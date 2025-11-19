Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Orient faz parceria com Impala e relança Poseidon em edição limitada

Edição limitada comemora 50 anos da Impala e atualiza peça histórica com materiais modernos

Poseidon Pro Series: robustez e tradição em nova edição numerada (Divulgação)

Poseidon Pro Series: robustez e tradição em nova edição numerada (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12h06.

Última atualização em 19 de novembro de 2025 às 12h18.

Tudo sobreRelógios
Saiba mais

No início dos anos 2000, muitos mergulhadores e esportistas aquáticos tinham um mesmo modelo de relógio no pulso: o Poseidon, da japonesa Orient.

Feito para resistir a altas pressões debaixo d'água, ele tinha estanqueidade de 300 metros. Com coroa e fundo rosqueados, movimento automático, válvula de hélio e construção em aço inoxidável, o relógio trazia afinidade com o público brasileiro, que valoriza a relojoaria robusta e funcional para atividades aquáticas e aventureiras.

Com o passar dos anos, o modelo foi descontinuado. Duas décadas depois, o Poseidon volta ao catálogo marca em uma edição limitada, feito em parceria com a Relojoaria Impala, tradicional endereço de colecionadores no país.

A volta do queridinho dos mergulhadores

Feito em homenagem aos 50 anos da Impala e batizado de Poseidon Pro Series, o novo modelo traz apenas 250 unidades numeradas. Foi produzido em titânio sólido, com a mesma resistência à água de 300 metros, e resgata o design robusto e esportivo que tornou o modelo um ícone entre os mergulhadores.

Com movimento automático, 41 horas de reserva de marcha e lume azul exclusivo, o relógio foi desenvolvido em colaboração com a Relojoaria Impala e o designer Thales Oliveira — que assina o visual do caseback.

A proposta, segundo os idealizadores, foi preservar a identidade do modelo e atualizá-lo com materiais à altura da memória que ele representa.

“Essa colaboração com a Orient é uma homenagem ao tempo e àqueles que sabem valorizá-lo”, afirmou Renan Távore, diretor da Impala, que participou do projeto ao lado de Rodrigo Anzanello, da Orient Brasil.

O modelo chega em quantidade limitada a partir de R$ 3.999,00 nas lojas da Orient.

A era da nostalgia

A nova edição do Poseidon segue uma tendência consolidada no mercado de relógios: o relançamento de modelos históricos com adaptações contemporâneas. Peças como o Seiko Turtle, o Omega Seamaster 300 e o Tag Heuer Monaco também passaram por processos semelhantes, unindo tradição, tiragens limitadas e apelo nostálgico.

O Poseidon Pro Series mantém a proposta de ser um modelo acessível, ainda que exclusivo, reforçando o posicionamento da Orient como uma das marcas mais populares entre os brasileiros — especialmente no segmento de relógios mecânicos.

Acompanhe tudo sobre:RelógiosRelógios inteligentes

Mais de Casual

O carro da Vespa: minúsculo, charmoso e símbolo de luxo nos anos 1960

Conheça a queijaria mais premiada do Brasil que acumula 149 prêmios

Carnaval de 2026 terá apoio da Ambev — agora para os blocos de rua

Nada de quiet Luxury: o momento da Dolce & Gabbana, segundo Alfonso Dolce

Mais na Exame

Negócios

Ela aumentou sua renda em 700% e revela quatro estratégias para escalar patrimônio

Liderança

Você quer mais entrega do seu time, mas está pronto para entregar mais de você mesmo?

Carreira

De “pior ideia” a US$ 2,1 bilhões: o método do fundador da Gamma

Casual

O carro da Vespa: minúsculo, charmoso e símbolo de luxo nos anos 1960