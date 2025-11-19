Orient faz parceria com Impala e relança Poseidon em edição limitada

No início dos anos 2000, muitos mergulhadores e esportistas aquáticos tinham um mesmo modelo de relógio no pulso: o Poseidon, da japonesa Orient.

Feito para resistir a altas pressões debaixo d'água, ele tinha estanqueidade de 300 metros. Com coroa e fundo rosqueados, movimento automático, válvula de hélio e construção em aço inoxidável, o relógio trazia afinidade com o público brasileiro, que valoriza a relojoaria robusta e funcional para atividades aquáticas e aventureiras.

Com o passar dos anos, o modelo foi descontinuado. Duas décadas depois, o Poseidon volta ao catálogo marca em uma edição limitada, feito em parceria com a Relojoaria Impala, tradicional endereço de colecionadores no país.

A volta do queridinho dos mergulhadores

Feito em homenagem aos 50 anos da Impala e batizado de Poseidon Pro Series, o novo modelo traz apenas 250 unidades numeradas. Foi produzido em titânio sólido, com a mesma resistência à água de 300 metros, e resgata o design robusto e esportivo que tornou o modelo um ícone entre os mergulhadores.

Com movimento automático, 41 horas de reserva de marcha e lume azul exclusivo, o relógio foi desenvolvido em colaboração com a Relojoaria Impala e o designer Thales Oliveira — que assina o visual do caseback.

A proposta, segundo os idealizadores, foi preservar a identidade do modelo e atualizá-lo com materiais à altura da memória que ele representa.

“Essa colaboração com a Orient é uma homenagem ao tempo e àqueles que sabem valorizá-lo”, afirmou Renan Távore, diretor da Impala, que participou do projeto ao lado de Rodrigo Anzanello, da Orient Brasil.

O modelo chega em quantidade limitada a partir de R$ 3.999,00 nas lojas da Orient.

A era da nostalgia

A nova edição do Poseidon segue uma tendência consolidada no mercado de relógios: o relançamento de modelos históricos com adaptações contemporâneas. Peças como o Seiko Turtle, o Omega Seamaster 300 e o Tag Heuer Monaco também passaram por processos semelhantes, unindo tradição, tiragens limitadas e apelo nostálgico.

O Poseidon Pro Series mantém a proposta de ser um modelo acessível, ainda que exclusivo, reforçando o posicionamento da Orient como uma das marcas mais populares entre os brasileiros — especialmente no segmento de relógios mecânicos.