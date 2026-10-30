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Papa Leão XIV vota pelo correio para eleições de meio de mandato nos EUA

Vaticano confirma participação inédita do pontífice americano no pleito; voto ocorre em meio a divergências públicas com Donald Trump sobre imigração e a guerra no Irã

Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos EUA (ELISABETTA TREVISAN/VATICAN MEDIA/AFP/AFP Photo)

Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos EUA (ELISABETTA TREVISAN/VATICAN MEDIA/AFP/AFP Photo)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11h03.

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A assessoria de imprensa do Vaticano confirmou nesta sexta-feira que o papa Leão XIV votou por correio nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. Cidadão americano e eleitor registrado em Illinois, Leão XIV tornou-se o primeiro pontífice com voto em eleições confirmado publicamente.

O papa Leão XIV votou por correio para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que serão realizadas no próximo dia 3 de novembro, confirmou nesta sexta-feira a assessoria de imprensa do Vaticano.

Leão XIV exerceu seu direito ao voto como cidadão dos Estados Unidos "sempre que teve a oportunidade", explicou o Vaticano, e por isso confirmou-se que, "em consonância com esta prática consolidada de participação cidadã, o papa enviou seu voto por correio a Chicago".

"O Santo Padre expressa sua convicção a respeito do direito e do dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos", acrescentou o comunicado.

Trata-se da primeira vez que se sabe e se confirma que um pontífice exerce o direito ao voto em eleições.

Registro e histórico eleitoral

Robert Francis Prevost figura na lista de pessoas que solicitaram votar por correio nas próximas eleições, segundo reconheceu a chefe de gabinete do escritório do secretário do condado de Will, Kim Fladhammer, no jornal Chicago Sun-Times.

De acordo com este veículo, o pontífice, nascido em Chicago, fez a solicitação do Vaticano no último dia 3 de outubro, exatamente um mês antes das eleições. Prevost está inscrito no registro eleitoral de Illinois, pois tem seu domicílio registrado em New Lenox, a residência de seu irmão.

Além disso, soube-se que Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, assim como nas primárias republicanas de 2012, 2014 e 2016, e nas primárias democratas de 2008 e 2010.

Papa Leão XIV e Donald Trump

Tensões com Donald Trump

O voto do papa ocorre em um ano no qual ficaram evidenciadas suas diferenças com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de temas como as políticas migratórias ou a guerra do Irã.

O papa americano criticou abertamente a ofensiva militar iniciada pelos EUA e Israel contra a república islâmica no último dia 28 de fevereiro e garantiu que ninguém pode impedi-lo de continuar criticando a guerra, enquanto Trump chegou a dizer que Leão XIV coloca "em perigo muitos católicos e muitas pessoas" porque, se dependesse dele, "estaria tudo bem que o Irã tivesse uma arma nuclear".

'Perguntas frequentes'

O papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos? ＋

Sim. Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, o papa Leão XIV enviou seu voto por correio a Chicago para as eleições de 3 de novembro.

Por que Leão XIV pode votar nos Estados Unidos? ＋

Leão XIV pode votar porque é cidadão dos Estados Unidos e está inscrito no registro eleitoral de Illinois. Robert Francis Prevost tem domicílio eleitoral em New Lenox, na residência de seu irmão.

Quando o papa Leão XIV solicitou o voto por correio? ＋

Leão XIV solicitou o voto por correio em 3 de outubro, diretamente do Vaticano, segundo o jornal Chicago Sun-Times. Kim Fladhammer, chefe de gabinete do escritório do secretário do condado de Will, confirmou que Robert Francis Prevost consta na lista de solicitantes.

Leão XIV já havia votado em outras eleições americanas? ＋

Sim. Segundo o histórico citado na matéria, Robert Francis Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, além de primárias republicanas e democratas entre 2008 e 2016.

Qual foi a posição do Vaticano sobre a participação eleitoral do papa? ＋

O Vaticano afirmou que Leão XIV exerceu seu direito ao voto sempre que teve oportunidade. O comunicado acrescentou que o pontífice considera a participação nos processos democráticos um direito e um dever dos cidadãos.

Leão XIV tem divergências com Donald Trump? ＋

Sim. A matéria aponta divergências entre Leão XIV e o presidente Donald Trump sobre políticas migratórias e a guerra do Irã, além de registrar críticas públicas do papa à ofensiva militar iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro.

Acompanhe tudo sobre:Papa Leão XIV

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