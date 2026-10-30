5 filmes e séries para assistir no streaming neste fim de semana

O último fim de semana de outubro chega para fechar o mês com produções aguardadas no streaming. Em clima de Halloween e de grandes estreias, os catálogos se dividem entre suspenses sombrios, dramas aclamados pelo cinema autoral, estreias nacionais e homenagens.

Nas séries, os destaques da semana ficam com a produção brasileira Dom de Iludir, na Netflix, e a segunda temporada de The Paper, na HBO Max.

Já na seleção de filmes e especiais, a Apple TV traz o suspense Noturno. A Mubi acrescenta ao catálogo A Cronologia da Água, estreia na direção de Kristen Stewart. A Netflix apresenta o especial Aquele Sobre Matthew Perry,um documentário sobre a vida do ator de Friends.

Confira os 5 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Dom de Iludir (Netflix)

Uma das grandes apostas nacionais do ano, a nova série dramática acompanha os bastidores de segredos familiares, ambição e jogos de manipulação. Em meio a alianças perigosas e aparências enganosas, a trama mergulha nas consequências de escolhas do passado que voltam para assombrar a vida dos protagonistas.

Noturno (Apple TV)

Em clima ideal para o fim de semana de Halloween, o tenso thriller psicológico estrelado por Liev Schreiber e Zazie Beetz acompanha Jonah Lynn, um ex-detetive de homicídios que busca paz em uma pacata cidade da Pensilvânia. No entanto, quando um astuto serial killer começa a aterrorizar a região e sua própria família, ele é forçado a voltar à ativa em uma caçada brutal contra o tempo.

A Cronologia da Água (MUBI)

Marcando a aclamada estreia na direção de fechar longas de Kristen Stewart, a adaptação das memórias de Lidia Yuknavitch acompanha uma jovem que encontra na natação e na escrita uma forma de emergir do trauma, do vício e de um ambiente familiar abusivo. O longa constrói uma narrativa visceral e artística sobre arte, dor e transformação.

Aquele Sobre Matthew Perry (Netflix)

Em um tributo tocante e afetuoso, este especial celebra a vida, a carreira e o legado de Matthew Perry. Revisitando sua inesquecível trajetória na comédia como o icônico Chandler Bing de *Friends*, a produção reúne momentos marcantes, depoimentos e bastidores de uma vida dedicada a fazer o público sorrir.

The Paper — temporada 2 (HBO Max)

A segunda temporada da comédia dramática jornalística segue mostrando o cotidiano turbulento de uma redação que tenta sobreviver na era digital. Enfrentando dilemas éticos, pressões financeiras e investigações locais de alto risco, a equipe precisa provar a força do jornalismo enquanto lida com as confusões do ambiente de trabalho.