O restaurante que só vende cinco pratos por noite

Restaurantes costumam medir sucesso pelo volume de pratos que saem da cozinha, mas uma parte do mercado americano tem feito a conta ao contrário. Em Georgetown, bairro histórico de Washington, o tailandês Alfie's decidiu que seu prato principal, um steak frites com bife ancho de 26 onças, cerca de 737 gramas, e molho de pimenta preparado com curry massaman, terá apenas cinco porções por noite. Quem chega tarde encontra a lousa sem ele.

O Alfie's tem 25 lugares no salão e outros 11 em um pátio nos fundos, cardápio de 10 a 20 pratos que muda três a quatro vezes por semana e uma cozinha aberta do tamanho de um corredor, onde os próprios chefs Alex McCoy e Justin Ahn cozinham e às vezes levam os pratos às mesas.

Pequeno por escolha

Com 25 lugares no salão e 11 no pátio, o Alfie’s reserva metade das mesas para quem chega sem agendamento (Reprodução/Instagram)

Os sócios tratam a escala reduzida como parte do modelo de negócio. Em entrevista ao Resy, Ahn explicou que o número limitado de lugares permite manter a qualidade e o padrão de atendimento sem estourar os custos. McCoy foi na mesma linha ao comparar a casa com os restaurantes corporativos de 400 lugares que se multiplicam nas grandes cidades americanas, e disse ver o Alfie's como o oposto desse formato.

Na primeira semana de reservas abertas, antes da inauguração em 2 de setembro, foram 700 agendamentos, segundo McCoy contou ao Axios. Mesmo assim, metade das mesas fica separada para quem aparece sem reserva, e quem precisa esperar é convidado a ficar no pátio.

O preço médio ajuda a explicar o movimento. Segundo o guia The Infatuation, nenhum prato do cardápio passa de US$ 30 (cerca de R$ 160), com exceção justamente do bife ancho. A taça de vinho, quase sempre natural e com boa presença de produtores da Virgínia, custa entre US$ 10 e US$ 20 (de R$ 53 a R$ 107), e as garrafas ficam em sua maioria entre US$ 35 e US$ 75 (de R$ 187 a R$ 401).

A escassez no cardápio

Limitar porções virou estratégia recorrente nos Estados Unidos. Em Los Angeles, o chef sueco Marcus Jernmark abriu em setembro o bistrô Marée, no andar de cima do estrelado Lielle, com um hambúrguer au poivre restrito a 30 pedidos por dia. No churrasco texano, vender até a carne acabar sempre foi consequência da capacidade dos defumadores e se transformou em parte da reputação de muitas casas. Os lançamentos por tempo limitado seguem a mesma lógica e somaram 41.707 itens em cardápios americanos em 2025, contra 16.187 em 2019, segundo a consultoria Technomic.

O efeito sobre o consumidor já foi medido. Um estudo de pesquisadores da Universidade de Nevada em Las Vegas, publicado em 2018 no Journal of Foodservice Business Research, mostrou que clientes aceitam pagar mais por um prato de quantidade limitada quando a informação é dada pelo garçom, com impacto maior do que o aviso impresso no cardápio.

Uma marca construída em temporadas curtas

O steak frites com curry tem cota de cinco porções por noite, e nenhum outro prato da casa passa de US$ 30 (cerca de R$ 160) (Reprodução/Instagram)

No caso do Alfie's, a oferta rara faz parte da própria história da marca. O restaurante surgiu em 2016 como pop-up em Park View, no norte de Washington, funcionou por poucos meses e fechou no verão daquele ano, mas virou ponto de encontro de cozinheiros e da comunidade tailandesa da cidade. Na década seguinte, McCoy, também dono do Lucky Buns, em Adams Morgan, levou o conceito para residências em Londres, pop-ups em Nova York e parcerias em Bangkok, sempre por temporadas curtas.

O endereço fixo, numa viela reformada perto do cruzamento da M Street com a Wisconsin Avenue, abre de quarta a domingo, das 17h à meia-noite. Os sócios planejam lançar mais adiante um serviço de almoço com comida de rua do norte e do nordeste da Tailândia, nos moldes do pop-up original.