya, há diferentes práticas brasileiras de bem-estar combinadas com a abordagem tradicional da Guerlain.

Além das salas de tratamento, o Asaya também possui academia, estúdio de yoga, áreas para práticas como pilates e sound healing, sauna e sala de vapor. Há ainda um lounge reservado que permite desde momentos de pausa entre amigas até encontros privados e pequenos eventos, reforçando a proposta de bem-estar como experiência social.

Asaya Spa by Guerlain: localizado no Rosewood, hotel eleito em 2025 pela EXAME como o melhor do Brasil (gabbavisuals/Divulgação)

Diferente de muitos spas de hotéis, o acesso ao Asaya não é limitado apenas para os hóspedes e também oferece um programa de associação para quem vive em São Paulo, com mensalidades a partir de R$ 4.000. O membro recebe acesso ao centro fitness e a outros espaços do hotel, além de também incluir aulas de yoga, HIIT, dança e alongamento. Os tratamentos de spa são cobrados à parte.

Outro detalhe que completa a experiência é a boutique Asaya, que reúne produtos de bem-estar, skincare, fragrâncias e linhas próprias da Guerlain, além de itens que prolongam os efeitos dos tratamentos realizados no spa — um luxo para quem vive na maior cidade do país.