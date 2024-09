'KAOS': quem é quem na nova série da Netflix? Conheça a história original da mitologia grega

Seguindo a onda de desconstruir os deuses do Olimpo, a Netflix lançou na última quinta-feira, 29, sua mais nova série sobre mitologia grega: "KAOS", criado por Charlie Covell ("Truelove"). Com humor mais ácido e recheado de grandes estrelas, Jeff Goldblum ("Jurassic Park") entre elas, a produção conta a história de uma profecia que prevê a ruína dos deuses gregos — e leva Zeus a um estado de paranoia.

Ao longo dos oito episódios da primeira temporada, a série explora e estende os conhecimentos do público sobre a mitologia grega. Há a presença de alguns deuses que são pouco mencionados nas escolas e nas demais produções da cultura pop sobre a temática, como é o caso de Eurídice, Cassandra e Caeneus.

"KAOS" conta, no entanto, com a presença dos principais deuses do Olimpo, como Zeus (Jeff Goldblum), Hades (David Thewlis) e Poseidon (Cliff Curtis).

Veja abaixo a história original dos personagens que aparecem em 'KAOS'

Eurídice e Orfeu

Na mitologia grega, a origem da história de Eurídice é bastante incerta, com várias versões diferentes entre si. A mais conhecida é a Pseudo-Apolodoro, que conta a retrata como uma ninfa por quem Orfeu se apaixona perdidamente e se casa. Um dia, ela acaba sendo mordida por uma cobra e é levada ao Submundo, comandado por Hades.

Desolado pela partida da esposa, Orfeu — filho de Calíope e de Apolo, profeta e poeta — entra em um pranto ininterrupto e canta uma música tão triste que faz todos os deuses chorarem. Incentivado pelos amigos, ele desce ao reino de Hades e implora pelo retorno de Eurídice de volta ao plano dos vivos. Já dentro do Submundo, Orfeu canta uma canção tão alucinante que consegue convencer Hades a permitir o retorno da Eurídice. Só havia uma condição: Orfeu sempre deveria caminhar à frente dela, sem olhar para trás, até que voltassem ao mundo dos vivos.

Orfeu é descrito na mitologia grega como o maior de todos os poetas e músicos. Seu canto era capaz de persuadir até os deuses — e há histórias de que ele foi capaz de mudar o curso dos rios com uma das músicas que escreveu.

No meio do caminho de volta ao plano dos vivos, Eurídice tropeça e chama por Orfeu, o que o faz olhar para trás. Ela é imediatamente aprisionada no Submundo e ele retorna à vida em um eterno luto.

Caeneus

O mito de Caeneus é um dos mais representativos para a comunidade LGBTQIA+ dentro da mitologia grega, pois conta a história de uma pessoa que mudou de gênero. Caeneus nasceu como uma mulher, chamada Caenis, cuja beleza era invejável e muito atrativa. Sua aparência chamou a atenção de Poseidon, que então estuprou a menina de forma brutal e a traumatizou profundamente. Diante do sofrimento de Caenis, Poseidon se arrependeu e garantiu a ela um desejo. Com raiva e pensando em uma solução para que nunca mais nada do tipo acontecesse, ela pede para ser transformada por ele em um guerreiro inviolável e invencível.

Mesmo desgostoso com o pedido da ninfa, Poseidon concede a ela o desejo. Quando transformada em um guerreiro, ela muda o nome para Caeneus e é vencedora de diversas batalhas e lutas.

Presente no dia do casamento de Piritos e Hipodamia, Caeneus se envolve em uma luta com centauros. Um deles, Latreus, zomba do guerreiro por conhecer seu gênero de nascença e então Caeneus o mata, junto de seus colegas. Todos os centauros presentes acabam capturando o homem e o martelam ao chão, porque Caeneus era invulnerável às armas. Quando ele é enfim morto, diz a lenda, sua alma se torna um pássaro de asas douradas que sobe aos céus.

Há versões que contam que quem começou a briga com os centauros foi o próprio Zeus. Com medo de que Caeneus se tornasse um Deus tão poderoso quando ele, o Deus do Trovão teria enviado as criaturas para destruírem o guerreiro.

Cassandra

Cassandra é uma figura importante na mitologia grega, ainda que pouco relembrada. Por vezes referida também como Alexandra, era filha dos reis de Troia e descrita como a mais bela das filhas de Príamo. A princesa se tornou objeto de desejo do deus Apolo, que se apaixonou por ela e, em troca de seu amor, ofereceu a ela o dom da profecia.

Assim que se torna profetiza, Cassandra tenta enganar o deus e não cumpre sua parte do acordo. Ele então a pune fazendo com que ninguém acreditasse em suas profecias. Taxada como louca, Cassandra chega a anunciar o resultado da Guerra de Troia e o que aconteceria se os troianos levassem o cavalo de madeira para dentro das muralhas da cidade.