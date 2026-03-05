Casual

Além do pão com carne: onde provar os sanduíches mais autênticos e criativos de São Paulo

Confira 12 restaurantes e bares onde o pão é o ponto de partida para combinações que fogem totalmente do óbvio

Coda: Tuca Sando (Karim Rojas/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 5 de março de 2026 às 11h03.

São Paulo é uma cidade que se revela em camadas, e sua gastronomia acompanha esse ritmo ao transformar o simples em algo extraordinário. Se o sanduíche é uma solução prática para a pressa paulistana, ele encontrou nos balcões da capital um espaço de reinvenção constante, onde a criatividade não conhece fronteiras. Da herança das cantinas italianas à precisão dos cafés contemporâneos do Japão, a metrópole abraçou a versatilidade do formato para criar uma identidade própria.

Confira lugares onde o pão é o ponto de partida para combinações que fogem totalmente do óbvio, em 12 endereços que tratam o recheio com a complexidade de um prato elaborado, trazendo desde o frescor dos frutos do mar na parrilla e pancetas glaciadas até o conforto de um parmegiana autoral.

Fahrenheit

Fahrenheit: Sanduíche de milanesa (Mário Rodrigues/Divulgação)

Com opções sofisticadas, a casa traz um ar de gastronomia mediterrânea para qualquer hora do dia. O cardápio oferece opções para um almoço rápido, um jantar requintado e, claro, bons drinques e entradinhas perfeitas para o happy hour. O menu conta com sanduíches de focaccia de fermentação natural, como a Milanesa de Frango (R$ 69), que leva maionese de dijon, rúcula selvagem e queijo emmental. E também a Costela Desfiada (R$ 75), com demi-glace de rapadura, provolone, couve crispy e ovo frito.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | @fahrenheit.jk

Maialino

Maialino: sanduíches de mortadela, rosbife, caprese e costela (Divulgação/Divulgação)

Inspirada nas típicas paninotecas italianas, a casa aposta em receitas artesanais de paninos, sanduíches servidos em pão italiano, muito conhecidos por serem de focaccia. No cardápio, aparecem queridinhos da clientela como o Maialino (que significa "porquinho" em italiano), com recheio de pulled pork cozido por 6 horas no suco de maçã verde e servido com molho defumado, toque de molho inglês, maionese de mostarda tipo Dijon, picles de cenoura e rúcula; o panino de costela, com a costela cozida em baixa temperatura com cerveja preta, maionese de mostarda tipo Dijon, vinagrete de tomate e um fio de melado de cana; e o Rosbife, com rosbife artesanal, cebola refogada na manteiga, molho inglês, mostarda tipo Dijon, pesto da casa e crocantes de parmesão.

O valor dos paninos varia de R$ 49 a R$ 63 e todos vêm com uma porção de chips de batata doce e batata asterix. Outro detalhe é que podem ser pedidos quentes ou frios, com exceção do Formaggio, que combina um blend de queijo Minas padrão de búfala e gorgonzola suave à pasta de queijo de cabra e é prensado no tostex, para chegar ao cliente bem aquecido e com o recheio derretido no ponto certo.

Para o final da experiência, os destaques ficam por conta do bolo quente de chocolate e do panino de doce de leite.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 464, Pinheiros. Funcionamento: Seg., ter. qua., qui. e dom. das 11h30 às 22h; Sex. e sáb. das 11h30 às 23h. Whatsapp: (11) 94226-9948. Delivery próprio (todos os dias, das 10h30 às 22h30): pedidos.maialinopanino.com.br/

Hospedaria

Hospedaria: sanduíche de parmegiana (Mario Rodrigues/Divulgação)

Com unidades no Itaim Bibi e na Mooca, o restaurante do chef Fellipe Zanuto homenageia a culinária paulistana com influência dos imigrantes italianos. No cardápio, receitas tradicionais ganham um toque autoral e cheio de personalidade. Quando visitar a casa, não deixe de experimentar os sanduíches como o de Parmeggiana (R$ 69), com milanesa de angus, molho de tomate, creme de queijo meia cura e pesto de manjericão no pão semi italiano, ou o de Berinjela (R$ 60), feito com berinjela empanada na farofa de pão, molho de tomate, creme de queijo meia cura e pesto de manjericão no pão semi italiano.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h

Balcone

Balcone: Panini da Casa (Mkt Chefe/Divulgação)

Localizado em Pinheiros, o Balcone tem ambiente agradável e acolhedor, e aposta em uma cozinha descomplicada de raiz italiana. Para refeições mais rápidas, vale provar o Panini della Casa (R$ 65), sanduíche com filé mignon empanado, rodelas de tomate italiano, rúcula e aioli de páprica doce da casa, no pão orgânico de fermentação natural.

Serviço:Rua Cristiano Viana, 370 - São Paulo/SP – Fone: (11) 3476-7084 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h55, domingo das 12h às 17h

Momonoki

Momonoki: Ebi Katsu Sando (Divulgação/Divulgação)

Localizado na Vila Madalena, o café japonês contemporâneo une técnica, estética e criatividade em pratos e sobremesas que celebram o diálogo entre o Japão e o Brasil. No menu, há boas opções para quem gosta de comidas picantes, como o Ebi Katsu Sando (R$ 57), sanduíche de hambúrguer de camarão com maionese picante de sweet chili e sriracha, e salada de radicchio no shokupan selado na manteiga.

Serviço: R. Wisard, 264 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Fone (11) 99257-8825 | Horário de Funcionamento: terça a domingo das 09h às 18h | @momonoki.br

Azur do Mar

Azur do Mar: Choripolvo (Rodrigo Fonseca/Divulgação)

O restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar fica no Mercado de Pinheiros e se destaca com os pratos sempre frescos. Além das mesas na área externa, a casa também oferece lugares no balcão, de onde é possível acompanhar os preparos na parrilla. O destaque do menu é o Choriporvo (R$ 56 com 2 unidades), um mini sanduíche de polvo no pão de brioche com chimichurri e aioli.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h | @azur.do.mar

Bodega Pepito

Bodega Pepito: Ebi Sando (Rodolfo Regini/Divulgação)

O Bodega Pepito, novo empreendimento do chef Oscar Bosch, é tudo, menos previsível. Guiada pelo lema da "cozinha inquieta", a casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é ao mesmo tempo bar e restaurante. Uma das boas pedidas é o Ebi Sando (R$ 59 com 2 unidades), um hambúrguer de camarão com pimenta-de-cheiro e furikake.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 19h às 23h30; sexta das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h; domingo das 12h às 17h | @bodega_pepito

NIT Bar de Tapas

Aberto em 2019, o NIT é o bar de tapas do chef Oscar Bosch. Com foco na tradição das tapas — petiscos espanhóis — e coquetéis autorais. Para tapear, há boas pedidas como o Bun de Panceta (R$ 74), preparado com panceta glaciada, salsa gochujang, maionese de curry com mel e amendoim crocante.

Serviço: Rua Oscar Freire, 153 – Jardins, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça e quarta das 18h às 00h, quinta e sexta das 17h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 22h | @nit_bardetapas

Varanda D.inner

Varanda Dinner: Wagyu Katsu Sando (Henrique Peron/Divulgação)

No jantar de terça a sábado, o restaurante do grupo Varanda apresenta a cozinha autoral do chef Fábio Lazzarini em um espaço mais reservado e aconchegante. No menu, é possível encontrar pratos elaborados com os melhores cortes de carne, além de diferentes preparos com peixes e frutos do mar. Um dos destaques do menu é o Wagyu Katsu Sando (R$ 450), sanduíche preparado com wagyu empanado na panko, molho tonkatsu e maionese de wasabi.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h | @varandadinner

Coda

Coda: Tuca Sando (Karim Rojas/Divulgação)

O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizado na Vila Buarque, o bar une sofisticação e acolhimento, com ambiente intimista e toques musicais que remetem ao nome, inspirado no termo musical “coda”. O cardápio traz doze drinques autorais criados pelo mixologista. Da cozinha, saem bons sanduíches como o Tuca Sando (R$ 56), feito com atum e furikake de wasabi. Já o Toni à Milanesa (R$ 65) é um sanduíche preparado com mignon, alface, tomates assados e mostarda dijon.

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h às 00h, sexta e sábado das 17h à 01h | @_codabar

Oculto Bar

Oculto: Steak Sandwich (Ana Schad/Divulgação)

Discretamente localizado sob um imóvel de arquitetura singular na Vila Madalena, o bar funciona a portas fechadas e o acesso é feito apenas com reserva e senha, mantendo sua proposta de alta coquetelaria em um ambiente reservado e intimista. Para acompanhar os drinques, a sugestão é o Steak Sandwich au Poivre (R$ 62), feito com pão ciabatta, filé mignon, molho poivre, burrata e crispy de cebola.

Serviço: Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena, São Paulo/SP - Fone: (11) 4040-3673 | Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h | Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho | @castelooculto

Rendez-Vous

Rendez-Vous: Croque Madame (Gustavo Pitta /Divulgação)

O Rendez-Vous, comandado pela restauratrice Vavy Marigo, tem entre os destaques o tradicional Croque Monsieur (R$ 60) feito com pão tartaruga de fermentação natural, presunto, molho béchamel e queijos emmental e mussarela gratinada, acompanhado de salada com molho de mostarda. Já o Croque Madame (R$ 64) segue a mesma base, com o clássico acréscimo de ovo, disponível no café, almoço ou jantar.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros - SP | Horário de funcionamento: de segunda, quarta, quinta e sexta, das 12h às 23h; terça-feira fechado, aos sábados, das 9h às 23h; e aos domingos, das 9h às 18h30 | Telefone (11) 2539-8497 | @rendezvous.bistro

