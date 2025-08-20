Orient: tradicional marca japonesa de relógios completa 75 anos e decide que é hora de mudar

Aquela máxima de que time que está ganhando não se mexe vale para muitos momentos da vida e das empresas. Mas não para a Orient. A tradicional marca japonesa de relógios, presente no Brasil desde 1973, celebra 75 anos em 2025 e está passando pelo maior movimento estratégico de reposicionamento dos últimos 25 anos.

O principal objetivo, segundo a marca, é conquistar uma nova geração de consumidores, com foco em produtos desenvolvidos no Brasil a partir de peças internacionais e movidos por energia renovável — como a solar ou movimentos automáticos.

E os resultados já aparecem. A coleção lançada em julho impulsionou um dos melhores meses de vendas da companhia. Nos últimos 12 meses o crescimento foi de 30%, comparado com o mesmo período anterior, e a projeção para este ano é crescer acima desse dígito.

“Essa mudança reposiciona a Orient como a melhor escolha para quem busca seu primeiro ‘relógio profissional’, com calibre próprio e a credibilidade de uma marca global que nasceu do universo relojoeiro. Queremos entregar qualidade e confiabilidade para um público que começa a explorar o mundo dos relógios analógicos”, afirma Rodrigo Anzanello, diretor de produtos da Orient Brasil.

Pilares da nova estratégia

Com operação própria no Brasil, a marca investe em infraestrutura local para criar modelos exclusivos ao consumidor nacional, consolidando-se como referência em movimentos automáticos e na tecnologia SolarTech.

O novo momento está ancorado em três principais pilares: tradição e reconhecimento da origem japonesa; autonomia tecnológica na criação de mecanismos automáticos e solares, segmento no qual é líder; e presença internacional consolidada, com expansão em mercados estratégicos como América do Sul, Oriente Médio, Europa e Ásia.

Modelos

O portfólio também passou por reformulação. A linha 3 Estrelas, de automáticos de entrada, tem opções Heritage, que remetem a clássicos da marca lançados principalmente nos anos 1970 e 1980, com tamanhos tradicionais e caixas em cores mais vibrantes; a Elegance, de visual mais funcional; e a Sport, com relógios do tipo diver (de mergulho), pilot (inspirados na aviação) e field (com pegada militar e utilitária).

Os relógios movidos a energia solar são vendidos nas mesmas categorias da Sport, além de versões com cronógrafos. Todos apresentam pulseiras com elos sólidos e vidro de safira, elementos que aumentam a durabilidade. Os preços da coleção variam entre R$ 1.600 e R$ 2.400.