Orient: tradicional marca japonesa de relógios completa 75 anos e decide que é hora de mudar

O principal objetivo, segundo a marca, é conquistar uma nova geração de consumidores, com foco em produtos desenvolvidos no Brasil a partir de peças internacionais e movidos por energia renovável

Orient: linha 3 Estrelas de automáticos. (Divulgação/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Repórter de Lifestyle

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15h53.

Aquela máxima de que time que está ganhando não se mexe vale para muitos momentos da vida e das empresas. Mas não para a Orient. A tradicional marca japonesa de relógios, presente no Brasil desde 1973, celebra 75 anos em 2025 e está passando pelo maior movimento estratégico de reposicionamento dos últimos 25 anos.

O principal objetivo, segundo a marca, é conquistar uma nova geração de consumidores, com foco em produtos desenvolvidos no Brasil a partir de peças internacionais e movidos por energia renovável — como a solar ou movimentos automáticos.

E os resultados já aparecem. A coleção lançada em julho impulsionou um dos melhores meses de vendas da companhia. Nos últimos 12 meses o crescimento foi de 30%, comparado com o mesmo período anterior, e a projeção para este ano é crescer acima desse dígito.

“Essa mudança reposiciona a Orient como a melhor escolha para quem busca seu primeiro ‘relógio profissional’, com calibre próprio e a credibilidade de uma marca global que nasceu do universo relojoeiro. Queremos entregar qualidade e confiabilidade para um público que começa a explorar o mundo dos relógios analógicos”, afirma Rodrigo Anzanello, diretor de produtos da Orient Brasil.

Pilares da nova estratégia

Com operação própria no Brasil, a marca investe em infraestrutura local para criar modelos exclusivos ao consumidor nacional, consolidando-se como referência em movimentos automáticos e na tecnologia SolarTech.

O novo momento está ancorado em três principais pilares: tradição e reconhecimento da origem japonesa; autonomia tecnológica na criação de mecanismos automáticos e solares, segmento no qual é líder; e presença internacional consolidada, com expansão em mercados estratégicos como América do Sul, Oriente Médio, Europa e Ásia.

Modelos

O portfólio também passou por reformulação. A linha 3 Estrelas, de automáticos de entrada, tem opções Heritage, que remetem a clássicos da marca lançados principalmente nos anos 1970 e 1980, com tamanhos tradicionais e caixas em cores mais vibrantes; a Elegance, de visual mais funcional; e a Sport, com relógios do tipo diver (de mergulho), pilot (inspirados na aviação) e field (com pegada militar e utilitária).

Os relógios movidos a energia solar são vendidos nas mesmas categorias da Sport, além de versões com cronógrafos. Todos apresentam pulseiras com elos sólidos e vidro de safira, elementos que aumentam a durabilidade. Os preços da coleção variam entre R$ 1.600 e R$ 2.400.

