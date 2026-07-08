Onde assistir às séries indicadas ao Emmy de 2026

A lista de indicados ao Emmy Awards 2026 foi revelada nesta quarta-feira, 8, e deu início à temporada de prêmios da TV. A disputa deste ano, liderada por produções como The Pitt, Widow's Bay, Pluribus e Hacks, deu a largada oficial para as maratonas que antecedem a cerimônia de premiação, marcada para 14 de setembro.

Entre as surpresas dessa edição estão Ninguém Quer, que chegou à terceira temporada da Netflix, Euphoria, que encerrou a jornada na HBO Max e Seu Amigo e Vizinhos, protagonizada por Jon Hamm na Apple TV.

Separamos abaixo onde assistir às séries indicadas. Confira:

Onde assistir aos indicados ao Emmy de 2026?

Séries de drama

Pluribus - Temporada 1

A pessoa mais triste da Terra deve salvar o mundo dos perigos da felicidade.

Onde assistir: Apple TV+

The Pitt - Temporada 2

Drama médico realista que acompanha o dia a dia intenso, os desafios e as relações de profissionais de saúde em um hospital público na Pittsburgh moderna.

Onde assistir: HBO Max

A Diplomata - - Temporada 3

No meio de uma crise internacional, uma diplomata de carreira tenta conciliar seu novo cargo de prestígio como embaixadora no Reino Unido e seu casamento turbulento com um político influente.

Onde assistir: Netflix

Slow Horses - Temporada 5

Um drama de espionagem bem-humorado que acompanha uma equipe de agentes de inteligência britânicos do MI5 que, após cometerem erros cruciais na carreira, são exilados para um departamento administrativo decadente conhecido como Slough House.

Onde assistir: Apple TV+

Seus Amigos e Vizinhos

Jon Hamm é um titã das finanças que começa a roubar ao perder seu emprego e casamento-se envolvendo numa trama mortal.

Onde assistir: Apple TV

Paradise

Em uma comunidade tranquila convivem algumas das pessoas mais proeminentes do mundo. A calmaria é abalada quando um assassinato é cometido, dando início a uma delicada investigação.

Onde assistir: Disney+

Cavaleiro dos Sete Reinos

Um século antes dos eventos de Game of Thrones, quando a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro, dois improváveis heróis vagam por Westeros: um jovem cavaleiro, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg.

Onde assistir: HBO Max

Séries de comédia ou musical

Abbott Elementary - Temporada 3

Uma comédia em formato de mocumentário que acompanha um grupo de professores dedicados — e um diretor um tanto sem noção — navegando pelo sistema de ensino público da Filadélfia, determinados a ajudar seus alunos a vencer na vida.

Onde assistir: Disney+

The Bear - Temporada 5

Um jovem e talentoso chef do mundo da alta gastronomia volta para Chicago para administrar a lanchonete de sanduíches de sua família após uma tragédia familiar, precisando lidar com dívidas, uma cozinha caótica e uma equipe resistente.

Onde assistir: Disney+

Only Murders in the Building - Temporada 5

Três estranhos que compartilham uma obsessão por crimes reais de repente se veem envolvidos em um quando uma morte misteriosa acontece dentro do exclusivo prédio residencial deles em Nova York.

Onde assistir: Disney+

Falando a Real (Shrinking) - Temporada 3

Um terapeuta em luto decide quebrar as regras de sua profissão e começar a dizer aos seus pacientes exatamente o que ele pensa, gerando mudanças massivas na vida deles e na sua própria.

Onde assistir: Apple TV+

Widow’s Bay

Projeto de comédia ácida/sátira em desenvolvimento criada por Katie Silberman, focando nos mistérios e dinâmicas peculiares de uma isolada comunidade insular na Nova Inglaterra.

Onde assistir: Apple TV+

Hacks - Temporada 5

Uma relação obscura de mentoria se forma entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma escritora de comédia convencida e excluída de 25 anos.

Onde assistir: HBO Max

Margo Está em Apuros

Margo abandonou a faculdade recentemente e é uma aspirante a escritora. Diante de um recém-nascido, uma pilha crescente de contas e poucas opções para pagá-las, Margo precisa encontrar um caminho a seguir.

Onde assistir: Apple TV

Ninguém Quer

Uma podcaster agnóstica e irreverente e um rabino recém-solteiro e pouco convencional se apaixonam. No entanto, o casal precisa conciliar seus estilos de vida opostos e ainda lidar com suas famílias intrometidas.

Onde assistir: Netflix

Séries limitadas, antologias ou telefilmes

Treta - Temporada 2

As consequências de um incidente de fúria no trânsito entre dois desconhecidos — um empreiteiro falido e uma empresária frustrada — escalam para uma rivalidade obsessiva que consome suas vidas e relacionamentos.

Onde assistir: Netflix

O Monstro em Mim

Uma mãe em luto que se isolou do mundo após a morte do filho fica obcecada pelo seu novo vizinho, um homem que foi o principal suspeito no desaparecimento de sua própria esposa anos atrás.

Onde assistir: Netflix

DTF St. Louis

Uma comédia sombria sobre dois amigos de longa data que, entediados com a crise de meia-idade e seus casamentos mornos, decidem reacender a faísca da juventude se envolvendo em esquemas perigosos na cidade de St. Louis.

Onde assistir: HBO Max

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Nova iteração da franquia de antologias de Ryan Murphy, focando na ascensão, no romance arrebatador e no trágico destino do casal mais badalado dos anos 90 americanos.

Onde assistir: Disney+

All Her Fault

Marissa e Peter Irvine vivem o pior pesadelo de qualquer pai quando seu filho pequeno, Milo, é sequestrado após uma brincadeira com um menino de sua nova escola.

Onde assistir: Prime Video