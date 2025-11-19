A Tudor apresenta relógio Ranger menor e com mostrador cor de areia

A Tudor tem como carro-chefe a coleção Black Bay, com relógios inspirados nos antigos modelos de mergulho. Mas aos poucos a manufatura suíça, do mesmo grupo da Rolex, vem expandindo outras linhas e montando assim um portfólio mais completo para uma clientela bastante fiel.

De agosto para cá, a marca lançou um novo Royal com mostrador azul e diamantes e o 1926 Luna, primeiro relógio da marca com a complicação das fases da Lua. Agora, acaba de apresentar novos modelos da linha Ranger, com nova cor de mostrador e tamanho menor de caixa.

A principal novidade é o relógio com caixa de diâmetro de 36 milímetros, que se junta ao já existente em 39 milímetros, e com mostrador chamado “Dune white”, ou cor de areia.

Referência ao Rali Dakar

A cor é uma associação à paisagem desértica da competição Rali Dakar, que tem a Tudor como parceira oficial. O nome Ranger surgiu na Tudor em 1929, três anos após o lançamento da marca. No começo, servia para transmitir o espírito aventureiro a diversas famílias da Tudor.

O visual de hoje, com grandes números árabes com boa legibilidade, surgiu apenas nos anos 1960, parecido ao Explorer da Rolex. O tamanho menor e a cor amarelada dão agora um ar vintage ao Ranger.

O relógio agora vem com caixa com acabamento escovado e acetinado em aço, nos tamanhos 36 e 39 milímetros e luneta fixa em aço. O mostrador é côncavo preto ou “Dune white” mate granulado e os marcadores das horas trazem revestimento Super-LumiNova.

Os calibres de manufatura são os MT5400 ou MT5402 com certificação COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute), espiral de silício e reserva de marcha de 70 horas. A garantia é de cinco anos, sem registo nem verificações de manutenção periódicas obrigatórias. O preço dos novos relógios em 36 milímetros é de R$ 23.850 na pulseira nato e R$ 26.350 no bracelete em aço.