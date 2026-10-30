Papa Leão XIV vota pelo correio para eleições de meio de mandato nos EUA

Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos EUA (ELISABETTA TREVISAN/VATICAN MEDIA/AFP/AFP Photo)
Agência de Notícias
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11h03.
A assessoria de imprensa do Vaticano confirmou nesta sexta-feira que o papa Leão XIV votou por correio nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. Cidadão americano e eleitor registrado em Illinois, Leão XIV tornou-se o primeiro pontífice com voto em eleições confirmado publicamente.
O papa Leão XIV votou por correio para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que serão realizadas no próximo dia 3 de novembro, confirmou nesta sexta-feira a assessoria de imprensa do Vaticano.
Leão XIV exerceu seu direito ao voto como cidadão dos Estados Unidos "sempre que teve a oportunidade", explicou o Vaticano, e por isso confirmou-se que, "em consonância com esta prática consolidada de participação cidadã, o papa enviou seu voto por correio a Chicago".
"O Santo Padre expressa sua convicção a respeito do direito e do dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos", acrescentou o comunicado.
Trata-se da primeira vez que se sabe e se confirma que um pontífice exerce o direito ao voto em eleições.
Robert Francis Prevost figura na lista de pessoas que solicitaram votar por correio nas próximas eleições, segundo reconheceu a chefe de gabinete do escritório do secretário do condado de Will, Kim Fladhammer, no jornal Chicago Sun-Times.
De acordo com este veículo, o pontífice, nascido em Chicago, fez a solicitação do Vaticano no último dia 3 de outubro, exatamente um mês antes das eleições. Prevost está inscrito no registro eleitoral de Illinois, pois tem seu domicílio registrado em New Lenox, a residência de seu irmão.
Além disso, soube-se que Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, assim como nas primárias republicanas de 2012, 2014 e 2016, e nas primárias democratas de 2008 e 2010.
O voto do papa ocorre em um ano no qual ficaram evidenciadas suas diferenças com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de temas como as políticas migratórias ou a guerra do Irã.
O papa americano criticou abertamente a ofensiva militar iniciada pelos EUA e Israel contra a república islâmica no último dia 28 de fevereiro e garantiu que ninguém pode impedi-lo de continuar criticando a guerra, enquanto Trump chegou a dizer que Leão XIV coloca "em perigo muitos católicos e muitas pessoas" porque, se dependesse dele, "estaria tudo bem que o Irã tivesse uma arma nuclear".
Sim. Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, o papa Leão XIV enviou seu voto por correio a Chicago para as eleições de 3 de novembro.
Leão XIV pode votar porque é cidadão dos Estados Unidos e está inscrito no registro eleitoral de Illinois. Robert Francis Prevost tem domicílio eleitoral em New Lenox, na residência de seu irmão.
Leão XIV solicitou o voto por correio em 3 de outubro, diretamente do Vaticano, segundo o jornal Chicago Sun-Times. Kim Fladhammer, chefe de gabinete do escritório do secretário do condado de Will, confirmou que Robert Francis Prevost consta na lista de solicitantes.
Sim. Segundo o histórico citado na matéria, Robert Francis Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, além de primárias republicanas e democratas entre 2008 e 2016.
O Vaticano afirmou que Leão XIV exerceu seu direito ao voto sempre que teve oportunidade. O comunicado acrescentou que o pontífice considera a participação nos processos democráticos um direito e um dever dos cidadãos.
Sim. A matéria aponta divergências entre Leão XIV e o presidente Donald Trump sobre políticas migratórias e a guerra do Irã, além de registrar críticas públicas do papa à ofensiva militar iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro.