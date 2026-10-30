Papa Leão XIV vota pelo correio para eleições de meio de mandato nos EUA

RESUMO ＋ A assessoria de imprensa do Vaticano confirmou nesta sexta-feira que o papa Leão XIV votou por correio nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. Cidadão americano e eleitor registrado em Illinois, Leão XIV tornou-se o primeiro pontífice com voto em eleições confirmado publicamente.

O papa Leão XIV votou por correio para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que serão realizadas no próximo dia 3 de novembro, confirmou nesta sexta-feira a assessoria de imprensa do Vaticano.

Leão XIV exerceu seu direito ao voto como cidadão dos Estados Unidos "sempre que teve a oportunidade", explicou o Vaticano, e por isso confirmou-se que, "em consonância com esta prática consolidada de participação cidadã, o papa enviou seu voto por correio a Chicago".

"O Santo Padre expressa sua convicção a respeito do direito e do dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos", acrescentou o comunicado.

Trata-se da primeira vez que se sabe e se confirma que um pontífice exerce o direito ao voto em eleições.

Registro e histórico eleitoral

Robert Francis Prevost figura na lista de pessoas que solicitaram votar por correio nas próximas eleições, segundo reconheceu a chefe de gabinete do escritório do secretário do condado de Will, Kim Fladhammer, no jornal Chicago Sun-Times.

De acordo com este veículo, o pontífice, nascido em Chicago, fez a solicitação do Vaticano no último dia 3 de outubro, exatamente um mês antes das eleições. Prevost está inscrito no registro eleitoral de Illinois, pois tem seu domicílio registrado em New Lenox, a residência de seu irmão.

Além disso, soube-se que Prevost votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, assim como nas primárias republicanas de 2012, 2014 e 2016, e nas primárias democratas de 2008 e 2010.

Tensões com Donald Trump

O voto do papa ocorre em um ano no qual ficaram evidenciadas suas diferenças com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de temas como as políticas migratórias ou a guerra do Irã.

O papa americano criticou abertamente a ofensiva militar iniciada pelos EUA e Israel contra a república islâmica no último dia 28 de fevereiro e garantiu que ninguém pode impedi-lo de continuar criticando a guerra, enquanto Trump chegou a dizer que Leão XIV coloca "em perigo muitos católicos e muitas pessoas" porque, se dependesse dele, "estaria tudo bem que o Irã tivesse uma arma nuclear".